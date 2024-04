Al ristorante Soul & Fish la vera... anima del mare di Sorrento

Quanti possono affermare, senza che ciò comporti mentire, di essere stati almeno una volta a Sorrento? Tanti, ma proprio tantissimi, e non solo tra connazionali, ma anche stranieri. È fatto notorio che Sorrento è tra le principali mete del turismo internazionale. Domanda successiva, ad innesto sulla precedente: “quanti possono dire di avere visto la Sorrento più vera e genuina, quella dove la presenza dei residenti è superiore a quella dei forestieri? Boh, chissà! Sì, ma di quale Sorrento parliamo? Parliamo di Marina Grande.

Il patio di Soul e Fish

Risposta con perdonabile venatura supponente: «ma sì che ci siamo stati, non fosse altro perché a Sorrento ci siamo arrivati via mare” oppure “ma sì, è proprio da Marina Grande che abbiamo preso il battello per Capri» oppure «ma come potremmo non aver visto il porto di Sorrento». Errore, errore e poi ancora errore. Quella, è Marina Piccola! Sì, la marina del porto è Marina Piccola. Marina Grande è dall’altro lato, e ci si va perché si vuole andare: non è di transito, non c’è il porto, non c’è nightlife. C’è il borgo marinaro, laddove vivono i sorrentini pescatori e le loro famiglie. Qui, sulla spiaggia di Marina Grande c’è il ristorante Soul & Fish, quest’anno (in questo mese di aprile) al suo decimo anno di attività.

La storia del ristorante Soul & Fish

A contare pregressa attività di ristorazione nata nel lontano anno 1965, siamo alla terza generazione. Antonino Aprea è maestro d’ascia: costruisce le barche speciali che possono addentrarsi, complice la perizia del barcaiolo, nella Grotta Azzurra di Capri. Attività fiorente, così abile c’era solo lui. Insieme con la moglie Anna Giusti, la verve imprenditoriale e l’abilità in cucina non mancano, nasce la trattoria “Tony’s beach”.

Da sinistra Francesco Gargiulo, Fiorenza Gargiulo, Vincenzo Corcione e Fabrizio Gargiulo

Passaggio di generazione nell’anno 1995 al figlio Cataldo, che si giova dell’aiuto delle sorelle. Nasce così il ristorante “Da Cataldo”. Ancora diciannove anni, ed eccoci pertanto al 2014, e si giunge alla terza generazione: cinque cugini Fiorenza, Fabrizio, Francesco Gargiulo e Antonino e Vincenzo Incoronato. Nuove idee al passo con i tempi e il ristorante si dota con naturalezza di una sua vision originale ed al contempo figlia del “soul” sorrentino: un “soul” che dal mare trae la linfa vitale per perpetuarsi e per trasmettere la gioia di vivere in uno dei luoghi più belli del Creato. E il mare qui generoso, dona il “fish”. “Soul & Fish”, quindi.

Come il ristorante Soul & Fish

Pesce freschissimo pescato lì davanti nel Golfo di Napoli: filiera ultracorta, dal pescatore alla cucina. In cucina, al governo di valente giovane brigata, il prode Vincenzo Corcione, poco più che trentenne. Esperienze nelle cucine stellate del San Pietro di Positano e del Relais Blu di Massa Lubrense. E ancora, ad Anversa presso il tre stelle Zilte. Fiorenza e Fabrizio Gargiulo curano il servizio in sala. L’altro fratello, Francesco è il sommelier. Carta dei vini lodevole per referenze ed onestà dei ricarichi. Antonino e Vincenzo Incoronato, pur in compagine qui al Soul & Fish, si occupano prevalentemente del ristorante Vrasa aperto nel centro di Sorrento dal collaudato sodalizio dei cinque cugini appena due anni fa. Soul & Fish, dunque.

Location unica per Soul e Fish

Bella la sala coperta, con 40 coperti, e bello il patio, con 30 coperti. Arredo semplice e naturalmente elegante: nessuna concessione a un manierato marinaresco: cavallucci marini alle pareti e lampare pendenti dal soffitto, qui proprio non ce ne sono!

