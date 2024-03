Come combattere l'invecchiamento? Nelle Spa delle Alpi

Rituali di bellezza per combattere l'invecchiamento immersi nello splendore delle Alpi. Questa è la proposta di tre vere e proprie oasi di benessere a tutto tondo per fuggire dalla frenesia e ricaricarsi di bellezza con trattamenti di lusso per la pelle. La pelle del viso e del corpo, d'altronde, richiede le giuste attenzioni, in particolare quando le temperature diventano più calde e sotto l’effetto del sole. In vista dell’estate 2024 queste tre strutture offrono la remise en forme per ottenere quel reverse aging tanto ambito: luminosità immediata per il viso e risultati visibili per il corpo. Scopriamo insieme dove sono e qual è la loro proposta di benessere e Spa.

Relax e benessere nelle Spa delle Alpi

Trattamenti skincare al Bio Hotel Stanglwirt

Che si tratti della suggestiva grotta salina a cascata, della più grande piscina privata d’Europa (210 metri quadrati) con acqua salata di sorgente o del puro relax davanti allo scintillante acquario marino negli oltre 12.000 mq di benessere, il Bio-Hotel Stanglwirt di Going am Wilden Kaiser (773 metri sul livello del mare), nel Tirolo austriaco, tra le Alpi di Kitzbühel e i monti del Kaiser, è sempre stato un pioniere in fatto di Spa e benessere.

Protagonisti di primo piano sono gli efficaci trattamenti viso e corpo. Il prestigioso resort austriaco ha lanciato la propria linea di trattamenti skincare TGC - The Good Conscious, sinonimo di sostenibilità e salute della pelle, oltre che di cura ai massimi livelli. Insieme alla rinomata esperta di cosmetica Michaela Stieber, Maria Hauser, proprietaria e manager dello Stanglwirt, ha sviluppato la gamma di prodotti per la pelle che combina ingredienti collaudati in una armonia altamente efficace e garantisce effetti immediatamente visibili.

Trattamenti al Bio-Hotel Stanglwirt 1/3 La piscina esterna del Bio-Hotel Stanglwirt 2/3 Il Bio-Hotel Stanglwirt 3/3 Previous Next

Priva di parabeni, oli minerali, siliconi, PEG, OGM e allergeni, ma con principi attivi purissimi, la linea migliora visibilmente la struttura e l’elasticità della pelle e ne rallenta il processo di invecchiamento. TGC è un marchio cosmetico altamente innovativo di ultima generazione con una formula unica che non lascia nulla al caso - nemmeno per quanto riguarda il packaging. Confezionati in contenitori airless ecologici, i prodotti sono completamente protetti e non necessitano dell'aggiunta di conservanti. Le linee TGC - The Good Conscious sono quattro: ANTI-AGING, che utilizza principi attivi altamente efficaci come il retinolo, le cellule staminali della stella alpina o la sostanza vegetale paracress (Acmella oleracea, alternativa naturale alla tossina botulinica), per trattare le pelli mature; SENSITIVE, che ha l’obiettivo di proteggere il microbioma della pelle, ovvero la barriera protettiva dell'organismo, da influenze dannose e irritanti, utilizzando principi attivi probiotici; la LINEA BIOLOGICA, basata su ingredienti puramente naturali combinati in concentrazioni con formule uniche per creare una cura della pelle efficace e sostenibile; infine ADD-ON, per la quale il team si affida ai classici “professionisti” della bellezza, come il siero all'acido ialuronico e alla vitamina C, il peeling AHA o la maschera detox.

Per una visione professionale e obiettiva della profondità della pelle, lo Stanglwirt propone anche l’innovativa analisi cutanea VISIA™ Gen7 – “Professionelle Hautanalyse” mediante l'utilizzo di tecnologie Canfield Scientific VISIA™ Gen7 di Landsberg First Class Aesthetic, leader europeo specializzato in trattamenti non invasivi per la rigenerazione della pelle. Un modulo di registrazione ruota intorno alla relativa area del viso fornendo in pochi secondi un imaging accurato delle caratteristiche della pelle fino agli strati più profondi che non possono essere visti a occhio nudo. Sulla base dei risultati vengono sviluppati programmi di trattamento mirati e successivamente documentato lo stato di avanzamento del trattamento.

