La primavera a Baden-Baden: tra fioriture uniche, relax e musica

Baden-Baden si risveglia con il tepore della primavera, trasformandosi in un'incantevole oasi di tranquillità, dove la natura riveste un ruolo da protagonista. Niente è paragonabile a una passeggiata tra i numerosi parchi e giardini curati in modo impeccabile, che ospitano una miriade di piante esotiche e alberi in fiore. Il centro città, interamente pedonale, rende tutte le attrazioni facilmente accessibili a piedi e il meraviglioso patrimonio verde e fiorito di Baden-Baden, conosciuto in tutto il mondo, è diventato un'icona della città.

La fioritura primaverile a Baden-Baden

Lo splendore floreale raggiunge il suo apice in primavera, quando la Lichtentaler Allee diventa un lungo e incantevole viale dove, tra rododendri e azalee, si estende un magnifico susseguirsi di tigli, querce, tulipani, castagni, platani e ontani. Questo spettacolo naturale è stupendo in ogni periodo dell'anno, ma in primavera viene esaltato e crochi, narcisi e tulipani selvatici creano un vivace tappeto di colori ai piedi degli alberi. E’ possibile anche scegliere di godere di questo percorso nel verde a bordo di una carrozza trainata da cavalli, per aggiungere un tocco di romanticismo ed eleganza alla visita di Baden-Baden.

Baden-Baden: una capitale delle rose in Europa

Nel corso dei secoli, l’immagine verde e fiorita di Baden-Baden è diventata famosa in tutto il mondo. La Gönneranlage e il Giardino della Società delle Rose rendono Baden-Baden una delle più importanti capitali delle rose in Europa. Archi di rose che attraversano i sentieri, aiuole e prati coperti di innumerevoli fiori colorati ovunque si guardi, pergolati coperti di rose invitano i visitatori a rilassarsi, ammirando questa meraviglia floreale.

Il giardino della Società delle Rose di Baden-Baden (foto: www.tourism-bw.com)

Baden-Baden è il luogo dove ogni anno una giuria internazionale di coltivatori di rose ed esperti si riunisce, per valutare le nuove rose create durante l’anno e infine premiare la più bella con il riconoscimento più importante attribuito alle rose in Germania, la "Goldene Rose" di Baden-Baden. Il concorso per le nuove varietà di rose a Baden-Baden è considerato uno dei più importanti del suo genere in Europa, dove il Giardino della Società delle Rose compete con i rinomati e similari giardini di Parigi, Roma e St Albans, in Inghilterra.

La musica anima Baden-Baden in primavera

Durante tutto l’anno, ma specialmente in primavera, Baden-Baden ospita una varietà di programmi musicali e di danza, con spettacoli di alto livello artistico. Dalle opere internazionali agli spettacoli di balletto, dalle esibizioni musicali ai concerti, una vasta gamma di artisti di fama mondiale è venuta ad esibirsi a Baden-Baden.

Festival Hall di Baden-Baden in primavera (foto: www.baden-baden.com)

Anche in questa primavera 2024 Baden-Baden ha organizzato, tra i numerosi eventi programmati, spettacoli di Rhythm & Blues, non solo per pochi appassionati, ma inserendoli come appuntamenti fissi nel programma dove ogni serata Rhythm & Blues diventa così un unicum musicale.

Dove dormire a Baden - Baden

Brenners Park-Hotel & Spa

Il Brenners Park-Hotel & Spa offre un'esperienza unica nel cuore verde di Baden-Baden. Le camere principali sono in fase di modernizzazione, ma gli ospiti possono godere della Villa Stéphanie come nuova reception e della Suite Villa Stéphanie con vista sulla Lichtentaler Allee.

Brenners Park-Hotel e Spa (foto: www.myboutiquehotel.com) 1/3 Suite al Brenners Park-Hotel e Spa (foto: www.oetkercollection.com) 2/3 La spa del Brenners Park-Hotel e Spa (foto: www.oetkercollection.com) 3/3 Previous Next

La spa, su 5000 mq, offre sauna, piscina e trattamenti con vista sul parco. Il ristorante Fritz & Felix propone piatti di alta qualità, inclusi tagli di carne e pesce pregiati, oltre a creazioni vegetariane e vegane provenienti da tutto il mondo. Il Charcoa Grill offre spettacoli culinari unici con una carta dei vini premiata e bevande stravaganti presso il bar Fritz & Felix.

Brenners Park-Hotel & Spa | Ludwig-Wilhelm-Platz 4 | 76530 Baden-Baden (Germania) | Tel +49 7221 9000

Atlantic ParkHotel

L'Atlantic Parkhotel, con vista sul teatro di Baden-Baden e immerso nel suo incantevole parco, è un punto di partenza ideale per esplorare la Foresta Nera. Le sue 53 camere, dalle singole alla suite, sono arredate con cura e offrono una vista mozzafiato sulla Lichtentaler Allee.

Atlantic ParkHotel a Baden-Baden (foto: atlantic-parkhotel-baden.hotelmix.it) 1/3 Camera all'Atlantic Parkhotel a Baden-Baden (foto: www.expedia.co.uk) 2/3 Cafè Atlantic all'Atlantic Parkhotel a Baden-Baden (foto: www.tripadvisor.it) 3/3 Previous Next

Il Café Atlantic e il giardino d'inverno offrono ospitalità e delizie culinarie, con specialità di caffè, dolci e vini regionali in un ambiente unico di fronte al teatro, alla Lichtentaler Allee e al fiume Oos. Un luogo perfetto per immergersi nel fascino di Baden-Baden.

Atlantic Park Hotel | Goethepl. 3 | 76530 Baden-Baden (Germania) | Tel +49 07221 3610