Come di mangia da Soul & Fish

Si pranza e si cena, con les pieds dans l’eau (fortunatamente non in accezione letterale!). Il placido mare è vicinissimo e le piccole onde che arrivano, nell’incontro con le piccole onde che tornano, par di sentirle parlarsi e raccontarsi l’eterno gossip del mare. Alla memoria ancor prima che agli appunti ricorrendo, raccontiamo di un memorabile pranzo. Si principia con quello che, suadentemente raccontatoci da Fiorenza, diverrà proposta (irrinunciabile, ne siamo persuasi) di aperitivo: Salume di mare, ventresca di pesce spada affumicato ai rami di ulivo, alici con burro al limone e pan brioche fatto in casa. Il servizio è gueridon, e di per sé ciò è già commendevole. A seguire, un evergreen: Tonno croccante, ovvero Tocchetti di tonno panati alle mandorle serviti con mayo alla soia. Intriganti queste ghiotte contaminazioni tra mediterraneità e oriente. Il sommelier sa farsi valere; difatti, in abbinamento, corretto il servizio per calice e temperatura, abbiamo il “Venature” Spumante Metodo classico 60 mesi Pas Dosè 2016, ottenuto da uve fiano, greco e piedirosso, fatto dall’azienda vitivinicola irpina “Corte dei Roberto”. Il talento dello chef ha sua ghiotta evidenza nel perfetto triplice antipasto: Ceviche di cernia locale, gamberi rossi, leche de tigre al passion fruit e arachidi.

Spigola farcita con la sua mousseline, capesante, piselli alla menta e limone bruciato 1/4 Zuppa di pesce 2/4 Spigola al profumo di aneto, buerre blanc al limone e pavé di patate 3/4 Lingotto di ricotta, pera e cioccolato 4/4 Previous Next

Leche de Tigre, traducibile in “latte di tigre”, è salsa peruviana che bene si accompagna alla ceviche con il suo sapore intenso e rinfrescante. Il nome deriva dal suo colore bianco. Si narra che abbia proprietà afrodisiache. E non si narra, ma se si narrasse diverrebbe leggenda godibile, che la canzone “Torna a Surriento” sia stata composta dopo che gli autori avevano apprezzato questa salsa e i suoi goduriosi effetti! Seconda componente del terzetto: Carciofo in diverse consistenze, ripieno di scampi e battuto di aglio e prezzemolo con la loro essenza alla vaniglia. Terza componente, di recente immissione in carta: Kebab di polpo, pane naan (tipico pane indiano), scarola in tre consistenze (stufata, croccante e liquida), pinoli, pomodorini semidry e feta. Ancora felicissime contaminazioni tra mediterraneo e oriente. Altro augusto abbinamento: Riesling Kabinett Trocken 2022 fatto nella Mosella da Sybille Kuntz.

La vista da Soul e Fish

Due primi: uno consolidato e uno new entry. Il consolidato, semplicemente squisito è pasta mista del Pastificio Gentile di Gragnano cotta in ristretto di pesci di scoglio, crema di finocchio, pomodorino del piennolo all’arancia, alloro e finocchio di mare. La new entry, dove lo chef si prodiga con ragguardevole abilità, è Plin 36 tuorli ripieno di impepata di cozze, salsa bagna cauda e ponzu di pomodoro. Si torna in Irpinia per il vino da abbinare a questi due sontuosi primi: Numero Primo Fiano di Avellino Docg 2018, ottenuto da sole uve Fiano, fatto dalla cantina VentitréFilari. Affascina il colore giallo paglierino intenso, ammalia il bouquet aromatico con note gradevolissime di scorza d’arancia. Trionfo del pescato locale per il secondo: Spigola farcita con la sua mousseline, capesante, piselli alla menta e limone bruciato. È altro nuovo cimento, recente la sua immissione in carta, da parte del bravissimo chef. In abbinamento il Fontanavigna Pallagrello bianco 2007 – Terre del Principe. Siamo vicini al compimento di sì sorprendente pranzo. A concludere, Tartelletta di pasta frolla con mango curd, panna cotta al cocco, gel al passion fruit e gelato al mango. Qui in splendido abbinamento lo Château Grillon Sauternes Aoc 2015.

La magia della vera Sorrento a Soul & Fish

Dunque, torniamo alle domande poste in apertura e commutiamole mediante formulazione altra: “potreste più dire di conoscere davvero Sorrento senza essere stati a Marina Grande? E potreste mai essere giunti fin laggiù, là dove il mare lambisce la stradina e la spiaggia è anche parcheggio di barche, senza aver vissuto la deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale che “Soul & Fish” sa così carezzevolmente donare?

Soul &Fish

