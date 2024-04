Da ex officina meccanica a pasticceria: la dolce (nuova vita) di Maresi a Brescia

Ecco come trasformare una ex officina meccanica, in uno dei luoghi “dolci” più iconici della città all'insegna dello stile e del gusto. È la nuova vita della pasticceria bresciana Maresi, nata 30 anni fa nello storico quartiere di San Faustino. Frutto dalla mente creativa del pastry chef Enzo Cavalieri, ha intrapreso un nuovo capitolo della sua storia.

La nuova vita della pasticceria Maresi

«Dopo un’attività ultradecennale nel laboratorio originario - dice Cavalieri - abbiamo deciso di spostare la pasticceria in una sede più moderna ed accattivante, situata in via Orzinuovi, luogo strategico nei pressi del casello di Brescia Centro della A4, dell'Ortomercato e della Fiera. Il cambiamento ha rappresentato un'opportunità, per una rinnovata esperienza di servizio e di aumento della qualità grazie a più moderni spazi lavorativi».

Maresi: dolci, passione da padre in figlia

La nuova sede si focalizza, infatti, su un laboratorio con vendita diretta e contatti immediati con la clientela. Un cambiamento “di vita”, che ha comunque permesso alla Maresi di continuare a garantire la stessa qualità e passione per la pasticceria artigianale che l'ha resa celebre nel tempo. In questo periodo di transizione, si è assistito alla formazione della terza generazione della famiglia destinata a diventare la protagonista dell'attuale gestione. È stato proprio il nome della figlia del pastry chef, a ispirare il nome della sede in via Orzinuovi 42, in un ambiente dallo spirito post-moderno. Qui, la terza generazione si è unita al progetto, realizzando il locale che aveva sempre sognato. L'estetica industriale esterna si sposa perfettamente con l'atmosfera accogliente della pasticceria classica all'interno.

La pasticceria artigianale secondo pasticceria Maresi

«La nostra famiglia - conclude il fondatore - ha abbracciato un'idea di pasticceria che si traduce non solo nei dolci classici- quest'anno si è registrato un vero e proprio boom di vendite delle colombe pasquali - ma anche nell'esperienza complessiva offerta ai clienti: una classicità rivisitata in chiave moderna. Con la nuova sede continuiamo così la tradizione artigianale, con dolci prelibati e un'esperienza indimenticabile: insomma, tradizione in evoluzione e in costante crescita qualitativa».

Maresi

via Orzinuovi 42C – Brescia

Tel 030 210 6041