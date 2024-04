Bere come Luigi XIII? L'esperienza al St. Regis di Venezia

Il St. Regis Venice offre l'esperienza esclusiva "Louis XIII Rare Cask", che include pernottamento e degustazione del raro cognac 42.1 di Louis XIII. Ogni "Rare Cask" è un singolo tierçon contenente eaux-de-vie invecchiate per oltre 100 anni, presentato in decanter di cristallo nero di Baccarat. Gli ospiti potranno gustare questa esclusiva bevanda, disponibile in edizioni limitate, insieme a esperienze gastronomiche raffinate, trasferimenti in lussuosi taxi boat, servizi di maggiordomo e altri vantaggi esclusivi.

Raro cognac 42.1 di Louis XIII al The St. Regis Venice

Distribuito su cinque palazzi storici, il più antico dei quali è il palazzo Badoer Tiepolo del XVII secolo, The St. Regis Venice ha sfidato le convenzioni per secoli, mantenendo il suo retaggio storico e fondendo al tempo stesso innovazione, arte e lusso per curare ogni momento dell'esperienza degli ospiti dall'arrivo alla partenza. Questi stessi valori sono condivisi da Louis XIII Rare Cask, che con il suo design contemporaneo e artistico incarna l'essenza di un raro blend di cognac, che ha richiesto secoli di perfezionamento, rendendo i due brand una combinazione perfetta.

The St. Regis Venice presenta il pacchetto "Louis XIII Rare Cask"

«Siamo onorati di essere gli unici in Italia ad offrire Louis XIII Rare Cask» ha dichiarato Facundo Gallegos, direttore food & beverage dell'hotel. Patrizia Hofer, general manager del St. Regis Venice, ha invece definito il ricercato cognac «un prodotto iconico, radicato nell'esclusività e nel lusso. L'Hotel è rinomato per le sue esperienze veneziane, meticolosamente curate offrendo il meglio del lusso e del servizio e creando momenti eccezionali e memorabili per gli ospiti».

Con 124 eleganti camere e 39 suite, The St. Regis Venice si trova sul Canal Grande e offre viste a 360 gradi sui monumenti più iconici della città. L'atmosfera glamour si estende ai ristoranti e ai bar, dove locali e viaggiatori si mescolano per degustare cocktail artigianali sapientemente miscelati e piatti preparati dall'executive chef Giuseppe Ricci. Al Gio's Restaurant and Terrace gli ospiti troveranno un rifugio inaspettato, mentre il suggestivo Arts Bar vanta una collezione di drink che celebrano l'opera di artisti che si sono ispirati alla bellezza eterea della città per produrre alcuni dei loro migliori capolavori.

Disponibile per soggiorni dal 15 aprile 2024 al 31 dicembre 2024, il pacchetto “Louis XIII Rare Cask” parte da 7.550 euro a notte e include:

Alloggio nella Suite Santa Maria, con colazione inclusa

Trasferimento privato con trattamento Vip dall'aeroporto al The St. Regis Venice

Servizio esclusivo di maggiordomo per creare itinerari personalizzati per gli ospiti e garantire un'esperienza veneziana immersiva

Degustazione su misura del Louis XIII Rare Cask sulla terrazza della suite

