Zurigo in primavera, tra cultura, bellezza e divertimento che emoziona

Zurigo si prepara a trasformare la primavera in un affascinante scenario di esperienze indimenticabili. Con la sua aura cosmopolita, un’architettura che sorprende sempre e un'incredibile varietà di attività culturali, la città si propone come la meta ideale per coloro che cercano una primavera ricca di emozioni grazie a un mix di attività che accontentano i gusti di tutti.

I colori di Zurigo in primavera

Con il suo mix di paesaggi mozzafiato, ricchezza culturale e servizi impeccabili, la più vivace tra le città elvetiche si candida come destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza unica, specialmente nella stagione primaverile, dove la città si trasforma in un palcoscenico vivace di cultura, bellezza e divertimento. Le maestose Alpi svizzere fungono da sfondo scenografico mentre i limpidi laghi riflettono la bellezza di un luogo armoniosamente integrato nella natura, scenario ideale per una varietà di eventi all'aperto. Grazie a una reputazione di eccellenza in termini di servizi e ospitalità, offre un'esperienza senza compromessi, assicurando ai suoi visitatori un soggiorno indimenticabile.

Una boccata d’aria a Zurigo in primavera

Sicuramente il modo migliore per esplorare le bellezze di Zurigo è a piedi: passeggiate e sentieri costeggiano i fiumi e il lago, regalando scorci meravigliosi che invitano a fermarsi per ritagliarsi un momento di pausa rigenerativa, lontano dai ritmi frenetici della città.

Il lago di Zurigo

L'Uetliberg è certamente una tappa da non perdere: raggiungibile con il treno o con una camminata di un’oretta, dal monte di Zurigo si possono ammirare città e lago volgendo lo sguardo fino alle Alpi. Per chi volesse concedersi una bellissima escursione nei dintorni, la Waid è un altro punto panoramico sul Käferberg zurighese assolutamente da non perdere: ci si arriva facilmente con i mezzi pubblici e regala un panorama incantevole con il Lago di Zurigo che fa da sfondo, soprattutto per chi raggiunge il belvedere all’alba o al tramonto.

Le occasioni di svago non mancano nemmeno per i runner: chi ama correre e mantenersi in forma anche in vacanza può sfruttare gli stupendi itinerari offerti dalla città: un modo per godere delle tante aree verdi sia per gli abitanti che per i turisti è la Green Marathon, un tracciato pubblico lungo 43.5 km (il richiamo ai 42km della maratona è immediato), che si snoda attraverso il centro cittadino, i sentieri e i punti di interesse zurighesi. Il percorso, adatto a tutti, è segnalato in modo permanente ed è accessibile tutto l’anno; è possibile scegliere se affrontare solo alcune tappe o suddividere il tragitto in più giorni per scoprire le bellezze di Zurigo in maniera alternativa.

La maratona di Zurigo

Immancabile poi la famosa Maratona di Zurigo (il 21 Aprile), l’appuntamento annuale che riunisce podiste e podisti provenienti da oltre 60 paesi; grazie al biglietto «Ochsner Sport Zürich Marathon Ticket» di Ffs-Cff-Sbb, gli iscritti alla gara dei 42 chilometri potranno raggiungere Zurigo viaggiando dalla Svizzera gratuitamente in seconda classe, all’andata e al ritorno.

A Zurigo, colori e profumi di primavera

La primavera a Zurigo è resa ancora più magica dalla fioritura dei ciliegi, e uno dei modi più belli per ammirare questo spettacolo è facendo un giro in bicicletta. Gli appassionati possono percorrere le tranquille strade residenziali di Zurigo, come quelle attorno a Bertastrasse o nella direzione dei suggestivi parchi Villa Patumbah, Rietberg e Belvoir. Per rendere l'esperienza ancora più accessibile insieme alla Zürich Card (che permette di viaggiare su tutti i mezzi pubblici e avere ingressi in molti musei oltre a sconti commerciali) è stata resa disponibile la Zürich Card Bike, acquistabile tramite l'app Zürich City Guide, al costo di soli 5 o 9 franchi svizzeri in più rispetto alla Zürich Card; in aggiunta ai numerosi servizi già presenti, consentirà di utilizzare il servizio Publibike scaricando l'app.

