Borgo Scopeto Wine & Country Relais: un'esperienza toscana a 360°

Tra le colline del Chianti Classico a Castelnuovo Berardenga (Si), un lungo viale di cipressi conduce a un borgo immerso nel verde in cui il tempo si è fermato. Borgo Scopeto Wine & Country Relais hotel 5 stelle, è un luogo adatto a vivere un’esperienza toscana a 360° che propone, per questa nuova stagione, diverse esperienze tailor made caratterizzate dalla toscanaterapia, la filosofia territoriale promosso e rappresentata dalla struttura senese. Le novità della stagione 2024 toccano tutti i settori più importanti della struttura.

Borgo Scopeto Wine e Country Relais a Castelnuovo Berardenga

L’ offerta gastronomica e vinicola rappresentano il fulcro della proposta di Borgo Scopeto Wine & Country Relais, con il nuovo concept del ristorante La Tinaia, contemporary comfort cuisine, guidato dallo Chef Pietro Fortunati, che dà vita quotidianamente ad un percorso in continuo divenire che avanza metodico con una cucina che esalta la materia prima toscana legandosi sempre di più alla tradizione.

Borgo Scopeto Wine & Country Relais: esperienze gustose e autentiche

L’inserimento nel menu di una sezione dedicata alla brace sia di carne che di pesce e lo “Chef table”, un tavolo conviviale disponibile a cena unicamente con la formula menu degustazione a discrezione dello chef, contribuisce a creare un’atmosfera conviviale e rilassata ideale per le gite e per sentirsi a casa anche fuori da casa.

Per continuare con l’offerta culinaria, gli appuntamenti di gusto di Borgo Scopeto Wine & Country Relais come le cene a quattro mani, continuano anche questa stagione, portando in risalto sempre di più l’eccellenza territoriale e la filosofia di cucina di altri chef del territorio come Daniel Zeilinga, Chef del ristorante “Fàula” di Casa di Langa e Valeria Piccini chef del ristorante “Da Caino”, 2 stelle Michelin.

Pietro Fortunati, chef del Borgo Scopeto Wine e Country Relais Ristorante La Tineria del Borgo Scopeto Wine e Country Relais Elisabetta Gnudi Angelini, proprietaria delle omonime cantine Wine bar La Cisterna

Oltre gli chef, una serie di appuntamenti e novità unirà Borgo Scopeto con piccole aziende del territorio che condividono con lo Chef Fortunati un percorso comune di gusto dedicato alla tradizione e alla ricchezza del territorio. Per addentrarsi nella toscanaterapia ancora di più il wine bar “La Cisterna” propone sia la possibilità di godersi un calice di vino accompagnato da prodotti locali intorno a un tavolo conviviale, sia l’organizzazione di attività didattiche dedicate al vino come la Wine Hour, dove ogni giorno si potranno degustare a rotazione tre calici dei vini delle cantine della proprietà di Elisabetta Gnudi Angelini come Caparzo, Altesino, Doga delle Clavule e Borgo Scopeto, e le Masterclass con annate particolari.

Per quanto riguarda la parte wellness della Spa, la linea cosmetica già esistente derivata dai raccolti dei campi interni alla tenuta di lavanda ed elicriso, acquistabile presso la Spa e lo shop interno, si arricchisce di nuovi prodotti come l’acqua profumata alla lavanda, l’olio termico riscaldante all’elicriso, il siero post rasatura lenitivo alla lavanda e altre creme e scrub per il corpo.

La Spa del Borgo Scopeto Wine e Country Relais Piscina del Borgo Scopeto Wine e Country Relais Tour nei palazzi storici di Siena

Per quelli che preferiscono le esperienze outdoor e culturali, le proposte vanno dalle passeggiate in vigna con il loro sommelier alle visite esclusive ai palazzi storici di Siena e in contrada, che si aggiungono ad altre offerte e pacchetti speciali per alcune festività e stagioni.

Borgo Scopeto Wine & Country Relais continua a essere la destinazione perfetta per coloro che cercano un rifugio elegante ma allo stesso tempo rilassato, dove ogni dettaglio ti farà immergere in una "toscaneità" che intreccia natura e gastronomia.

Borgo Scopeto Wine & Country Relais

Località Borgo Scopeto - 53019 Vagliagli (Si)

Tel 0577 320001