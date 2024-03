Entriamo nel Roma Antica, il nuovo 5 stelle di Radisson Collection Hotel

A Roma apre un nuovo hotel di lusso. Stiamo parlando del l'attesissimo Radisson Collection Hotel, Roma Antica. Situato nel cuore del centro storico di Roma, precisamente in via delle Botteghe Oscure, l'hotel si trova in una posizione privilegiata vicino all'iconico Altare della Patria, al Pantheon, a Piazza Venezia, alle antiche rovine di Largo di Torre Argentina e il colle del Campidoglio. L'incantevole hotel è costruito intorno a Palazzo Lares Permarini, un palazzo meticolosamente restaurato, testimonianza del ricco patrimonio architettonico di Roma, che trasporta gli ospiti in un mondo di ineguagliabile bellezza e raffinatezza.

L'esterno del Radisson Collection Hotel, Roma Antica 1/4 La corte interna di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 2/4 Il bar della lobby del Radisson Collection Hotel, Roma Antica 3/4 La lobby del Radisson Collection Hotel, Roma Antica 4/4 Previous Next

Roma Antica, 84 camere e suite nel cuore della Capitale

Ognuna delle 84 camere dell'hotel è stata progettata per offrire spazi che raccontano l'eleganza attraverso materiali accuratamente selezionati. I bagni in marmo di Carrara, la carta da parati artistica di Fornasetti, i pavimenti in pregiato legno e il design moderno assicurano a tutte le camere un'aria di sobria eleganza in ogni dettaglio.

Camera con vista del Radisson Collection Hotel, Roma Antica

Le camere Panoramic dell'hotel sono dotate di ampie terrazze con vista mozzafiato sulla città e di arredi eleganti studiati per enfatizzate semplicità e raffinatezza. Con una superficie di 80 mq, le camere Friends e Family Stay possono ospitare fino a sei adulti che desiderano godersi il loro soggiorno nella Città Eterna.

Una delle 84 camere del Radisson Collection Hotel, Roma Antica

Gli ospiti possono rilassarsi e rigenerarsi nel bagno turco e nel centro fitness dell'hotel o trovare un momento di elegante relax in mezzo al trambusto della città. Grazie alla sua politica di accoglienza per gli animali domestici, gli ospiti possono godere di una fuga ideale con i loro cani e gatti.

La cucina romana doc a Modius, il ristorante di Roma Antica

Non solo bellezza e relax, ma anche gusto grazie e al ristorante di Roma Antica, Modius, che celebra la tradizione romana con un focus speciale sui primi proponendo versioni accurate dei grandi classici. Tonnarelli e fettuccine fatte in casa accanto ad una selezione di pasta Mancini, una minuziosa selezione delle materie prime come e originali accostamenti come il battuto di gamberi con la salsa cacio e pepe, renderanno Modius uno dei “restaurant to be”.

Modius, il ristorante di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 1/3 Particolare del Modius, il ristorante di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 2/3 L'eleganza del Modius, il ristorante di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 3/3 Previous Next

Ispirato alla storica Porticus Minucia Frumentaria, dove un tempo avvenivano le distribuzioni gratuite di grano, Modius offre piatti della tradizione romana incentrati su ingredienti freschi e locali. Il menu è un'interpretazione moderna di antiche tradizioni, che celebra il patrimonio, i sapori locali e il legame duraturo tra passato e presente. Le radici dell'antica tradizione della "Cura Annonae", che significa "Cura di Annona", la dea romana dell'approvvigionamento di grano si ritrovano nel menù del ristorante. Il Modius offre agli avventori moderni un'abbondanza di ingredienti di provenienza locale e di alta qualità, preparati con eleganza per onorare la grande tradizione storica dell'hotel.

Cocktail con vista al Modius on the Roof – Terrazza di Roma Antica

Gli ospiti possono godere di una vista indimenticabile e assaporare deliziosi cocktail al Modius on the Roof - Terrazza, situato all'8° piano. Il cocktail bar, che offre un'esperienza indimenticabile, serve spuntini in stile italiano e cocktail d'autore, offrendo allo stesso tempo una vista mozzafiato a 360 gradi sulla Città Eterna, con punti di riferimento come l'Altare della Patria in Piazza Venezia e lo splendido Pantheon.

Modius on the Roof - Terrazza di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 1/4 Il rooftop di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 2/4 Vista mozzafiato su Roma dal rooftop di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 3/4 Il tramonto su Roma dal rooftop di Radisson Collection Hotel, Roma Antica 4/4 Previous Next

Modius on the Roof - Terrazza è il luogo perfetto per gustare un classico aperitivo, vivere una serata romantica o una divertente serata con gli amici circondati dalla Roma più autentica.

Roma Antica è il tesoro archeologico nascosto

Grazie alla sensibile ristrutturazione del palazzo storico per creare il Radisson Collection Hotel, Roma Antica, è stata scoperta una gemma archeologica nascosta. Un frammento dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia di epoca imperiale che ha permesso di ricostruirne in modo estremamente attendibile, come mai accaduto prima d'ora.

Il frammento dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia trovato al Radisson Collection Hotel, Roma Antica

La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito inoltre di individuare la sua esatta collocazione rispetto all'odierno tessuto urbano. Dopo i ritrovamenti, in corso d'opera è stato ampliato il progetto con l'aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici che saranno visitabili al piano interrato dell'hotel, corredati da un video multimediale che propone la ricostruzione tridimensionale della Porticus Minucia. Lo scavo, effettuato tra maggio e luglio del 2020, è stato diretto dall'archeologa della Soprintendenza Marta Baumgartner, che spiega: «La scoperta è per noi motivo di orgoglio perché, per la prima volta, vediamo i muri della Porticus Minucia in elevato e le decorazioni marmoree che li impreziosivano».

Radisson Collection Hotel, Roma Antica

Via delle Botteghe Oscure 46 - 00186 Roma

Tel 0690259800