Bio-Hotel Stanglwirt | Kaiserweg 1 A - 6353 Going am Wilden Kaiser, Austria | Tel +43 5358 2 000

All'Hotel Plunhof il benessere è un rituale primordiale

A pochi chilometri da Vipiteno, nel cuore della Val Ridanna, in Alto Adige, circondato da boschi, prati e dal magnifico panorama delle Alpi dello Stubai, l’Hotel Plunhof è un luogo speciale che abbraccia tradizione e design, un’accoglienza calorosa e raffinata e un’attenzione curata nei minimi dettagli. La parola d’ordine al Plunhof è wellness totale di corpo e mente, grazie al tepore del centro benessere e delle acque calde di piscine in pietra, un concetto di benessere che è saldamente legato al territorio. La sua esclusiva Spa & Acqua Minera è stata premiata ai recenti World Luxury Hotel & Spa Awards come vincitrice globale nelle categorie Best Luxury Theme Design Spa e Best Unique Experience Spa in Italy. La Minera Acqua & Spa, 4.000 mq di benessere, si ricollega idealmente agli 800 anni di tradizione mineraria della Val Ridanna, con le sue pietre antiche provenienti dalla montagna vicina.

Benessere all'Hotel Plunhof 1/3 La piscina all'aperto dell'Hotel Plunhof 2/3 La Spa dell'Hotel Plunhof 3/3 Previous Next

Fiore all’occhiello dell’ampia offerta di trattamenti esclusivi è il Rituale Primordiale con quarzite argentea: unisce il potere della quarzite d’argento a erbe selezionate, resine e fiori della Valle Aurina e calma il sistema nervoso facilitando il rilassamento. Il Signature Treatment della Spa Minera è La forza della pietra, un impacco di terre naturali, essiccate al sole, combinate con purissime acque floreali per nutrire la pelle con minerali e oligoelementi per rafforzare il sistema immunitario, purificare il corpo in combinazione con gli speciali oli cromo energetici Marias Organica Care. I trattamenti intensivi !QMS Medicosmetics sono invece pensati per la pulizia profonda del viso, per combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo, attivare la circolazione e stabilizzare la pelle stanca e flaccida. Un trattamento perfetto da provare durante la stagione primaverile è “Per un corpo armonioso” del Dr. Spiller, caratterizzato da ingredienti alpini che agiscono in profondità: include un benefico bagno alle erbe e un delicato massaggio e compensa la perdita di idratazione lasciando sulla pelle una gradevole sensazione di vellutata morbidezza mentre si sognano i profumati prati di montagna e si entra a stretto contatto con l’equilibrio alpino.

Hotel Plunhof | Obere Gasse 7 - 39040 Ridanna BZ | Tel 0472 656247

Benessere totale allo Schneeberg Family Spa Resort

In Val Ridanna, Alto Adige, la bellezza del paesaggio attrae come una calamita grandi e piccini. Proprio qui, incorniciato dal massiccio del monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (che ha dato il nome dell’hotel), sorge lo Schneeberg Family Spa Resort, struttura a 4 stelle e a impatto zero. Pur trovandosi a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada di Vipiteno, lo Schneeberg riesce a proiettare i suoi ospiti, letteralmente, in un altro mondo: un mondo che invita al relax e alla cura di sé nell’accezione più pura. Del resto, il grande plus della struttura è senza dubbio l’area wellness e Spa di oltre 10.000 mq, tra le più estese dell’Alto Adige. Dedicata al benessere di tutta la famiglia, vanta piscine indoor e outdoor, tutte riscaldate, davvero incredibili, oltre alla nuova ala Adults Only, di 2.000 mq, panoramica, immersiva, con una piscina interna a sfioro di 25 metri e saune textile-free e bagno turco.

Lo Schneeberg Family Spa Resort ha studiato un trattamento benessere con l’ausilio dei prodotti TEAM DR JOSEPH, rinomata azienda di cosmetici biologici di Brunico, in Alto Adige. La passione per le piante e la conoscenza dei loro principi attivi naturali hanno portato il lavoro pionieristico del giovane dottor Joseph, il fondatore, a sviluppare i primi Hightech Natural Cosmetics® - cosmesi naturale ad alta tecnologia. Un esempio? La rodiola. È stupefacente perché è adattogena e aumenta la resilienza del corpo. Ma è interessante anche l’echinacea, che ha al suo interno un acido ialuronico botanico.

Trattamenti benessere allo Schneeberg Family Spa Resort 1/3 La piscina dello Schneeberg Family Spa Resort 2/3 Vista dello Schneeberg Family Spa Resort 3/3 Previous Next

L’estratto di fico, invece, serve a ridurre la perdita d’acqua transepidermica della cute. Insieme all'echinacea e alla rosa damascena, profumatissima, viene usato per l’Ultra Hydration Serum. Numerose sono le proposte wellbeing e skincare offerte allo Schneeberg Family Spa Resort, dai trattamenti per viso e corpo TEAM DR JOSEPH al bagno alle erbe alpine della Val Ridanna, dai rituali di coppia fino a quello di benessere pensato esclusivamente per le future mamme. Ci sono anche degli speciali trattamenti per gli adolescenti e per i bambini.

Schneeberg Family Spa Resort | Masseria 22 - 39040 Ridanna BZ | Tel 0472 656232