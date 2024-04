Entriamo da Faak, nuovo ristorante ribelle e dai prezzi pop di Viviana Varese

A gennaio 2024 aveva lasciato Eataly Smeraldo, ora la chef Viviana Varese presenta il suo nuovo progetto: Faak “Cibo e Vino a Ribellione Naturale” in via Arnaldo da Brescia 5 a Milano. Più che un ristorante, una fabbrica del gusto che non segue le regole, dove gustare una golosa colazione, prendere l’aperitivo, o concedersi una pausa pranzo o cena con piatti semplici che prevedono una preparazione al forno o alla brace. Ma anche pasticceria, caffetteria e laboratorio con vendita diretta di prodotti a marchio proprio.

Faak a Milano, il nuovo locale popolare di Viviana Varese

Faak a Milano, il nuovo locale popolare di Viviana Varese

Inaugurato il 16 aprile, Faak segue il trend di un locale popolare, con un prezzo medio e una proposta di qualità: un concept nuovo e fuori dagli schemi rivolto a un pubblico vario e che si adatta alla vita dinamica del quartiere.

La chef Viviana Varese

Il concept di Faak di Viviana Varese

Faak “Cibo e Vino a Ribellione Naturale” nasce dalla volontà di Viviana Varese di realizzare un luogo rivoluzionario e contraddistinto da un’ottima qualità dei prodotti proposti e degli ingredienti utilizzati. Un locale che assume sfumature diverse a seconda del momento della giornata e dove gli ingredienti diventano veri protagonisti dell’arte di creare, tra forno e brace. Bontà delle materie prime, tecnica e passione incontrano l’artigianalità della pasticceria, la magia della panificazione e della pizza, primo amore di Viviana Varese, ma anche la cucina alla brace che esalta genuinità e gusto insieme a una proposta di vini particolarmente incentrata sulle eccellenze di nicchia e provenienti dai piccoli produttori. Faak è pasticceria, panetteria, bar, ristorante e laboratorio: tante anime in uno stesso ambiente per un’esperienza poliedrica dove cibo e convivialità si incontrano tra specialità dolci e salate e buon vino.

Faak a Milano, una fabbrica del gusto da vivere tutta la giornata

Cosa si mangia da Faak di Viviana Varese

Aperto tutto il giorno, Faak è una “fabbrica di gusto” che si adatta ad ogni occasione e propone un’offerta di prodotti e un menu incentrati sull’ingrediente, che diventa il vero protagonista. Ampio spazio ai dolci e all’arte pasticcera - dalla colazione alla merenda fino alla cena, tra croissant, torte, pasticcini e lievitati - ma anche alla panificazione, con l’utilizzo di farine prestigiose e artigianali.

Animella di Faak 1/6 Dentice di di Faak 2/6 Diaframma di di Faak 3/6 Pollo alla diavola di Faak 4/6 Il pomodoro di Faak 5/6 Seppia di di Faak 6/6 Previous Next

E ancora, caffetteria con miscele selezionate, light lunch con sandwich, toast, focacce e menu a forno, una ricercata scelta di formaggi, salumi, carni e verdure. Aperitivi sfiziosi e una proposta serale che sintetizza vino, brace e pizza: grande interesse per la carne e i vegetali, particolare attenzione alla pizza - il primo amore di Viviana Varese - e dolci al forno e al fuoco. La carta vini, inoltre, è destinata a più palati grazie a una proposta arricchita da viaggi, ricerca di eccellenze e di piccoli vignaioli in continuo fermento. A rendere unico Faak, infine, un laboratorio a vista per la produzione e vendita di prodotti a marchio proprio, tra cui confetture, spalmabili e succhi.

Tarte tatin ai carciofi di Faak 1/5 Girella vegetariana di Faak 2/5 Pan suisse di Faak 3/5 Panino alla bresaola di Faak 4/5 Quiche ai porri di Faak 5/5 Previous Next

Come è Faak di Viviana Varese

Collocato in Via Arnaldo da Brescia 5 a Milano, Faak ospita circa 40 coperti e si arricchisce anche di un dehors che sarà aperto dalla tarda primavera. Un ambiente contraddistinto da un’anima rock e incisiva che riflette il desiderio di Viviana Varese di tornare alle radici, tra farina, impasti e fuoco.

È il nero l’elemento base del progetto, la cui parte architettonica è stata curata da B-arch Studio di Sabrina Bignami e Alessandro Capellaro: tonalità che, come una lavagna, consente di esprimere tutti i colori e i materiali che raccontano di brace e fuoco. L’architettura è semplice e intuitiva, i percorsi sono liberi, dove lo sguardo può correre senza soluzione di continuità tra i banconi del prodotto finito, del fuoco, della grande griglia e della cucina. Infine, alcuni elementi di design iconici, come la seduta Rey di Hay, ben si inseriscono tra materiali semplici come ferro, legno nero e ceramica.

Faak “Cibo e Vino a Ribellione Naturale”

Via Arnaldo da Brescia 5 - 20159 Milano

Tel 340 135 2676