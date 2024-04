Vacanze relax con i bambini? Novità nella spa per adulti all'Hotel Schneeberg

Cerchi un family resort dove i puoi rilassarti in una spa con tanti spazi (anche) all'aperto dedicati agli adulti, mentre i tuoi bambini si divertono da mattina a sera? La tua destinazione è Schneeberg Family Spa Resort (4 stelle) a Racines (Bz) che recente ha completato il restyling delle sale da pranzo e della spa, senza dimenticare le nuove 18 family deluxe suite di circa 50 mq, in grado di ospitare da 3 a 6 persone, con una stanza separata per i bambini.

La camera matrimoniale di una delle nuove family deluxe suite dello Schneeberg Family Spa Resort 1/3 Stanza dei bambini di una delle nuove family deluxe suite dello Schneeberg Family Spa Resort 2/3 Il bagno di una delle nuove family deluxe suite dello Schneeberg Family Spa Resort 3/3 Previous Next

La magia della Val Ridanna allo Schneeberg Family Spa Resort

Siamo in Val Ridanna, immersi in un paesaggio incorniciato dalle montagne dello Stubai e della Zillertal, punto di partenza perfetto per tantissime avventure open air. In questo scenario, lo Schneeberg si rivela uno scrigno di esperienze incredibili per i bambini e le famiglie. Proprio grazie alla sua lunghissima tradizione family, infatti, l’hotel sa interpretare e anticipare i desideri di grandi e piccoli regalando una vacanza ogni giorno diversa: emozionante, divertente, rilassante, sorprendente.

Schneeberg Family Spa Resort, le novità della spa “for adults only”

Relax per grandi e piccoli. Allo Schneeberg la magia inizia già nel cuore del family resort, a partire dall’area benessere, uno degli spazi wellness privati più grandi dell’Alto Adige, con tre piscine riscaldate, di cui due esterne, diversi idromassaggi e un’area benessere per i bambini. Recentemente questo generoso spazio è stato ulteriormente ampliato con 2mila mq dedicati alla spa “for adults only”, portando così a 10mila mq l’intera area benessere. Panoramica, discreta, suggestiva, la spa per adulti è delimitata da un lago e immersa nella natura con una piscina interna a sfioro di 25 metri, lettini idromassaggio, zone relax, chaises longues per due dove rilassarsi e concedersi del tempo per la coppia. Qui si possono sperimentare 12 diverse saune (esclusivamente textile-free), di cui una panoramica, dove ciascuno può scegliere quella maggiormente adatta alle proprie esigenze in termini di temperatura e umidità. E poi, percorso kneipp, bagno turco, docce emozionali, una piscina con acqua salina e un ricco menu di trattamenti, da quelli per viso e corpo firmati Team Dr Joseph, rinomata azienda di cosmetici biologici di Brunico, al bagno alle erbe alpine della Val Ridanna, dai rituali di coppia fino a quello di benessere pensato esclusivamente per le future mamme.

La piscina della spa per adulti dello Schneeberg Family Spa Resort 1/5 Sala relax della spa per adulti dello Schneeberg Family Spa Resort 2/5 Una delle saune della della spa per adulti dello Schneeberg Family Spa Resort 3/5 L'esterno della della spa per adulti dello Schneeberg Family Spa Resort 4/5 Sauna con vista della spa per adulti dello Schneeberg Family Spa Resort 5/5 Previous Next

E per una coccola in coppia c’è l’esclusiva “Spa Suite”. Ogni giorno nell’area saune, inoltre, vengono proposte le “Aufguss”, le gettate di vapore per un superlativo rito di benessere e poi corsi di yoga, pilates e meditazione con le campane tibetane. Per “staccare”, letteralmente, da tutto e da tutti. Nel ricco menu delle proposte non mancano anche i trattamenti per i piccoli ospiti come il “Principessa Schneeberg”, all’olio di cioccolato o i trattamenti “teenie” riservati agli adolescenti. E per un momento speciale mamma e bebè, si può provare il trattamento che ha inizio con un bagno profumatissimo e prosegue con un massaggio all’olio di cocco.

Schneeberg Family Spa Resort e il parco acquatico

Per tuffarsi nel divertimento c’è il Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati, angolo avventura con castello e casette degli gnomi per il relax. Il luogo perfetto dove divertirsi, nuotare, spruzzare e sguazzare senza disturbare il relax dei grandi.

