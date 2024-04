La cucina romana £$come ‘na vorta$£ a Milano? Da Pasta e Vino

A Milano l'autentica cucina romana “come a casa della nonna”? Si trova nel primo ristorante Pasta e Vino in città, tra piazza Duomo e le Colonne di San Lorenzo. Più precisamente siamo in via Torino 66.

La sala di Pasta e Vino a Milano

Da Roma a Milano, Pasta e Vino… come 'na vorta

Prosegue così il successo del Gruppo che ha già conquistato la Capitale, con cinque locali all'attivo nel centro storico, da Trastevere a piazza di Torre Argentina al Pantheon, e due di prossima apertura. A guidare la catena di ristoranti, già punto di riferimento per tutti gli amanti delle specialità romane più autentiche, è la quarta generazione della famiglia Bettozzi. Dal 1926, una storia di vita e d'amore per la buona cucina, dove il passato incontra il presente e si fonde con l'innovazione. Dalla pasta fatta in casa ai sughi classici della tradizione romana e italiana, le ricette di nonna Iris rivivono nelle mani delle maestre pastaie, che riportano in tavola piatti unici e genuini, preparati “come una volta”.

La cucina di Pasta e Vino

Il nuovo ristorante in via Torino propone le eccellenze della produzione agroalimentare ed enologica del territorio, con un occhio attento alla sostenibilità: semola macinata a pietra e uova 100% biologiche, verdure a km 0 dalle colture locali, guanciale di Norcia, e una cantina con 30 etichette di produzione propria da vigneti autoctoni selezionati dal sommelier di famiglia con la consulenza di un enologo, alcuni dei quali certificati biologici, accanto alla migliore selezione di vini italiani, da Banfi ad Antinori a Mazzei-Fonterutoli.

La carbonara di Pasta e Vino 1/3 Gli gnocchi al ragù di Pasta e Vino 2/3 La parmigiana di melanzane di Pasta e Vino 3/3 Previous Next

Sul menu è possibile trovare tutte le specialità della cucina romana e italiana, semplice e genuina. Dai primi piatti di pasta fresca fatta in casa e condita con i sughi classici della tradizione (Carbonara, Amatriciana, Grigia, Cacio e Pepe etc.) alla Pinsa romana a lunga lievitazione naturale, per essere digerita più facilmente, realizzata con uno speciale mix di farine (frumento, riso e soia), ai secondi di carne (imperdibili le polpette della nonna…!) e tanti contorni, non solo di verdure. E per chiudere in dolcezza, una lista di dessert pensata per tutti i gusti: dall'immancabile tiramisù alla crostata ricotta e cioccolato, dalla caprese romana con cioccolato e mandorle al millefoglie farcito al pistacchio...

Come è Pasta e Vino a Milano

Il locale si sviluppa su due piani: al piano strada presenta una sala da 80 posti con bancone bar e un piccolo dehor di circa 20 posti; il piano interrato ospita una sala con annessi i servizi. Gli arredi richiamano il format dei ristoranti della Capitale, caldo e accogliente: il locale presenta soffitti con travi in legno, pareti di mattoncini a vista e arcate romane. In vetrina, accanto all'entrata, un piccolo laboratorio a vista per la preparazione della pasta fresca (ravioli ripieni di ricotta e spinaci, tagliolini, strozzapreti e molti altri tipi di pasta) e degli strepitosi dolci, tutti rigorosamente fatti in casa. Il personale, tra sala e cucina, è composto da professionisti della ristorazione, coordinati da un manager direttore. Si tratta perlopiù di residenti a Milano, ma anche nell'hinterland milanese, nell'ottica di generare nuove opportunità di lavoro e indotto sul territorio. In più, da quest'anno Pasta e Vino ha scelto di collaborare con Accademia italiana chef, come partner di riferimento per la formazione e l'offerta di placement.

A scuola di pasta da Pasta e Vino

In partenza anche corsi pomeridiani di preparazione della pasta per tutte le età. L'obiettivo del progetto è quello di offrire un'esperienza formativa e di condivisione, che possa accompagnare feste di compleanno o attività di team building aziendale. I corsi si svolgeranno in presenza in ogni ristorante Pasta e Vino, da Milano a Roma.

Pasta e Vino Milano

Via Torino 66 - 20123 Milano

Tel 02 4070 1724