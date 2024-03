Il JW Marriott Venice Resort & Spa accoglie gli ospiti nel lusso dell'Isola delle Rose

JW Marriott Venice Resort & Spa, situato nella romantica e mediterranea cornice dell'Isola delle Rose a Venezia, a pochi minuti di barca da Piazza San Marco, è pronto a riaprire i battenti. Infatti, lunedì 11 marzo, la struttura torna ad accogliere i propri ospiti per la stagione 2024 con una serie di esperienze personalizzate all'insegna di relax, benessere e buona cucina, riconfermandosi tra gli alberghi consigliati dalla Forbes Travel Guide 2024.

L'ingresso del JW Marriott Venice Resort & Spa

JW Marriott Venice Resort & Spa: le novità per il 2024



La stagione 2024 vedrà un focus particolare sulle attività ricreative: a partire da giugno giugno, saranno inaugurati due nuovi campi da paddle disponibili anche per ospiti esterni. Numerose le attività all'aperto proposte, immerse nella natura e nelle tradizioni locali, tra cui escursioni, lezioni di fitness, yoga e lezioni di acquagym presso la family pool. Infine anche quest'anno sarà offerto il sempre apprezzato cinema all'aperto, dove verranno proiettati film per tutta la famiglia su uno schermo di oltre tre metri.

La sostenibilità per il JW Marriott Venice Resort & Spa

Il tema della sostenibilità rimane una priorità chiave per il resort anche nella stagione 2024. La struttura continua a concentrarsi su progetti green e iniziative anti-spreco, consolidando il suo impegno verso pratiche ambientali responsabili, a partire da soluzioni creative per ridurre lo spreco alimentare nelle cucine del resort, passando per produzioni autonome di vegetali nell'orto dell'isola - il JW Garden. L'hotel lavora infatti sulla cucina a km zero e gran parte degli ortaggi vengono coltivati nell'orto di proprietà dello stesso albergo così da raccogliere ed utilizzare soltanto le quantità di materie prime che servono giorno per giorno, in base al numero di pasti da servire.

Ispirato dall'amore per il giardinaggio di Alice Marriott, il JW Garden è un'oasi di serenità che accoglie gli ospiti, invitandoli ad un benessere olistico ispirito dalla natura, ed in cui si coltivano erbe aromatiche profumatissime e ingredienti locali che fanno parte del viaggio culinario offerto agli ospiti: dai pomodori di cimelio ricchi di sapore alle erbe raccolte a mano, ogni piatto è una testimonianza dell'impegno dell'orto per una ristorazione sostenibile, dalla fattoria alla tavola.

Il JW Garden del JW Marriott Venice Resort & Spa

Si rinnovano anche per la stagione '24 le collaborazioni con partner impegnati nella responsabilità ambientale, come il brand gOOOders, che dall'anno scorso cura lo shop all'interno del resort, proponendo agli ospiti gadget e accessori etici come le felpe e magliette in cotone organico fair trade "Venezia is always a goood idea". Inoltre sempre in materia di sostenibilità, è nata una nuova collaborazione per la stagione in corso con V73, un brand di borse, accessori e calzature femminili nato dalla creatività della stilista Elisabetta Armellin, di cui la Collezione ispirata a Venezia in chiave moderna propone borse realizzate a partire da materie prime riciclate che hanno la più bassa quantità di sostanze tossiche ed inquinanti.

Tra le novità di quest'anno, si distingue l'installazione di pannelli fotovoltaici che copriranno circa il 70% del fabbisogno elettrico dell'isola, rendendo il JW Marriott Venice Resort & Spa uno dei pionieri di Venezia nel settore delle energie rinnovabili. In collaborazione con Epnt, il resort monitorerà i consumi energetici in tempo reale e ottimizzerà l'utilizzo dell'energia, con l'obiettivo di ridurre efficacemente sia il consumo di gas che di elettricità del 20%. Parallelamente, verrà implementato un sistema di riciclo delle acque per l'irrigazione, contribuendo così a una gestione sostenibile delle risorse ambientali.

Le camere del JW Marriott Venice Resort & Spa

Il resort offre 266 camere e suite, disegnate in stile contemporaneo dall'architetto Matteo Thun e suddivise in due categorie principali, ovvero le camere JW, situate nell'edificio principale, e le JW Retreats immerse nel verde: La Residenza, La Maisonette, L'Uliveto e l'esclusiva Villa Rose. Quest'ultima è un'isola privata realizzata nel 1870.

Una camera del del JW Marriott Venice Resort & Spa 1/3 Una suite del JW Marriott Venice Resort & Spa 2/3 La Villa Rose del JW Marriott Venice Resort & Spa 3/3 Previous Next

Grazie alla sua posizione strategica tra la laguna e il mare, nonché alle brezze che generano un clima mite e benefico, l'isola vanta una ricchezza di piante non ritrovabile in alcun altro posto a Venezia. Un uliveto composto da un centinaio di alberi consente di produrre olio d'oliva servito in degustazione ai tavoli del ristorante. Oltre al magnifico uliveto il resort ospita anche numerosi alberi da frutto nonché una meravigliosa coltivazione di Rose, eponime dell'isola.