Schneeberg Family Spa Resort, relax per i genitori grazie al Miniclub

Allo Schneeberg i genitori possono godere il piacere della vera vacanza potendo offrire ai figli un mondo di giochi infinito e sempre nuovo grazie al Miniclub gratuito dell’hotel, attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera. Gli animatori organizzano ogni settimana un ricco programma di attività differenziato e adatto ai bambini (dai 3 anni) e agli adolescenti. Qui ci si diverte nell’area soft-play, sulla mini-pista da go-kart, con il bowling, la palestra di roccia e tantissime attività e laboratori proposti dagli educatori ogni giorno.

Lo Schneeberg Family Spa Resort 1/4 Il ristorante del Schneeberg Family Spa Resort 2/4 Il buffet al ristorante del Schneeberg Family Spa Resort 3/4 Una delle stanze dello Schneeberg Family Spa Resort 4/4 Previous Next

Nel grande parco dell’hotel il divertimento continua con un laghetto da esplorare in barca a remi, il campo da calcetto o da beach volley, il minigolf, un tappeto elastico a sei piazze e il grande prato dove giocare mentre mamma e papà prendono il sole.

Le escursioni da fare al Schneeberg Family Spa Resort

Sono poi infinte le escursioni che si possono fare dall’hotel, a partire dall’affasciante visita al Mondo delle Miniere che si raggiunge a piedi dal resort e che propone percorsi ad hoc per i bambini, per esplorare l’intera catena di produzione, dall’estrazione del minerale al trasporto fino alla sua lavorazione. Inoltre, ogni giorno, vengono organizzate escursioni guidate, a misura di famiglia, per andare alla scoperta del Sentiero dei Minatori, per seguire le tracce degli animali dei boschi o raggiungere le numerose malghe dei dintorni. Allo Schneeberg Family Spa Resort, inoltre, è possibile noleggiare mountain bike di ottima qualità per esplorare salite impegnative, divertenti downhill o comode pedalate adatte a tutta la famiglia. Con i bambini è possibile raggiungere la stazione a monte della cabinovia Racines-Giovo, dove parte uno spettacolare sentiero ad anello, adatto anche ai passeggini: il Monte avventura Montagna. Si tratta di un percorso intervallato da numerose attrazioni e meraviglie della natura: c’è il mondo delle formiche, il mondo delle marmotte, il pinguino gigante, il percorso Kneipp e poi giochi d’acqua e incredibili strutture dove i bambini si possono arrampicare.

Tante le escursioni organizzate dallo Schneeberg Family Spa Resort

Una delle escursioni più affascinanti da programmare quando si soggiorna qua qui è quella ad anello che attraversa la valle. Si parte proprio dall’Hotel Schneeberg Family Spa Resort verso la Casa dei Congressi a Ridanna e poi si segue il sentiero forestale in mezzo al bosco, che arriva fino al Museo delle Miniere di Masseria. Da qui, ci si incammina verso Gasse e la Cappella dei Minatori S. Maddalena che sovrasta una collinetta. Infine, si prosegue sul sentiero che riporterà al punto di partenza. La durata: circa 2 ore e mezza. Un’alternativa, più impegnativa: dal Museo delle Miniere della Val Ridanna si può proseguire verso la Stadlalm (1680 m), continuare lungo la riva del torrente per poi imboccare un sentiero che, risalendo la Valle di Lazzago (Lazzachertal), passa davanti all’ingresso della galleria Karl, e conduce poi alla Malga Posch (Poschalm - 2112 m).

Sentiero dello yogurt

A una manciata di chilometri dal resort si trovano invece le vie dello shopping di Vipiteno, incantevole cittadina con le case dalle facciate variopinte e le tradizionali finestre a balconcino, dove sono presenti anche numerose botteghe artigiane. E dal centro della città parte il Sentiero dello yogurt: 12 stazioni, che portano fino alla Latteria di Vipiteno, dove si incontra il Giardino delle erbe, il Fienile e si scoprono tanti segreti su questo delizioso alimento.

Schneeberg Family Spa Resort

Ridanna/Masseria 22 - 39040 Racines (Bz)

Tel 0472 656232