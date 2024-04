Camping Marmolada Malga Ciapela: relax e avventura con vista sulle Dolomiti

Vivere la montagna dopo l'inverno offre un'esperienza unica. Rigenerarsi tra le cime alpine, lontani dallo stress cittadino, è una delle mete preferite dai travel planner per questa primavera/estate.Viaggiare in camper, caravan o tenda rappresenta una scelta sostenibile e di libertà per coloro che desiderano connettersi completamente con la natura. È un'esperienza che regala emozioni uniche e indimenticabili.

Camping Marmolada Malga Ciapela

Immaginare di svegliarsi al fresco profumo dei pini, nel silenzio interrotto solo dal canto degli uccelli, e di gustare una tazza di caffè mentre si contemplano le alte cime tutto intorno offre un modo davvero impagabile per iniziare la giornata. Questo tipo di turismo slow offre un'opportunità preziosa per coloro che vogliono rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana e godere della semplice bellezza della montagna.

Camping Marmolada Malga Ciapela: relax ed esperienze outdoor

Ad Arabba - d’inverno punto di riferimento sulle Dolomiti per sciatori con la S maiuscola - Funivie Arabba, la società che gestisce impianti e rifugi, offre anche un’hospitality “estiva” per soggiorni wild davvero memorabili: il Camping Marmolada Malga Ciapela, situato in posizione strategica ai piedi della Marmolada tra le maestose vette delle Pale di San Martino e del gruppo del Sella, è il luogo perfetto per gli amanti della montagna che vogliono vivere l’outdoor più autentico tra sport e avventura.

Con tantissimo spazio per caravan, camper, roulotte e tende, e tanti comodi servizi come attrezzate aree bbq, docce e wc moderni, lavanderia, pane fresco su ordinazione, il camping propone anche nuove soluzioni “glamping” per esperienze immersive originali: si può scegliere di dormire in una delle Tree Tents (tende sospese tra gli alberi), nella StarBOX (piccola costruzione di legno che ricorda una tenda, ispirata ai rifugi temporanei dei pastori, con tetto apribile per dormire sotto le stelle) o nelle originali Barrels (casette-botti di legno con tanto di vasca idromassaggio riscaldata esterna).

Il Camping Marmolada Malga Ciapela è la base ideale per esplorare le meraviglie naturali della zona. I trekking che partono da qui conducono a sentieri panoramici che si snodano tra boschi di abeti, pascoli alpini punteggiati di fiori, laghetti cristallini e antichi borghi, regalando viste mozzafiato su cime rocciose e ghiacciai. Camminare respirando l'aria fresca e pulita di montagna infonde energia e vitalità, mentre il profumo della resina, il rumore del torrente che scorre, il sapore delle bacche selvatiche raccolte lungo il sentiero trasforma ogni escursione in un'esperienza per i sensi davvero unica.

Da non perdere il sentiero che raggiunge la Valle Ombretta, con il centro geografico delle Dolomiti ai piedi della maestosa parete sud della Marmolada e, a pochi chilometri, il villaggio di Sottoguda, uno dei borghi più belli d’Italia. Malga Ciapela e la vicina Arabba sono un vero paradiso dell’outdoor: oltre alle escursioni con diversi livelli di difficoltà, ci si può divertire anche con uscite in mountain bike, e-bike o adrenaliniche discese downhill nel bike park a Passo Pordoi, arrampicate su roccia, corsa in montagna, pesca sul fiume o panoramici tour in motocicletta lungo i passi dolomitici.

E dopo una giornata di avventure il rientro al campeggio è ancora più piacevole, per abbandonarsi a un meritato relax magari condividendo storie ed esperienze con altri amanti della natura attorno al fuoco di un falò o gustando una cena al tramonto incantati dalla straordinaria bellezza delle montagne intorno.

Le offerte del Camping Marmolada Malga Ciapela

Piazzole: a partire da 5 euro al giorno, a cui aggiungere tariffe adulti 11 euro, bambini 6,50 euro (3-12 anni mentre 0-2 gratis) e animali 3,50 euro.

Tree Tents Experience: a partire da 70, 110, 170 euro.

StarsBOX Experience: a partire da 120, 160, 220 euro.

Barrels Experience: a partire da 150, 190, 250 euro.

Prezzi delle Experience si riferiscono alle opzioni solo pernottamento, pernottamento con aperitivo di benvenuto con tagliere di salumi e formaggi km 0 e colazione presso il Bar El Morbin, più cena presso la Malga Gran Pian. Per maggiori info, clicca qui.

Località Malga Ciapela 116 - 32020 Rocca Pietore (Bl)

Tel 0437 866814