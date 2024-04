NH Napoli Panorama Hotel: lusso e vista mozzafiato nel cuore di Napoli

Il nome NH Panorama calza a pennello, perché questo grattacielo nel cuore della città è l’edificio più alto di Napoli. Se si trovasse in America, probabilmente proporrebbe al pubblico una terrazza panoramica per osservare dall’alto la città, mentre in questo caso la vista spettacolare su tutto il golfo e sul Vesuvio dall’alto del trentesimo piano, raggiungibile con una batteria di quattro ascensori, è riservata alle suite più prestigiose, ampi spazi dall’arredo contemporaneo, insonorizzati e tranquilli, per un soggiorno nel cielo sopra la città partenopea.

L‘NH Napoli Panorama Hotel (foto: www.hotels-in-naples.com)

Le 222 camere di varie tipologie, spaziose, arredate con eleganza e dotate di Tv a schermo piatto, si trovano tutte ai piani alti. Dalla strada si entra attraversando una lobby profonda e colorata, con uno scalone sulla sinistra che porta alla zona ristorazione e bar del primo piano; al secondo piano si trovano invece sei attrezzate sali riunioni modulari, due delle quali con luce naturale; possono ospitare da 10 fino a 200 persone, perché grazie alla posizione e alle sue dimensioni l’albergo ha anche una forte vocazione congressuale. Il Centro Congressi della Stazione Marittima, tra l’altro, dista appena 500 metri, così come i molti di imbarco per raggiungere le isole di Capri e Ischia.

NH Napoli Panorama: al centro delle bellezze napoletane

La posizione centralissima è certo uno degli atout fondamentali di questo albergo: la mole del Maschio Angioino, localmente noto come Castel Nuovo, si trova proprio ai piedi dell’albergo, ma in pochi minuti si può raggiungere il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale in piazza del Plebiscito, la caratteristica via Toledo con le Gallerie d’Italia di Banca Intesa, l’intrico delle viuzze pittoresche del centro storico. Tra i servizi a disposizione molto importante per chi arriva in macchina è il parcheggio disponibile in un garage vicino convenzionato. Chi desidera tenersi in forma trova una comoda palestra panoramica ad utilizzo gratuito, aperta dalle prime ore del mattino fino a tarda notte con diverse macchine per esercizi.

Il bar del primo piano è uno spazio moderno con lampade da tavolo per un'atmosfera raccolta e accogliente; accanto al bar, specialità napoletane e internazionali, nonché tanti piatti della cucina mediterranea si possono assaggiare al ristorante La Loggetta, aperto a pranzo e a cena con una serie di proposte alla carta da un menu dal design creativo, preparato con gli ingredienti locali e stagionali più freschi e caratterizzato naturalmente a una cucina di pesce, con l’accompagnamento di una nutrita carta di vini campani e di altre regioni italiane. Il servizio accurato e la qualità di NH Hotel Group, una presenza internazionale da tempo anche nel cuore di tante città italiane, sono un altro motivo di scelta per una clientela fatta sia di viaggiatori per lavoro, sia di individuali e di famiglie.

NH Napoli Panorama

Via Medina 70 - 80133 Napoli

Tel 081 5512001