Una foresta tropicale a Monte-Carlo? Entriamo nel nuovo Amazónico

Una foresta tropicale a Monte-Carlo? Sul tetto del nuovo Café de Paris Monte-Carlo, sulla leggendaria Place du Casino, arriva Amazónico Monte-Carlo, un'esperienza culinaria unica dall'ora di cena fino a tarda notte in un'atmosfera vibrante. Lounge bar, ristorante o club privé, all'interno del locale o sulla terrazza di quasi 1000 m², in un ambiente più raccolto, ispirato alla giungla, offre, infatti, anche la possibilità di vivere l'esperienza Amazónico Monte-Carlo in privato, sotto le stelle, fino a un massimo di 30 persone con anche un terrazzo sigari.

Amazónico Monte-Carlo sul tetto del nuovo Café de Paris Monte-Carlo, sulla leggendaria Place du Casino

Un progetto, quello di Amazónico al 100% a cura dell'artista e interior designer Lázaro Rosa-Violan sotto il coordinamento della direzione e dalla gestione e patrimonio Edilizio di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, in cui ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza indimenticabile.

Cosa si mangia da Amazónico Monte-Carlo

Il menu, ideato da Sandro Silva, celebra le ricchezze culinarie delle regioni amazzoniche dove le influenze tropicali e latinoamericane si mescolano armoniosamente con sapori asiatici, mediterranei e tradizioni culinarie locali. Così le papille gustative sono invitate a esplorare nuovi orizzonti mentre vengono deliziate da piatti familiari e sorprendenti: dal sushi peruviano con frutti di mare crudi alla carne e al pesce alla griglia selezionati con cura.

Hamachi tiradito di Amazónico Monte-Carlo
Pao de queijo di Amazónico Monte-Carlo
Nigiri di Amazónico Monte-Carlo
Il lombatello di Amazónico Monte-Carlo
Espeto di Amazónico Monte-Carlo
Le cosce di rana di Amazónico Monte-Carlo
Il Negroni di Amazónico Monte-Carlo

La cucina in stile Amazónico fonde abilmente competenze tradizionali e moderne, con particolare attenzione ai prodotti di stagione. Inoltre, nel menu internazionale, si possono trovare diverse creazioni monegasche realizzate con maestria dagli artigiani di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Il club "nascosto" di Amazónico Monte-Carlo

Al bar, un mixologist esperto completa l'esperienza con cocktail 100% Amazónico e creazioni originali che soddisfano anche i palati più esigenti. Il Club, nascosto da una scala dal motivo leopardato e arricchito da un soffitto ipnotico, offre un'atmosfera più intima e accogliente, riservato esclusivamente alla clientela del ristorante e aperto dalle 23 alle 4 del mattino.

Il rendering del club nascosto di Amazónico Monte-Carlo

L'atmosfera all'interno dell'Amazónico Monte-Carlo è vibrante e coinvolgente, con esibizioni dal vivo di jazz latino, bossa nova e musica cubana che animano le serate al ristorante, mentre i dj resident fanno vibrare l'area Bar & Lounge e il Club con sonorità “electro-pical”, una fusione tra vibrazioni elettroniche e latine, segno distintivo della musica dell'Amazónico.

Amazónico Monte-Carlo

Place du Casino - 98000 Monaco