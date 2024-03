Tra arte e gusto. A Roma una mostra a tema giapponese con drink e dessert dedicati

Per gli appassionati di arte e di gusto, un interessante appuntamento nella Capitale al Museo di Palazzo Braschi, edificio settecentesco situato nel cuore della Roma rinascimentale e barocca, con affaccio su Piazza Navona. È cominciata da pochi giorni, e rimarrà in esposizione fino al 23 giugno, un'affascinante mostra dedicata all’arte giapponese, con una selezione di 150 opere datate tra il XVII e il XIX secolo. Le sale di Palazzo Braschi sono allestite, in ordine cronologico, con dipinti, rotoli, ventagli e stampe, ma anche con oggetti tipici della tradizione nipponica come kimono, giochi da tavola e strumenti musicali. Dicevamo anche appassionati di gusto, però, perché il bar/bistrot ViVi all’interno dello stesso Palazzo Braschi per omaggiare, e accompagnare, la mostra propone ai visitatori un cocktail e un dessert ispirati all’arte nipponica. Per completare e totalizzare a pieno un’esperienza tutta Japan-oriented, a due passi da una delle piazze più belle e riconoscibili della Città Eterna.

A Roma protagonista l'arte e i sapori giapponesi

Nella Capitale arriva l’arte giapponese

A Palazzo Braschi in scena un’interessante occasione di incontro con la cultura e l’arte giapponese. Esposte le opere, tra gli altri, anche dei maestri Katsushika Hokusai e Utagawa Kunyioshi, due dei più celebri artisti dell’ukiyoe. La mostra rappresenta un affascinante viaggio nell’arte giapponese di epoca Edo attraverso un percorso espositivo di 150 opere collezionate da i due viaggiatori italiani Edoardo Chiossone e Vincenzo Ragusa. “Ukiyoe - Il mondo fluttuante” il titolo della mostra. Il termine ukiyoe significa, letteralmente, “mondo fluttuante” e fa riferimento ad un impetuoso e dinamico contesto culturale formatosi agli inizi del XVII secolo, nella città di Edo, l'odierna Tokyo.

A Roma all'interno di Palazzo Braschi una mostra di arte giapponese
In scena oltre 150 opere di epoca Edo
La Grande Onda di Hokusai

Alle origini le opere ukiyoe rappresentavano scene e attività di vita quotidiana di quartiere: erano raffigurati, infatti, lottatori di sumo, cortigiane e attori famosi mentre svolgevano il loro lavoro, con il passare del tempo hanno preso vita anche dipinti di paesaggi eseguiti con inchiostri colorati. Di questa corrente, l’eccentrico artista Katsushika Hokusai (celeberrima la sua “Grande Onda”, visibile nell'ultima sala della mostra), ne fu uno dei principali esponenti. E dopo una visita alla mostra, per una totale immersione nel mondo del Sol Levante, la possibilità presso il bar-bistrot di Palazzo Braschi, ViVi, di assaporare due preparazioni dedicate e a tema.

Non solo arte: il drink e il dessert pensati per la mostra

ViVi - Piazza Navona (il bar-bistrot all’interno di Palazzo Braschi), in occasione della mostra arricchisce la sua carta proponendo lo speciale cocktail “Futon” e il dolce “Matchamisù” dedicati al Paese del Sol Levante. ViVi, Food & Lifestyle brand fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, si è contraddistinto nel corso del tempo per l’attenzione al legame tra gusto e arte, arrivando a ideare e creare piatti e cocktail ispirati alle mostre in corso al Museo di Roma.

La sala di ViVi Bistrot

Il drink “Futon”, ideato da Sara Paternesi, Head Bartender di ViVi, è un cocktail a base di Roku gin al profumo di fiori di ciliegio e tè verde, Sake Akafuji prodotto con il miglior riso e acqua pura del monte Rokko, lime, sciroppo di lemongrass e spuma di bergamotto. Un cocktail molto gradevole, profumato, ben bilanciato ed equilibrato, con un piacevole retrogusto agrumato. Adatto a tutte le ore, da solo così come accompagnato a qualche stuzzichino da spizzicare (oltre, ovviamente, a prestarsi per essere abbinato al dolce).

Il dessert e il cocktail ideati per la mostra

Il dolce “Matchamisù”, creato da Francesca Cascia, Pastry Chef di ViVi, è invece un omaggio al tradizionale rito del tè giapponese, con una crema tiramisù al matcha, biscotto al cacao con bagna al rum e crumble al matcha con cocco e cioccolato bianco. Le due "anime" del dessert, quella croccante e quella cremosa, si sposano alla perfezione, con una leggera punta sapida molto piacevole e persistente il giusto. Un buon fine pasto, ma si può anche gustare da solo, magari ammirando dalla finestra l'adiacente Piazza Navona e il suo brulicare di turisti...

Museo di Roma, presso Palazzo Braschi

Piazza di San Pantaleo, 10, Piazza Navona, 2 - 00186 Roma

Tel: 060608