Zurigo è bike friendly

Grazie ai suoi tratti paesaggistici e ai tanti servizi disponibili per i ciclisti come i numerosi punti di noleggio, gli itinerari dedicati e i tour guidati in E-bike, Zurigo è considerata a pieno titolo una meta bike friendly, dove gli amanti delle due ruote possono concedersi rilassanti pedalate attraverso gli splendidi paesaggi che circondano il Lago di Zurigo o avvincenti tracciati sulle colline zurighesi, approfittando delle temperature miti perfette per stare all’aperto.

I fiori di ciliegio e gli alberi di magnolie che invadono il paesaggio zurighese non sono gli unici spettacoli da ammirare in questo periodo: in concomitanza con l’arrivo della Pasqua, Zurigo porta in scena una delle sue tradizioni più belle, quella della fioritura delle fontane. Il centro diventa palcoscenico di un tripudio di colori e profumi che risvegliano i sensi e invitano locals e viaggiatori a perdersi tra le vie cittadine. Molte delle fontane presenti (Zurigo ne ha ben 1200) vengono decorate con boccioli di rosa che creano un variopinto quadro a cielo aperto. L’iniziativa fa parte del progetto “Niente rose senza spine“, voluto dalle Chiese della Città Vecchia con lo scopo di diffondere messaggi di pace e di speranza durante la Settimana Santa.

Avventure acquatiche a Zurigo

Per chi vuole visitare Zurigo da un’altra prospettiva, specialmente durante la bella stagione, la scelta delle attività è ampia: i più avventurosi possono destreggiarsi tra wakeboard, wakesurf o sci d'acqua, mentre coloro che non amano particolarmente l‘adrenalina possono optare per una gita in barca a vela, in canoa o kajak e godere di un paesaggio da sogno in totale relax.

Un'avventura in Kayak sul lago di Zurigo

in particolare, principianti ed esperti canoisti hanno la possibilità di navigare le acque cristalline del Lago noleggiando kayak e attrezzatura per una giornata fuori dall‘ordinario o partecipando ad esclusive visite guidate.

Immergersi nell’arte di Zurigo

Zurigo coniuga la bellezza naturalistica con un ricco patrimonio culturale, per cui le possibilità di esplorare la storia e l'arte sono infinite. Dopo aver goduto di una giornata all'aria aperta, è possibile arricchire l'esperienza pianificando una sosta culturale. Il mercoledì è il giorno perfetto per immergersi nelle opere d'arte: sfruttando l'ingresso gratuito al Kunsthaus si può ammirare una delle più importanti collezioni d'arte della Svizzera, che ospita maestri rinomati come Picasso, Monet, van Gogh e Munch. Anche il giovedì è ideale per concedersi una visita ai musei grazie agli orari di apertura prolungati che consentono l’accesso alle straordinarie collezioni della città fino a tarda sera.

L‘Opera House di Zurigo (foto: www.zuerich.com)

Per coloro che desiderano vivere un'esperienza musicale unica, l'Opera House e la Tonhalle offrono concerti di classe mondiale: il Teatro dell’opera è uno dei simboli di Zurigo, conosciuto anche in tutta Europa per la ricca stagione teatrale che propone pezzi operistici, balletti, concerti e molto altro. Anche la Tonhalle, sede della Tonhalle-Orchestre Zürich, una delle principali orchestre svizzere, è una tappa obbligatoria: sorprende con eventi speciali come Tonhalle Late, che fonde la musica classica con la elettronica, e Tonhalle Crush, che spazia attraverso diversi generi musicali.

Esplora la città in modo unico durante la primavera, godendo di un mix irresistibile di cultura, sport e bellezze naturali che si fonde per restituirti una vacanza da sogno. Una destinazione che non ti aspetti ma che ti lascerà senza parole grazie alla grande varietà di attività disponibili che accontentano ogni tipologia di viaggiatore.

Dove dormire a Zurigo

Alma Hotel

L'Alma Hotel, situato a Seefeld da oltre 100 anni, è una villa in stile Liberty che si impegna per un'ospitalità sostenibile e sociale. Con una capacità che supera le 16 camere e due appartamenti, l'Alma Hotel offre spazi unici come una cucina comune per gli ospiti, un'area benessere riservata alle donne e un suggestivo salone Rosengarten che può essere affittato anche da terze parti per eventi speciali.

