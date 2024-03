La cioccolateria Chiambretto a Torino: il sogno di Vittorio Santise

Chiambretto - il cioccolato di Torino 1910, un laboratorio artigianale nato solo nel settembre del 2023 dal sogno di Vittorio Santise, torinese, imprenditore edile che ha lasciato l'azienda di famiglia per riportare in vita un marchio storico che apparteneva ad una piccola fabbrica che produceva cioccolato in corso Giulio Cesare che non esiste più da sessant'anni. Si trova a nord della città, in strada di Settimo 86 con affaccio fronte strada, anche questo una singolarità per il settore, generalmente la lavorazione non viene esposta alla visuale di tutti. Mastro cioccolatiere, Sara Bruno, una giovane 28enne, con un'esperienza già decennale, anche nelle pasticcerie di Iginio Massari.

Sara Bruno e Vittorio Santise di Chiambretto

Da Chiambretto la ricerca accurata delle materie prime

Attrezzature della Selmi, la più importante produttrice al mondo di macchine per il cioccolato ed un'accurata ricerca delle materie prime: massa di cacao grezza da mercato equosolidale, raffinata in casa poi usata per una varietà di referenze, e zucchero 100% italiano per garantire un prodotto di estrema qualità e per sostenere la filiera locale. Le nocciole Piemonte Igp raccolte e tostate in maniera artigianale, dal produttore agricolo nel cuore delle Langhe. Un catalogo prodotti interessante, molto ricco, giandujotit, cremini, tavolette e dragées.

La pralina al bonèt, il Chiambrettino, della cioccolateria Chiambretto

Si fa notare per l'originalità la pralina al bonèt, il Chiambrettino, per un omaggio al Piemonte. Cuore morbido di crema al cioccolato, pasta di mandorla siciliana e amaretti sbriciolati, rivestito da un sottile e croccante strato di cioccolato fondente e una goccia di delicato caramello. E per i nostalgici, i boeri, con ciliegia selvatica intera e denocciolata bagnata da un leggero liquore al kirsch.

Chiambretto, a Pasqua arrivano le uova “primavera”

Per la Pasqua 2024 Chiambretto ha realizzato le uova “primavera”: uova di cioccolato - realizzate a mano - in differenti gusti (bonèt, fondente-arancia candita, stracciatella, latte-nocciole Piemonte Igp, fondente-nocciole Piemonte Igp e, infine, cioccolato bianco e ruby, liquore kirsch e petali di rosa eduli). Queste tipologie di uova racchiudono una doppia sorpresa. La prima è dentro l'uovo, cioccolatini Chiambretto assortiti.

La seconda sorpresa è un omaggio a Torino. Ogni confezione contiene una cartolina da collezione di inizio '900, di Torino città. Confezioni e grafiche sono di ispirazione art déco con carte che provengono da foreste certificate e per la stampa tipografica vengono utilizzate esclusivamente inchiostri a base acqua senza l'uso di solventi chimici.

Il bonèt di Chiambretto candidato a prodotto dell'anno alla fiera di Cibus

A maggio Chiambretto parteciperà alla fiera internazionale agroalimentare Cibus di Parma. In tale manifestazione il prodotto di punta, la pralina al bonèt (Chiambrettino) sarà candidata come prodotto dell'anno. Non solo Marinella, simbolo della sartorialità made in Italy, ha scelto i gianduiotti di Chiambretto, come omaggio ai propri clienti, per la boutique di Torino appena inaugurata in Galleria San Federico.

Chiambretto - il Cioccolato di Torino

Str. di Settimo 86 - 10156 Torino

Tel 375 5075466