Il Salento ha un nuovo Giardino Grande, "segreto" per una vacanza tra gli ulivi

Il sogno di una vacanza in Salento, immersi nella quiete della campagna, ma a due passi dal mare… E magari in un elegante dimora tra gli ulivi… Un sogno che si avverà a Il Giardino Grande, nobile dimora immersa nella campagna di Parabita (Lc), nell’entroterra salentino, a pochi chilometri dalle meravigliose spiagge e dal centro storico di Gallipoli (Lc). Un luogo dove il respiro lento della natura rigenera l’anima e apre il cuore, dove il ritmo delle giornate è scandito dal rumore delle cicale e dal silenzio del vento che dal mare arriva fino a qui.

Una vera oasi di pace, dove la storia vive in sintonia col presente e l’antico si fonde col moderno, un elogio alla lentezza e all’eleganza senza tempo. Una dimora storica, bellissima, che cattura subito lo sguardo e conquista per la sua raffinata semplicità.

Il Giardino Grande, la bellezza di una dimora dell’800 in Salento

Risalente alla seconda metà dell’800 e soprannominato il Casino (termine usato per indicare le dimore nobiliari ubicate nelle campagne del feudo e dedite allo svago e al relax), Il Giardino Grande apparteneva ad una famiglia aristocratica del luogo che la utilizzava come residenza estiva e riprende la tipica architettura salentina realizzata in pietra locale, con particolari volte a stella o a botte, ampi giardini, corti, terrazze, un grande giardino mediterraneo arricchito da pergolati, pozzi, camminamenti, stagni e una mirabile vista sull’antico borgo di Parabita.

Qui la tradizione e il design, ricercato ed essenziale, si fondono disegnando linee armoniose ed eleganti, regalando così alla dimora uno stile contemporaneo, esclusivo, di sussurata eleganza. Il progetto di restyling, che ha interessato il restauro del Casino e la realizzazione di una nuova costruzione, ha voluto infatti rispettare il carattere vernacolare della dimora preesistente introducendo elementi di contemporaneita` che privilegiano forme, materiali e artigianato locali, in un sottile gioco di intrecci tra un passato da conservare e un presente da vivere.

Tanti gli ambienti che definiscono gli spazi, interni ed esterni, de Il Giardino Grande: dalle corti ai meravigliosi giardini, dalla piscina alle camere fino alla piccola chiesa.

Il Giardino Grande e i giardini ornamentali

Caratterizzati dal tipico layout dei giardini dell’epoca, sono il punto di accesso alla dimora. Attraversando il lungo colonnato sovrastato da archi si respirano i profumi delle rose e dei gelsomini, mentre nei viali secondari una generosa e affascinante varietà di piante autoctone regala agli ospiti inedite sensazioni olfattive. Gli elementi del paesaggio salentino, quello della campagna, della macchia, dei boschi e degli orti, definiscono il paesaggio e la ricchezza botanica del luogo.

Il Giardino Grande, la Corte dell’Ulivo e il giardino segreto

Un ulivo senza tempo, simbolo di vita e di rinascita, regna maestoso nella corte che collega le due anime della dimora, il vecchio e il nuovo. Protetta da muri realizzati in Carparo e pavimentata con il tipico basolato in pietra di Soleto, questa bellissima corte è una perfetta location anche per eventi privati ed esclusivi.

Uno spazio intimo e riservato, l’Hortus conclusus, orto chiuso, come si definiva in epoca medievale un piccolo giardino cinto da alte mura. Qui dalle 8 alle 10 viene servita la prima colazione con una selezione di prodotti freschi locali e di torte preparate quotidianamente dalla chef di casa. Un invito ad iniziare bene la giornata gustando le prelibatezze della cucina pugliese.

La piscina mediterranea e il bio lago de Il Giardino Grande

Immersa tra gli ulivi e il silenzio della macchia mediterranea, la piscina è il posto ideale dove rilassarsi al tepore del sole. Uno spazio lontano dal tempo e dalla frenesia quotidiana dove poter staccare la spina e regalarsi piacevoli momenti no-stress. Sotto un grande pergolato in cannucciato naturale, il Pergola Bar offre rinfrescanti drinks e snack.

La piscina de Il Giardino Grande

Grazie alla particolare condizione idro-geomorfologica del sito, al fine di valorizzare e bonificare le aree esterne, e` stato realizzato nella parte sud-est della tenuta un piccolo bio-lago caratterizzato da rigogliose piante acquatiche che raccoglie le acque piovane e potenzia la rete della biodiversita`.

La chicca de Il Giardino Grande: la Chiesetta

Una vera chicca. Piccola e raffinata, la chiesetta con l’antico altare e le incantevoli volte a stella è un luogo intimo dove potersi appartare per leggere un libro o sorseggiare un caffè seduti su poltroncine Art Déco intorno al tavolo ovale in marmo. Non solo. Qui si possono anche organizzare cene private o cerimonie simboliche. Una scenografia ideale per ricordi indelebili.

La stanza lettura nella Chiesetta de Il Giardino Grande

Accogliente e dal design semplice e raffinato la lobby funge da connettivo tra il giardino antistante e la grande corte. Comode poltrone, libri antichi esposti su una credenza mid-century decorata da grafiche floreali e un sinuoso divano bianco offrono agli ospiti della struttura un’occasione di contemplazione e relax.

La lobby de Il Giardino Grande

Sei le camere de Il Giardino Grande

Sei camere ristrutturate seguendo fedelmente le caratteristiche delle dimore di campagna di fine ‘800, con tipiche volte a botte o a stella e pavimenti in cocciopesto e pareti intonacate a calce che conservano il sapore e la tipicità salentina. Dislocate tra piano terra e primo piano, godono tutte di vista sulle corti o sul verde circostante. Tre camere sono dotate di ampie terrazze da cui ammirare la campagna e i suoi ammalianti colori nelle diverse ore della giornata.

Melograno, Fico, Carrubo, Ciliegio, Loto, Ulivo: spazi intimi e dalla forte identità che prendono il nome dagli alberi e dalle piante che arricchiscono i numerosi giardini sui quali si affacciano. Giare in terracotta, antiche testiere in ferro battuto, piccoli scrittoi e poltroncine d’epoca, salles de bain con vista, arredi d’epoca: 6 preziosi scrigni dallo stile unico in cui tutto parla di tradizione e raffinata semplicità.

Il Giardino Grande

Strada Vicinale Tammali

Contrada Boggi - 73052 Parabita (Le)