Il sapore dell'eccellenza da Nadia Vincenzi, regina della zuppa di pesce

Che sia un po’ una regina della cucina, che dal trono di Clusane (Bs) domina il lago d’Iseo, glielo riconoscono in tanti. E la corona le deriva dalla specializzazione nel pesce, che da sempre primeggia nei suoi piatti che spaziano fra ricercate proposte contemporanee (che non stravolgono mai gusto e riconoscibilità della materia prima) e una tradizione che nella zuppa di pesce ha forse la sua massima espressione.

La zuppa di pesce - Ristorante Da Nadia

Del resto, Nadia Vincenzi da oltre 30 anni gestisce ristoranti che sono meta dei gourmand alla ricerca di sapori autentici con focus sul pesce, tanto da averle garantito anche la conquista in passato di una stella Michelin. Da ormai quasi due anni ha portato la cucina sul lago di Iseo, dove dice di sentirsi «benissimo. Penso sia il posto più bello di tutti gli altri ristoranti di ristoranti che ho passato. C'è una vista unica ed è anche rilassante perché è bellissimo questo posto... Siamo fra cielo e lago e anche gli occhi hanno bisogno di saziarsi». E come darle torto.

Benvenuti al Ristorante “Da Nadia”

All’interno del Relais Mirabella, situato sulla collina di Clusane, il suo ristorante è un vero gioiello culinario che risplende nel panorama gastronomico italiano. Con una posizione invidiabile, con un affaccio spettacolare sul lago (e una terrazza dove con la bella stagione è un lusso poter pranzare), questo locale è l’incarnazione della passione e dell’impegno di Nadia, una chef di lungo corso con una forte personalità, che trasmette anche nei suoi menu che, è una certezza, sono scanditi solo dalla stagionalità del pescato e dalla certezza di proporre solo pesce buono e fresco dell’Adriatico. E se manca, magari per il fermo pesca, inutile insistere… Se non è il periodo giusto inutile sperare di farsi preparare i suoi insuperabili cannolicchi, la zuppa di lupini (un vero must imperdibile) o suoi calamaretti pillo (solo per fare degli esempi). «Questa è da sempre la mia cucina - conferma - non l'ho mai cambiata e non la cambierò mai».

Entrando nel Ristorante “Da Nadia”, si viene immediatamente accolti da un’atmosfera calda e accogliente, che riflette l’eleganza e la cura dei dettagli che Nadia stessa impiega nella sua cucina. Due grandi sale permettono di pranzare su ampi tavoli ben distanziati che garantiscono privacy e al tempo stesso un servizio più accurato. Il locale offre un’esperienza culinaria che celebra la tradizione ittica ed è sobriamente sofisticato. E anche la selezione dei vini è altrettanto ben curata, con etichette attentamente selezionate che accompagnano perfettamente ogni pasto d hanno rincari più che ciorretti..

L’arredamento richiama un po’ gli anni Sessanta ed è perfettamente in linea con le nuove tendenze.

La cucina di Nadia fra tradizione e innovazione

La cucina di Nadia è in ogni caso un tributo alla semplicità osannata, dove la forza e la qualità del pescato si fondono armoniosamente con i delicati sapori della tradizione romagnola e molisana, a cui non rinuncia mai. Ogni piatto è presentato correttamente, senza strafare, evidenziando gli ingredienti genuini e di prima scelta. «Mantenere sempre una qualità buona», è il “segreto” di Nadia per garantirsi sempre un locale pieno».

Tortellini ripieni di ricotta dell’alto Molise, caviale Calvisius, fumetto di pesce al vino bianco e gamberi crudi - ristorante Da Nadia 1/6 Julienne di calamari al profumo di limone - ristorante Da Nadia 2/6 Scampi in crosta di farina di riso con spuma di patate, crumble all’olio evo e tartufo molisano - ristorante Da Nadia 3/6 Lupini alla maniera di Nadia serviti nel coccio con bruschetta - ristorante Da Nadia 4/6 Polpo alla griglia - ristorante Da Nadia 5/6 Trancio di ricciola di fondale in crosta di pistacchio di Bronte con puntarelle e crema allo zafferano - ristorante Da Nadia 6/6 Previous Next

«La mia - precisa la chef-patron - non è una cucina elaborata, è una cucina logicamente impegnativa, perché il pesce è impegnativo in cucina. Qui stanno andando tanto le mie zuppe di pesce, penso che sia diventato un piatto per cui la gente viene apposta a mangiare in Franciacorta e vengono anche gli stranieri. È un piatto che faccio da 34 anni, ma questa zuppa però non è mai stata famosa come adesso».

Una zuppa che tra l'altro è un piatto unico... «Ultimamente - precisa Nadia - ho scelto dei pomodori eccezionali e dolcissimi, ed è ancora più buona. Il pesce arriva tutto dall'Adriatico. Poi il bello è che la gente, se non finisce, si porta a casa il sughetto e si cucina la pasta alla sera…».

