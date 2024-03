Lusso, relax e tecnologia: è Borgo La Chiaracia Resort & Spa

Un equilibrio perfetto tra natura, relax e tecnologia: è quello offerto da Borgo La Chiaracia Resort & SPA. La struttura si trova a Castel Giorgio, vicino Orvieto, esattamente al crocevia tra Umbria, Lazio e Toscana, con il Lago di Bolsena e la Val D’Orcia a poca distanza. Dal 9 marzo tornerà ad aprire le sue porte ai clienti, con alcune interessanti novità.

La Chiaracia Resort & SPA

Riparte la stagione di Borgo La Chiaracia

Novità per quest’anno le aree esterne dedicate al relax e alla ristorazione: nuovi arredi caratterizzano la piscina esterna, dove trascorrere ore piacevoli al sole e la terrazza del ristorante gourmet Radici, per gustarne le specialità anche all’aperto.

Una proprietà di 14 ettari, con coltivazioni e vigneti, un resort 5 stelle che incarna l’essenza stessa di queste terre, realizzato nel 2018 di concerto con la Sovrintendenza dei Beni Culturali per preservare la bellezza del paesaggio: Borgo La Chiaracia Resort & SPA si colloca a 560 metri di altitudine, nel cuore delle colline che hanno cullato l’antica Etruria, sulla distesa verde dell’altopiano dell’Alfina, inserito dal FAI nei “luoghi del cuore”.

Il disegno architettonico è tipico dei casali umbri, arricchito da design e arte contemporanea e dal comfort di una moderna struttura, grazie a materiali eco sostenibili, impianti per il risparmio energetico e tecnologie all’avanguardia: varcato il cancello di ingresso del Borgo ci si immerge in un’atmosfera suggestiva, un continuo con il paesaggio circostante anche all’interno, che regala agli ospiti una sensazione di assoluto relax, con la possibilità di rimanere connessi con il mondo esterno, grazie a sistemi hi- tech d’eccellenza, che si innestano alla perfezione con il design discreto del Borgo, nel rispetto ambientale.

Una delle stanze de La Chiaracia Resort & SPA

Borgo La Chiaracia Resort & SPA, già premiato dagli ospiti di livello internazionale, offre 26 ampie camere dislocate nei 3 casali collegati tra loro, incluse 3 suite, tutte con vista a perdita d’occhio sulla campagna circostante, l’osteria moderna Pagoda e l’Etrusco Bar per una pausa di gusto dedicata al territorio.

Il ristorante Radici all'interno de La Chiaracia

Fiore all’occhiello del Borgo, il ristorante gourmet Radici, premiato con 3 forchette dalla Guida Michelin e 2 forchette dal Gambero Rosso e consigliato dalle principali guide gastronomiche: qui lo chef Daniele Auricchio, crea i suoi piatti valorizzando i prodotti locali, grazie anche alla stessa Azienda Agricola La Chiaracia, all’interno della quale è collocato il Borgo, che nel corso della stagioni permette di ammirare le diverse coltivazioni: nocciole, castagne, uva, farro, ciliegie, noci, funghi, cicoria selvatica, sambuco, fiori d’acacia, finocchietto, frutti rossi e circa 40 varietà di erbe aromatiche, insieme alla vigna da cui provengono i vini Chardonnay e Pinot nero.

Per il benessere, la SPA Livinna con macchinari futuristici, trattamenti unici e percorsi dedicati, tra piscina panoramica interna, bagno turco, doccia aromatica, sauna finlandese riscaldata e sauna salina; nonché la sala fitness e la piscina esterna con area ristoro completamente immersa nella quiete della campagna.

Borgo la Chiaracia Resort & SPA, il cui nome in umbro significa ciliegia, dall’albero che svetta sulla proprietà, rappresenta, inoltre, una destinazione ideale per piccoli o grandi eventi, grazie agli ampi spazi sia all’interno che all’aperto, affermandosi anche come destinazione ideale per riunioni di lavoro, grazie all’innovativa area meeting, dotata di strumentazioni e dispositivi tecnologici di ultima generazione per rimanere connessi con il mondo, sia pur lontani dai ritmi frenetici e dal caos cittadino.

Borgo La Chiaracia Resort & SPA

La Chiaracia, Località Borgo - 05013 Castel Giorgio (Tr)

Tel 0763627123