L'offerta gastronomica del JW Marriott Venice Resort & Spa

Lanciato nella primavera 2023, il ristorante gourmet del resort sarà pronto ad accogliere i suoi ospiti dal 27 marzo e riconferma una proposta gastronomica d'eccellenza ed improntata ad una filosfia di cucina green e sostenibile: Agli Amici Dopolavoro, sotto la direzione di chef Emanuele Scarello e della sorella Michela, stimata sommelier, del ristorante “Agli Amici 1887” di Udine, 2 stelle nella guida Michelin Italia 2023, offre anche quest'anno una cucina profondamente legata a ciò che l'isola e la laguna hanno da offrire e accoglie gli ospiti in un ambiente dall'atmosfera sofisticata, arricchito da sorprendenti dettagli architettonici risalenti agli anni '20 e da un menù innovativo, con proposte green e sostenibili, dal mondo vegetale e marino.

Il ristorante Agli Amici Dopolavoro del JW Marriott Venice Resort & Spa

A completare l'offerta gastronomica quattro ristoranti tra cui il Sagra Rooftop Restaurant dove lo chef Rosario Martorana delizia gli ospiti con i piatti della tradizione per light lunch o cene romantiche e dove godere di una vista privilegiata sul parco dell'Isola, la laguna di San Marco fino al campanile di San Marco, tre bar, il Pool Bar presso l'Infinity Pool e la Pizzeria Gourmet. Gli ospiti possono inoltre gustare un pranzo a bordo piscina assaggiando deliziosi piatti al barbecue al Giardino Grill. Alla guida dell'offerta gastronomica del resort troviamo l'executive chef Giorgio Schifferegger ed il suo executive sous chef Raffaele Lotto.

La dispensa del JW Marriott Venice Resort & Spa

Rimanendo in tema culinario, la Sapori Cooking Academy offre un ricco calendario di attività per gli ospiti, tra cui due appuntamenti al giorno dedicati a corsi sulla cucina italiana e sulla pasticceria. Novità di quest'anno la possibilità di frequentare delle lezioni di cucina letteralmente a km 0, con prodotti proveniente dall'orto del resort - il JW Garden - raccolti e cucinati insieme allo chef durante uno speciale Chef's Table. Nella Dispensa gli ospiti potranno acquistare un'ampia selezione di prodotti a marchio JW Venice: dalla pasta al miele. Tra le attività gastronomiche degne di menzione, anche gli Chic Nic - pranzi informali e rilassati immersi nella natura dell'Isola, assaporando panini tipici italiani, insalate salutari e deliziosi snack fatti in casa. Gli Chic Nic sono ideali per coppie e famiglie con bambini.

Benessere e relax al JW Marriott Venice Resort & Spa

JW Marriott Venice Resort & Spa offre, sia agli ospiti dell'hotel, sia ai clienti esterni, un luogo unico dove rigenerarsi e rilassarsi, con un'ampia offerta di pacchetti, soluzioni, prodotti e trattamenti olistici di alto livello. La JW Venice Spa, ricavata negli edifici dalle linee semplici ed eleganti dei primi del ‘900, si estende su 1750 mq e offre otto cabine con vista sulla laguna e una meravigliosa suite, una sauna e bio sauna, l'hammam e una magnifica piscina riscaldata interna, che prosegue all'esterno attraverso una sequenza di vetrate scorrevoli.

La spa del JW Marriott Venice Resort & Spa

Confermata anche quest'anno la collaborazione con Bakel, brand 100% italiano che investe in ricerca e sviluppo, che firma il concept di benessere e bellezza alla JW Venice Spa e che, in esclusiva per il resort veneziano, offre il nuovissimo Jalu-3D Pro* Instant 3D Treatment ed il Pep3D ricco di peptidi per trattamenti più profondi a livello dermico, una linea di trattamenti studiati con un protocollo intensivo in grado di eliminare i segni del tempo e con un effetto visibile e immediato di pelle rivitalizzata, distesa e luminosa.

Il JW Marriott Venice Resort & Spa, unico centro a Venezia ad offrire questo innovativo trattamento, è lieto inoltre di presentare per la stagione 2024 Hydrafacial, un'esperienza di cura della pelle che offre una combinazione di passaggi mirati per esfoliare, detergere e idratare la pelle del viso. Questo trattamento è stato attentamente sviluppato per migliorare visibilmente l'aspetto generale della pelle, ridurre i segni dell'invecchiamento e conferire idratazione, luminosità e uniformità al viso ed è stato apprezzatto anche da star internazionali come Jennifer Lopez.

JW Marriott Venice Resort & Spa

Isola delle Rose, Laguna di Venezia - 30133 Venezia

Tel 041 8521300