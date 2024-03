Tra le colline senesi due hotel cinque stelle simbolo della sontuosità toscana

Nel cuore del Chianti Classico, a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena, si trovano l’Hotel Le Fontanelle e l’Hotel The Club House, luoghi eleganti circondati dalla bellezza della campagna toscana e che incarnano l’anima della famiglia Bolfo.

Il Chianti Classico

Con il marchio Fontanelle Estate, che comprende gli hotel e la cantina Vallepicciola, si punta a offire un’esperienza di lusso completo agli ospiti: «La scintilla da cui nasce la nostra dedizione e spontaneità nel creare una calda atmosfera è la famiglia - afferma la general manager Phoebe Farolfi - Vogliamo che ogni ospite e collaboratore si senta accolto come a casa propria, in tal senso ci impiegniamo a vivere i suoi valori più nobili, trasformando ogni esperienza in un legame che va oltre alla semplice ospitalità».

Hotel Le Fontanelle, il rifugio nella quiete delle colline senesi

Nella tranquillità delle colline senesi è stato aperto, nel 2006, l’Hotel Le Fontanelle, una “casa silenziosa” - così chiamata affettuosamente dai suoi proprietari - in stile toscano che ha preservato intatte le sue caratteristiche e la sua storia attraverso un restauro attento e rispettoso, mantenendo intatta l’autenticità del borgo e le sue sue suggestioni.

Hotel Le Fontanelle a Castelnuovo Berardenga

Il fil rouge che lega ogni ambiente del casale, nonché tratto distintivo che si ritrova in ogni dettaglio, è l’eleganza discreta tipicamente toscana: le camere e le suite sono arredate con cura, utilizzando materiali come le fibre naturali, le stuoie in cocco e il legno di noce, la quercia ai tessuti bordeaux che richiamano i colori che caratterizzano le colline del Chianti.

Ogni stanza è un rifugio intimo e segreto, colmo di charme e di gusto: dalle camere classic, che riflettono lo stile delle residenze rustiche toscane dai pavimenti in cotto e soffitti con travi a vista, alle camere prestige, immerse in un’atmosfera intima e silenziosa con giardini privati. Ci sono poi le camere deluxe dalle ampie finestre e spazi aperti e le junior suite dalle terrazze private con vista mozzafiato, luogo perfetto dove poter degustare un ottimo bicchiere di vino. Infine le suite sono delle vere e proprie residenze private e offrono un’immersione totale nel fascino rustico del Chianti.

Hotel Le Fontanelle a Castelnuovo Berardenga

Il comfort raffinato si estende anche agli spazi comuni dedicati al relax e al riposo, concepiti per nutrire mente e corpo, come la piscina interna riscaldata, cuore pulsante dell’area benessere The Health Club, circondata da ampie vetrate che si affacciano sui vigneti dell’hotel, mentre la piscina esterna è una vera perla incorniciata nel verde che regala una vista mozzafiato sull’orizzonte.

Il ristorante La Colonna si trova al centro dell’esperienza gastronomica di Hotel Le Fontanelle, così nominato in onore dell’imponente colonna di pietra che domina la sala. Offre un’atmosfera elegante e sobria, con una mise en place raffinata, minimalista e con ampie vetrate che incorniciano il paesaggio circostante. Durante l’estate, la Terrazza Belvedere regala l’emozione unica di gustare prelibatezze culinarie sotto il cielo stellato. La cucina del ristorante La Colonna è un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, fondata sull’eccellenza e la qualità delle materie prime che qui vengono sapientemente trattate con competenza e soprattutto creatività. I piatti sono caratterizzati da accostamenti insoliti ce regalano sensazioni e sapori contemporanei, che però mantengono un profondo rispetto per la cucina tradizionale italiana. Alla guida troviamo chef Francesco Ferrettini, con le sue radici toscane e una lunga esperienza culinaria maturata in rinomati ristoranti della Toscana.

