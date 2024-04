Primavera uguale cambio di menu: ecco quello de Les Petites Madeleines di Torino

La primavera è il momento ideale per rinnovarsi: colori e sapori in arrivo hanno portato lo chef de Les Petites Madeleines, il ristorante all'interno del Turin Palace Hotel in via Paolo Sacchi, a studiare un menu tutto primaverile.

La sala di Les Petites Madeleines

Les Petites Madeleines, tanti vegetali nel nuovo menu

Un menu in cui spicca la proposta vegetale accanto ai piatti classici, perchè come fa notare Margherita Marzot, responsabile comunicazione del Turin Palace Hotel: «La ristorazione d'hotel deve in primis essere flessibile per rispondere ai desideri e alle esigenze di un pubblico che, proprio perché ampio, ha necessità diverse in termini di alimentazione. C'è chi apprezza assaggiare la cucina territoriale e i piatti della tradizione per un'esperienza immersiva a 360°. C'è chi apprezza proposte più sperimentali e cerca piatti che, senza eccedere, possano aprire a sapori inattesi. Ma c'è anche chi deve fare i conti con intolleranze ed allergie e deve avere particolare accortezza».

Lo chef, Giuseppe Lisciotto Les Petites Madeleines

Come è il nuovo menu del Les Petites Madeleines

Del nuovo menu da provare Asparagi, cedro candito e cialda alle olive taggiasche; il Risotto, broccoli e Sherry e Cavolfiore fondant con mele e senape in brodo umami e quinoa soffiata. Come dessert panna cotta montata alla mandorla, lampone e sorbetto al rabarbaro. Sicuramente piatti che trasmettono la sensibilità della brigata di cucina che valorizza ingredienti semplici ricercando un gusto essenziale, molto personale.

La scelta di cimentarsi in questa nuova strada è frutto di una evoluzione professionale che, anno dopo anno, ha portato lo chef, Giuseppe Lisciotto, di origini calabresi e tutto il suo staff non solo ad affinare le loro conoscenze, grazie ad uno studio costante e alla continua ricerca di prodotti di valore, ma anche a comprendere e a fare proprie le richieste di una clientela sempre più variegata, per gusti, desideri e necessità.

Les Petites Madeleines

Via Paolo Sacchi 8 - 10128 Torino

Tel 011 082 5321