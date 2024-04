L'Elephant Hotel di Bressanone, un'icona di charme in Alto Adige

Nel cuore di Bressanone (Bz), tra gli incantevoli vicoli del centro storico, sorge l'Hotel Elephant, un'elegante dimora che incarna la tradizione e l'ospitalità. Fondato nel 1442 come modesta locanda, è diventato un simbolo della storia turistica tirolese. Accoglie con gentilezza ospiti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di immergersi nella ricca storia e cultura della città più antica del Tirolo, ai piedi delle maestose Alpi.

Hotel Elephant a Bressanone

Dal 1773, l'Hotel Elephant è stato custodito con grazia e dedizione dalla famiglia Heiss-Falck. Elisabeth Heiss, suo figlio Michael Falk e Eleonora Corazza, rappresentanti della settima e ottava generazione, continuano a tramandare il prestigioso patrimonio di ospitalità e discreto lusso che ha reso l'hotel un'icona di charme. Varcare la soglia dell'Hotel Elephant è un'esperienza che soddisfa gli occhi e scalda il cuore: l'antico fascino si sposa con il comfort moderno, in ogni dettaglio si respira l'esclusiva eleganza di un'epoca passata, incarnata dagli arredi, dalle tappezzerie e dai preziosi dettagli che adornano ogni angolo dell'hotel.

Novità 2024 all'Hotel Elephant: nuove camere e la Spa

L’Hotel Elephant si sta rinnovando! Avvio d’estate con due grandi novità: il restyling del tetto e dell’intero piano della soffitta accoglierà 13 nuove stanze, tra cui 5 suites, con vista mozzafiato sulle montagne. Non solo, l’area dell’ex fienile ospiterà una nuova zona benessere con piscina coperta, saune e centro fitness.

Un restyling che andrà a implementare l’offerta delle 30 camere e suites della casa storica, eleganti spazi di relax all’insegna della tradizione, scrigni preziosi e unici come ogni ospite che sceglie di soggiornarvi. Arredate con gusto e arricchite di dettagli raffinati, sono dotate di ogni comfort tecnologico - dal wi-fi in ogni stanza al televisore HD a schermo piatto con satellitare - e di una spettacolare vista sulle montagne circostanti o sul pittoresco centro storico.

Hotel Elephant: eccellenza gourmet e stella Michelin

La gastronomia è un'altra delle eccellenze dell'Hotel Elephant, con ben due rinomati ristoranti in-house abilmente guidati dallo chef stellato Mathias Bachmann. Tra tavoli, credenze e boiseries in legno, luci soffuse e atmosfera tirolese, il Ristorante Elephant propone piatti della tradizione altoatesina e piatti classici reinterpretati in chiave moderna per una cucina genuina, semplice, che sceglie prodotti freschi, regionali e di qualità che conquistano anche i palati più esigenti. Un menu accompagnato da una selezione accurata di vini locali e internazionali scelti nella bellissima enoteca Soliman Wines con oltre 900 etichette di vini da tutto il mondo.

Luogo intimo con solo 4 tavoli, ispirato all’architettura Art Déco degli Anni ’20, il Ristorante Apostelstube offre un’esperienza gourmet che coinvolge tutti i sensi. Emozione, passione, innovazione e tecnica: la cucina raffinata e di alto livello dello chef Bachmann propone piatti dalla forte personalità con influenze da ogni parte del mondo (e una predilizione per il Giappone) che invitano a un viaggio del gusto davvero unico. Una cucina pluripremiata, tra cui la prestigiosa Stella Michelin: l’Apostelstube infatti è stato il primo ristorante stellato in Alto Adige, dal 1962 al 1970, e ha riconquistato la prestigiosa stella nel 2019.

La Villa Marzari: una lussuosa dependance nel parco

A pochi passi dalla casa madre, immersa in 2 ettari di parco, si nasconde la Villa Marzari. Annessa all’hotel nel 1872, è oggi un’esclusiva dependance con 12 stanze eleganti e confortevoli, ognuna dotata di un balcone che si affaccia sul rigoglioso “giardino dell’Elefante”.

Silenziosa e appartata, è la dimora ideale per chi cerca tranquillità e relax. Nel parco anche una bella piscina, due campi da tennis e tanti angoli di quiete che invitano a prendere il sole sorseggiando un drink nel piccolo bar.

L’elefante, il simbolo dell’hotel e la sua storia

L’arrivo dell’elefante Soliman a Bressanone è documentato nei libri di storia. Donato nel 1551 dal re del Portogallo Giovanni III a suo nipote l’arciduca Massimiliano d’Austria, l’elefante proveniva da una colonia indiana e dovette affrontare un lungo viaggio da Lisbona a Vienna attraverso le Alpi. La gente lungo il percorso avvertì il suo arrivo come un evento sensazionale. A Trento e Bolzano fu accolto dagli applausi della folla, primi fra tutti i vescovi e i cardinali.

La statua dell‘elefante Solimann nel Giardino dell‘Hotel Elephant

Anche a Bressanone gli abitanti scesero in strada per assistere all’ingresso di Soliman e dei suoi accompagnatori. Qui il grande animale si fermò nella locanda che oggi è l’Hotel Elephant ben 14 giorni per poi proseguire il suo cammino verso Vienna dove arrivò nel maggio del 1552. Simbolo di forza e caparbietà, oggi è l’Elefante Soliman, dipinto sulla bellissima facciata, ad accogliere gli ospiti dell’hotel: non solo ha dato il nome alla struttura, ma è una presenza costante e piacevole che si ritrova sulle vetrate della sala ristorante, negli arredi, in giardino.

Spring break all'Hotel Elephant

Fino al 20 giugno, l’offerta “Le Gioie della Primavera” include 3 pernottamenti nella casa madre oppure nella Villa Marzari (a un prezzo vantaggioso), 1 bottiglia di Franciacorta Ca' del Bosco come saluto di benvenuto, parcheggio gratuito e BrixenCard con tante offrte per visitare la città. Prezzi a partire da € 369,00 a persona in camera doppia comfort con formula b&b.

Hotel Elephant

Via Rio Bianco 4 - 39042 Bressanone (Bz)

Tel 0472 832 750