Hotel Le Fontanelle | SP 408 - Km 14.7 - Località Pianella | 53019 Castelnuovo Berardenga (Si) | Tel 0577357501 | 05771607249

Il lusso avvolgente e autentico della Toscana nell’Hotel The Club House

Il Chianti, con i suoi paesaggi di colline tra vigneti e ulivi, rapisce il cuore di chiunque lo visiti: in questo affascinante contesto, nel comune di Castelnuovo Berardegna, sorge da pochi anni un gioiello di ospitalità: l’Hotel The Club House, un esclusivo albergo 5 stelle adults only (+14 anni).

Hotel The Club House a Castelnuovo Berardenga

Dopo dodici anni di restauro, l’albergo è stato inaugurato nella primavera del 2022, portando nuova vita e splendore in questo angolo di Toscana. L’architettura e il design di Hotel The Club House sono stati curati dall’architetto Margherita Gozzi, la stessa mente dietro il restauro di Hotel Le Fontanelle e della cantina Vallepicciola: l’obiettivo è stato creare un ambiente unico dove storia e tradizione si fondono armoniosamente con un’ospitalità contemporanea e coinvolgente.

La scelta dei materiali utilizzati quali pietra, legno e coppi tradizionali, dona all’hotel un tocco di eleganza e calore casalingo. Inoltre Hotel The Club House ha arricchito la sua esperienza sensoriale con l’apertura de Il Visibilio, il ristorante fine dining 1 stella Michelin firmato dall’Executive Chef Daniele Cannella. Qui i sapori italiani si mescolano con tecniche e ingredienti internazionali e rappresentano un forte richiamo allo stile distintivo che rende questo ristorante di soli 5 tavoli un’esperienza indimenticabile.

Camera Romantica dell'hotel The Club House

Il Visibilio propone un menu degustazione al buio che varia a seconda della stagionalità e della freschezza degli ingredienti. Ma non è finita qui! Osteria Il Tuscanico è il secondo ristorante di Hotel The Club House, sempre sotto la direzione di chef Cannella: la carta propone sei piatti per categoria, due tipici della Toscana, quattro della tradizione italiana e un’opzione vegan legata al benessere. L’ambiente è elegante, curato nei dettagli ma dall’atmosfera informale, dove gli ospiti possono gustare l’autenticità della cucina toscana, con particolare attenzione alla bistecca fiorentina.

Infine, per conferire un’identità unica all’Hotel The Club House, è stato avviato il progetto ambizioso della nuova Spa di concezione olistica, The Wellness Sanctuary, dove si propone di garantire spazi ampi e tecnologie all’avanguardia nel settore del benessere, con un’offerta contemporanea in linea con tutte le esigenze della clientela.

Hotel The Club House | SP 9 di Pievasciata n.32 | 53019 Castelnuovo Berardenga (Si) | Tel 0577357501 | 05771607380

Tradizione e innovazione nel Chianti Classico con la Cantina Vallepicciola

Proprietà della famiglia Bolfo, la Cantina Vallepicciola ha una storia che risale al 1999 e si estende per quasi 265 ettari di terreno collinare, boschi e vigneti. La biodiversità della tenuta ha un valore prezioso e qui vengono promosse pratiche agricole sostenibili e in linea con la filosofia che anima ogni attività della famiglia.

Cantina Vallepicciola a Castelnuovo Berardenga

Situata nella zona di Pievasciata, nel cuore del Chianti Classico, la struttura, di circa 6mila metri quadrati distribuiti su due piani interrati, si presenta come esempio ambizioso di architettura organica. Progettata per integrare gli elementi antropici con l’ambiente circostante, mira a creare un’armonia tra uomo e natura. Anche qui la cura del progetto è stata affidata a Margherita Gozzi con l’obiettivo di preservare autenticità e storia.

Vallepicciola | Strada Provinciale 9 di Pievasciata n.21 | 53019 Castelnuovo Berardenga (Si) | Tel 05771698718