L‘Alma Hotel di Zurigo (foto: https://almahotel.ch/en/) 1/3 Una camera dell‘Alma Hotel di Zurigo (foto: https://almahotel.ch/en/) 2/3 La Sauna Dell‘Alma Hotel di Zurigo (foto: https://almahotel.ch/en/) 3/3 Previous Next

Il salone è versatile, adatto per riunioni aziendali, conferenze, feste private o sessioni di coaching, e può essere attrezzato con uno schermo di presentazione. La suite Jasmin, con un ambiente accogliente e un divano extra, offre un'esperienza di soggiorno raffinata e confortevole. Situato in una strada a traffico limitato, l'Alma Hotel offre un ambiente tranquillo e rilassante, perfetto per godersi il panorama sul roseto circostante e per un soggiorno indimenticabile a Zurigo.

Alma Hotel | Mainaustrasse 24 | 8008 Zürich (Svizzera) | Tel +41 44 380 80 10

Five Zurich Hotel

Five Zurich è un lussuoso hotel lifestyle con una vasta gamma di sistemazioni di alta qualità, inclusi 45 suite, 42 camere lifestyle e 62 "Amazing Rooms". Situato sull'altopiano dell'Uetliberg di Zurigo, offre una vista spettacolare sulla città e sulle montagne circostanti, a soli 10 minuti di auto dal centro. L'hotel vanta ristoranti pluripremiati, una discoteca sul tetto, una piscina sociale all'aperto e un lussuoso centro benessere.

Il Five Zurich Hotel (foto: zurich.fivehotelsandresorts.com) 1/3 Suite del Five Zurich Hotel (foto: zurich.fivehotelsandresorts.com) 2/3 Sala bar del Five Zurich Hotel (foto: zurich.fivehotelsandresorts.com) 3/3 Previous Next

È classificato come un 5 stelle Superior da HotellerieSuisse, garantendo un servizio di alta qualità. Offre anche promozioni speciali come l'offerta Pay 3 Stay 4 e camere lifestyle moderne nella dependance dell'ala est.

Five Zurich Hotel | Döltschiweg 234 | 8055 Zürich (Svizzera) | Tel +41 44 456 55 55

Dove mangiare a Zurigo

La Rôtisserie

La cucina di Stefan Jäckel combina abilmente influenze francesi e asiatiche, utilizzando ingredienti di alta qualità per creare piatti eccezionali, come capesante, triglie e costolette di manzo Wagyu cotte per 48 ore. Le sue salse sono perfettamente bilanciate e arricchite dall'umami.

La Rotisserie a Zurigo (foto: www.fivestaralliance.com) 1/3 La sala del Rotisserie a Zurigo (foto: storchen.ch) 2/3 La terrazza del Rotisserie a Zurigo (foto: storchen.ch) 3/3 Previous Next

Presso La Rôtisserie, si offre un'esperienza culinaria unica con il loro esclusivo Chef's Table, dove i clienti possono gustare un menu di 7 portate accompagnato da vini selezionati mentre assistono alla magia culinaria di uno chef stellato. Questa è un'esperienza imperdibile per gli amanti della buona cucina e i buongustai, che avranno l'opportunità di osservare gli chef all'opera e imparare da loro.

La Rôtisserie | Weinplatz 2 | 8001 Zürich (Svizzera) | Tel +41 44 227 21 13

Baur's

Il ristorante Baur's a Zurigo offre una reinterpretazione raffinata della classica cucina europea, con un tocco contemporaneo che soddisfa gli ospiti internazionali in un ambiente elegante e accogliente. Qui, i classici della cucina europea sono celebrati con grande maestria, ma anche i vegetariani e i vegani troveranno una vasta selezione di piatti nel menu colorato.

Baur's Resturant a Zurigo (foto: www.zuerich.com) 1/3 Sala dei sigari al Baur's Resturant a Zurigo (foto: www.zuerich.com) 2/3 Il filetto alla Wellington, piatto storico del Baur's Resturant (foto: www.baurs-zurich.ch) 3/3 Previous Next

L'uso esclusivo di prodotti freschi e stagionali di altissima qualità garantisce un'esperienza culinaria eccezionale. Da non sottovalutare la carta dei vini, curata dal rinomato capo sommelier MarcAlmert, che completa perfettamente ogni piatto con le sue selezioni impeccabili.

Baur's | Talstrasse 1 | 8001 Zürich (Svizzera) | Tel +41 44 220 50 60