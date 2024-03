Arte, gastronomia e ospitalità: la nuova stagione dell'Excelsior Venice Lido

L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort è una delle icone dell'ospitalità in Laguna, con una lunga storia che si lega a doppio filo con quella della Mostra del Cinema di Venezia. L'albergo, infatti, si trova a pochi passi dal Palazzo del Cinema e ospita ogni anno moltissimi dei protagonisti della kermesse, oltre a una clientela internazionale. Lunedì 8 aprile l'Excelsior inaugurerà la nuova stagione, con alcune novità.

«L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è una destinazione a sé, una magica esperienza da vivere sulla spiaggia di Venezia ed è per noi un impegno ed un onore soddisfare le esigenze dei tanti ospiti che ogni anno ci scelgono e ci continuano a scegliere», ha sottolineato il general manager Alessio Lazazzera.

L'Excelsior Venice Lido Resort

La stagione 2024 dell'Excelsior Venice Lido

Per la stagione 2024, gli ospiti potranno godere anche delle nuove suite vista mare al 5° piano, completamente ristrutturate: l’atmosfera e lo stile omaggiano il classico veneziano, grazie ad una combinazione tra rinascimentale e moderno; imponenti lampadari in vetro, a richiamare la tradizione di Murano, dominano la scena, resa ancor più luminosa da un gioco di luci creato dalle ampie finestre e dagli specchi; arredi con dettagli e accessori raffinati, insieme alla palette di colori pastello, con il verde dominante e un rosa tenue, accrescono il fascino romantico delle camere che offrono uan vista a perdita d’occhio sul Mar Adriatico.

La stagione 2024 si profila ricca di iniziative: si parte il 12 aprile con l’Assemblea Generale di EHMA (European Hotel Managers Association) che riunisce il gotha dell’ospitalità internazionale per poi arrivare pochi giorni dopo alla Biennale d’Arte con un omaggio speciale; dal 1° maggio torna l’Antica Pizzeria da Michele, con le sue pizze apprezzate in tutto il mondo, rese note anche dalla cinematografia con la celebre scena di Julia Roberts in “Mangia, Prega, Ama”; prosegue anche la collaborazione con la maison di champagne Compte de Montaigne ed il club dedicato.

Le inconfondibili Cabanas sull’iconica spiaggia tornano ad accogliere gli ospiti dal mese di giugno, una esperienza a sé che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento importante per la città di Venezia. A luglio è di scena lo sport con SUP Yoga dal 1° al 10, per praticare lo yoga in mare sulla tavola; dall’11 al 20 luglio è di scena la capoeira, assoluta novità, mentre dal 21 al 31 luglio sono protagonisti gli scacchi. E poi l’annuale appuntamento con il Festival del Cinema dal 28 di agosto e altre sorprese nel corso della stagione.

Excelsior Venice Lido Resort

Lungomare Guglielmo Marconi 41 - 30126 Lido VE

Tel 0415260201