Divinity, sui tetti di Roma tra “spezial pizza” e “Iconic easy lunch”

Una pizza “speciale” (ma non solo) guardando i tetti di Roma? Siamo al Divinity, un'incantevole oasi gastronomica nel cuore della Città Eterna. A fare da cornice al rooftop del The Pantheon Iconic Rome Hotel, la magnifica cupola del Pantheon e l’eleganza di Sant’Ivo alla Sapienza, che lo rendono un luogo magico per appagare tutti i sensi.

Divinity, un'incantevole oasi gastronomica nel cuore della Città Eterna 1/3 Il bar del Divinity 2/3 La terrazza del Divinity 3/3 Previous Next

Divinity, più che un ristorante un food lab

Il Divinity è un autentico food lab dove la ricerca incontra l’estro creativo, il cibo diventa arte e l'innovazione culinaria è all’ordine del giorno. È il ritrovo ideale per momenti conviviali, da riunioni d'affari a serate tra amici; la proposta culinaria, pensata per soddisfare ogni momento di consumo durante tutta la giornata, si sposa armoniosamente con una mixology che va dai cocktail tradizionali ai drink signature, firmati dal bar manager Matteo Fatica, perfetti per pairing sfiziosi con tapas gourmet.

Il nuovo menu del Divinity

Il team di cucina, guidato dallo chef Luca Decembrino, con la supervisione dello chef Francesco Apreda, che ne ha “firmato” il concept culinario, offre un'ampia selezione di piatti che spaziano dalle interpretazioni più iconiche della tradizione italiana a varianti creative. Nella nuova carta menu spiccano gli spaghetti in bianco, bottarga e finger lime, la burrata in condivisione, bacche di goji e capperi, la battuta di gamberi rossi alla nizzarda; e ancora il wok di seppioline con verdure, salsa cocco e spezie oppure le costine di agnello panate, carote e agretti.

Chef Luca Decembrino Foto: Alberto Blasetti

Da Divinity il ritorno della “spezial” pizza

Con l’arrivo della primavera grande ritorno anche della “spezial” pizza: una pizza napoletana, ma con una leggera croccantezza che rimanda alla pinza romana, una fusione tra Napoli e Roma che mixa sapori tradizionali con una selezione di spezie suadenti e ben calibrate per un tocco orientale.

Pollo e peperoni Red Tandoori Foto: Alberto Blasetti 1/3 Carpaccio di ricciola pesto di basilico e sesamo Foto: Alberto Blasetti 2/3 La Spezial pizza Foto: Alberto Blasetti 3/3 Previous Next

Novità di Divinity: Iconic Easy Lunch

Altra importante novità è “Iconic Easy Lunch” una formula dedicata al momento del pranzo che include 4 set menu ognuno con due piatti: “Santa Chiara” con mozzarella di bufala a 38°, kimchi di lattuga romana e fettuccine di kamut alla puttanesca di mare (35 euro a persona); “Eustachio” con misticanza aromatica ai semi, avocado e ananas piastrato, pesce del giorno arrostito, friggitelli e salsa patate e cozze (45 euro a persona), “Pigna” con carpaccio di ricciola, pesto di basilico e sesamo unitamente a tagliolini alle melanzane, zenzero e olive nere; “Signature” con rigatoncini all’Amatriciana gold e pollo e peperoni red tandoori.

Divinity, in carta vini italiane e bollicine internazionali

L'offerta Divinity è completa e versatile in grado di soddisfare ogni esigenza e desiderio. Un luogo di condivisione e scoperta con un servizio all day-dining, dalla prima colazione all'after dinner. Immancabile una ricca carta dei vini che attinge ai terroir italiani con un occhio di riguardo alle “bollicine” nazionali e d’oltralpe.

Divinity Restaurant & Lounge Bar

The Pantheon Iconic Rome Hotel, Autograph Collection

Via di S. Chiara 4/A - 00186 Roma

Tel 06 8780 7060