Il che rende il ristorante più che attuale visto che questa è una delle tendenze del momento. «Ah questo l'ho sempre fatto - aggiunge la chef - adesso alcune signore arrivano anche il sabato per mangiare, per avere il sugo pronto per domenica…»

Ristorante Da Nadia, la sala

Il menu varia stagionalmente, ma mantiene sempre un legame profondo con le radici italiane, offrendo piatti come il risotto al persico, gli spaghetti con vongole e bottarga, o il filetto di branzino in crosta di patate. E ancora, zuppa di pesce con crostacei e pesce di scoglio in tegame di terracotta; Lupini alla maniera di Nadia, serviti nel coccio con bruschetta; ; Spaghetti cacio e pepe su letto di scampi crudi.

Il Menu di Nadia: un viaggio nei sapori fra mare, Romagna, Molise e Lombardia

Un piatto immancabile sono poi i capelletti ripieni di ricotta dell'alto Molise, caviale Calvisius fumetto di pesce al vino bianco, gamberi rossi crudi. «Beh - dice Nadia - sono uno dei miei piatti preferiti. Adesso poi sono fatti con una ricotta particolare. Io ho vissuto in Molise e conosco un veterinario che mi manda prodotti che sono eccezionali. Lui fa i formaggi a Vastogirardi, è il mio angelo. Lui mi manda i formaggi, le scamorze, la ricotta e quindi questi prodotti non sono industriali, sono diversi e penso che la gente capisca».

Non solo i tortellini, per fortuna, sono una costante in un menù che dipende come detto dal pescato. «Il menu dipende da quello che arriva. Bene o male - precisa - si può dire che a volte alcune cose non ci sono, altre ne arrivano e quindi non posso che cambiare. Però la gente viene per i miei tortellini, per la mia zuppa di pesce, per i miei scampi e spesso mangiano soli questi».

Un sistema di cucina e di propopsta ai clienti che è all’opposto di chi invece punta tutto su un'estremizzazione della cucina con il ricambio ogni 15 giorni dei piatti… «Io non li invidio - commenta Nadia Vincenzi - sono bravi, però sicuramente non li copierei mai. Poi anche per la mia età, sono un po’ anziana, quindi a me piace fare questa cucina dove tu senti e mangi il tuo piatto»

Oltre il Gusto: con Nadia c’è l’esperienza del piacere a tavola

Il Ristorante “Da Nadia” è nei fatti la destinazione per un viaggio nel piacere della tavola, dove gusto, vista e olfatto si fondono in un ricordo indelebile. Non è solo un luogo dove mangiare, ma una destinazione dove ogni visita promette di appagare tutti i cinque sensi, lasciando i commensali con ricordi indimenticabili di sapori, aromi e un servizio che va oltre l’ordinario. Soprattutto è un luogo dove si desira tornare, perché in fondo, Nadia è un po’ come la zia che ha cura dei nipoti, o un’amica di famiglia, e ti fa sentire come essere in una casa.

La vista dal Ristorante Da Nadia

In conclusione, il ristorante di Nadia Vincenzi è una tappa obbligatoria per chiunque apprezzi la cucina italiana autentica e raffinata, servita in un ambiente che esalta la bellezza e il gusto senza tempo della tradizione culinaria del Bel Paese.

Chi è Nadia Vincenzi

Nadia Vincenzi è una delle chef in rosa più note e apprezzate non solo della Lombardia, ma di tutta Italia. Una carriera ormai più che trentennale, inaugurata con il suo primo ristorante a Rovato (si chiamava “San Giuseppe”) poi a Sarnico (“Al Desco”), sul lago d'Iseo, ancora a Castrezzato e infine a Erbusco, dal 2017 fino ai primi mesi del 2022: è il ristorante “Da Nadia” che fu costretto alla chiusura per via delle complicazioni causate da Covid, lockdown, varie ed eventuali. Nel mezzo anche una stella Michelin, consegnata (e meritata) nel 2012.

Nadia Vincenzi

Romagnola d'origine, nel 1957 si trasferisce con la famiglia in Molise, che diventa la sua regione d'adozione. Così Nadia Vincenzi, ancora bambina, si trova catapultata “in una delle terre più sconosciute e ignorate dagli italiani”. Ma è proprio qui che il padre Walter inaugura quella che sarà una “bellissima storia” di ristorazione di famiglia: è laggiù in Molise che, ancora oggi, il fratello di Nadia ha un suo ristorante.

“L'alta marea mi ha portato al Nord”, raccolta parlando di sé e delle sue “avventure” in terra lombarda, da Sarnico a Erbusco e ora a Clusane, di nuovo sul lago d'Iseo. Ormai da 30 anni Nadia Vincenzi serve “al rigido e burbero cuore del Nord” un cocktail di sapori ed esperienze che si compone dell'accoglienza tipica della Romagna e della rigogliosa (anche se poco nota) semplicità degli ingredienti molisani. “Ancora oggi - ammette Nadia - dedico ogni mio giorno di vacanza o momento di libertà alla ricerca di nuovi ingredienti e abbinamenti”.

Da Nadia

via Mirabella 34 - Clusane d’Iseo (Bs)

Tel 3387565732