Un cocktail dalla Torre Branca? Ecco gli eventi di Justme per il Fuorisalone

Si sa che durante la Milano Design Week, dopo aver trascorso la giornata nei padiglioni del quartiere fieristico di Rho ad ammirare le creazioni di grandi designer e di aziende presenti al Salone del Mobile, ci si immerge nelle grandi serate del mitico Fuorisalone che praticamente coinvolge tutta la città di Milano. Se poi si “indovina” il posto giusto, le serate sono davvero memorabili.E uno dei luoghi magici per vivere l'atmosfera vibrante della Design Week si trova ai piedi della Torre Branca, praticamente immersa nel bel giardino che circonda la Triennale, altro luogo mitico per chi ama l'arte. Ai piedi della Torre disegnata da Giò Ponti e costruita nel 1933 e da subito considerata una vera opera d'arte, si trova Justme, locale notturno e ristorante gourmet alla moda di proprietà dello stilista, Roberto Cavalli, morto il 12 aprile 2024, che nel cuore della city, con un programma studiato ad hoc per far vivere serate memorabili continuando a respirare l'atmosfera magnetica della Design Week a conclusione di giornate trascorse alla scoperta di nuove architetture che trasformano il mondo.

Justme, locale notturno e ristorante gourmet alla moda a Milano

D'altronde il Justme si trova ai piedi di una struttura “in cui l'architettura moderna e la tecnica nuova trovano un punto di contatto” che dopo l'intervento di restauro finanziato dalla Fratelli Branca, è ritornata agli antichi splendori e preso il nome dei produttori del famoso Fernet.

Fuorisalone, gli appuntamenti di Justme, tra design e gusto

Cosa propone Justme agli appassionati di design ed arte che animano le serate milanesi durante la Design Week? Intanto, dal 16 al 21 aprile, ogni serata diventa grande spettacolo di performance artistiche e musicali con un intrattenimento esclusivo e la possibilità di ammirare Milano dalla Torre Branca nonché gustare aperitivi, raffinate cene gourmet e ballare sotto le stelle.

L'entrata del Justme

Si comincia martedì 16 con l'evento Fernet Branca per la presentazione del nuovo cocktail FernetFizz in collaborazione con “La Tartina” locale di Brera che offrirà una speciale degustazione di oltre 100 tipi di tartine. Si prosegue mercoledì 17, quando dalle 23 è assicurato un tripudio di energia e creatività con l'evento Redbull che ospiterà Francesco Caporale detto “Fra”, doodle artist e illustratore, per regalare un'esperienza unica e coinvolgente… tutta da scoprire!

Giovedì è il turno di Pop Design, installazione di gonfiabili e mostra dell'artista Mayf8 con, in consolle Jack-E storico dj di Las Caves du Roy St Tropez. Un grande evento con Alec Monopoly, il dj-artista amato dalle star, seguito da milioni di follower è programmato per venerdì 21. Sabato 20, invece, alla consolle ci sarà una vera e propria leggenda, Marco Carola, il dj italiano più famoso al mondo. Mentre per l'evento di chiusura, domenica 21, c'è The Spirits of Art, powered by Ginarte.

Come è lo spazio Justme per il Fuorisalone

Tutto questo programma si svolgerà in una struttura metallica dal design futurista, a pianta semicircolare con volta in cristallo trasparente che consente dall'interno una suggestiva visione prospettica della Torre mentre il garden estivo con pista da ballo e 2 aree vip regala notti danzanti sotto le stelle del cielo di Milano, immersi nella splendida cornice del Parco Sempione. Una location dal fascino esclusivo, meta ambita dal jet set internazionali, vip e celebrities dove l'intrattenimento di altissimo livello, si coniuga all'eccellenza del servizio, l'ambiente sofisticato, arredi Art Nouveau e grande musica, ideale per chi desidera vivere un'esperienza unica dall'aperitivo all' after dinner.

Cosa si beve e si mangia da Justme per il Fuorisalone

Infine, durante la Design Week, prenotando, sarà possibile salire sulla Torre Branca per ammirare lo skyline mozzafiato di Milano al crepuscolo, sorseggiando un drink a 100 m di altezza. Si ritorna al club per scegliere tra gli oltre 30 cocktail preparati da esperti bartender e trascorrere piacevoli momenti conviviali deliziati dalla cucina raffinata di ispirazione fusion di Antonio Zingrillo, chef del ristorante Justme che coniuga il meglio della tradizione italiana a inedite proposte gourmet, attraverso ingredienti ricercati e abbinamenti che ricreano nuove sinfonie di sapori ed eccellenze culinarie.

Tanta musica al Justme per il Fuorisalone

La serata prosegue a grande ritmo sulle note vibranti del dj set, con musica che risveglia allegria e spensieratezza per vivere momenti di puro divertimento, nel garden estivo con vista sul parco, ballando felici fino alle prime luci dell'alba, che è sicuramente un'esclusiva di Justme nel cuore di Milano.

Justme - Torre Branca

Viale Luigi Camoens 2 - Milano

Tel 02 311817