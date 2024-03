Al Ristorante Olio la primavera è arrivata in anticipo: ecco perché

L'inverno, in alcuni luoghi d'Italia, non sembra nemmeno essere arrivato, ma è già tempo di pensare alla primavera. E c'è un locale in cui la primavera ha già iniziato a fare capolino. Stiamo parlando del Ristorante Olio di Origgio, in provincia di Varese, che ha presentato la sua proposta primaverile, ideata dall'executive chef del gruppo Andrea Marinelli.

Il Ristorante Olio a Origgio

Il menu di primavera del Ristorante Olio

La nuova selezione di piatti per la primavera 2024 è un'ode alla freschezza e all'autenticità degli ingredienti. Grazie alla meticolosa selezione dei fornitori e alla presenza di orti e serre all'interno della struttura, al Ristorante Olio le materie prime rimangono sempre al centro dell'attenzione, incarnando l'essenza stessa dell'eccellenza culinaria, dove il rapporto impeccabile tra qualità e valore è fondamentale. Il cuore di tutto è il concept stesso di Olio, che ispira la cucina dello chef.

Andrea Marinelli e la sua brigata

Un approccio che si fonda sull'equilibrio perfetto tra tecnica, eleganza e trasparenza. Ogni piatto, al primo sguardo e al primo assaggio, rivela con onestà le sue materie prime, evitando sovrastrutture barocche, mentre la profonda abilità tecnica è il pilastro che sostiene e dà corpo all’intera esperienza gastronomica, rendendola unica.

I piatti da non perdere da Olio a Origgio

Ma quali sono i piatti da non perdere? Vediamoli insieme.

Sogliola di Dover con Cavolfiore, Salsa Pil-Pil, Vaniglia e Caviale

La sogliola di Dover, uno dei tesori del mare, viene esaltata in un piatto che gioca sull'armonioso contrasto tra dolcezza, sapidità e acidità. La preparazione meticolosa, con cottura confit nel burro nocciolato, conferisce alla sogliola una morbidezza straordinaria. Accanto al cavolfiore e alla vaniglia, il caviale e il limone fermentato aggiungono profondità di gusto, mentre la salsa pil-pil, ottenuta dalla stessa proteina rilasciata dalla sogliola in cottura, completa l'opera con carattere.

Riso Carnaroli Riserva San Massimo con Acqua di Pomodoro Verde, Aneto, Pistacchio e Gamberi Rossi di Mazara del Vallo

Il risotto firmato dallo chef Marinelli è una costante di stagione nei menu di Olio e uno dei piatti più amati, grazie alla concentrazione di sapori che lo contraddistingue e alla filosofia anti-spreco delle materie prime. In questo piatto, il riso è cotto in un’acqua di pomodoro verde e completato con un pesto di aneto, polpa di pomodoro e burro di pistacchi di Bronte. I gamberi rossi di Mazara del Vallo, serviti crudi e accompagnati da una salsa ricavata dalle teste dei gamberi stessi, completano questa sinfonia gustativa, creando un piatto dalle note fresche e intense.

Yogurt, Rabarbaro, Lamponi e Rapa Rossa

Un dessert raffinato e bilanciato di frutta e vegetali, che sposa sapientemente l'acidità del rabarbaro con la dolcezza dei lamponi e della rapa rossa. Il cremoso allo yogurt funge da elemento unificante, regalando freschezza e rotondità a ogni boccone.

Un'attenzione particolare è stata dedicata anche all'estetica del piatto, per un'esperienza multisensoriale completa.

La novità del business lunch

Olio rinnova anche la formula business lunch, con una proposta più snella, ma altrettanto raffinata, per accogliere al meglio chi desidera una pausa veloce senza rinunciare alla qualità. Il menu pranzo alla carta e il business lunch acquisiscono così pari rilevanza e spazi dedicati: alla formula business, Olio dedica infatti lo spazio esclusivo dell’area bistrot, con un servizio su misura e piatti studiati per una pausa veloce e di qualità, in perfetto stile Olio. Rispetto alla carta tradizionale del ristorante, nel nuovo business lunch i piatti di pesce e di carne trovano uguale rappresentazione e, insieme alle verdure, accompagnano l’ospite nel viaggio gastronomico che più desidera.

Ristorante Olio

SP233 1 - 21040 Origgio (Va)

Tel 0283620900