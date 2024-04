Dandelion Como Suites & Park: un omaggio alla natura, tra vintage e contemporaneo

Dandelion in inglese è il nome di un fiore: significa soffione, dente di leone. Questo è il nome leggero che i proprietari, una famiglia di imprenditori comaschi, ha voluto dare all’hotel in omaggio alla natura di cui si circonda. In origine la costruzione era una villa padronale di inizio ‘800, abitazione di proprietari terrieri, che circa un secolo fa diventò aristocratica dimora di campagna di una famiglia milanese, che l’acquistò per abitarla durante l’estate.

Dandelion Como Suites & Park a Villa Guardia

Proprio in quegli anni viene creato il parco storico nel quale oggi è immersa. Pochi anni fa, con imponenti lavori proprio a ridosso della pandemia è stato trasformato in struttura ricettiva con apertura in un anno sfortunato, il 2020, ma da quel momento la crescita è stata costante: oggi si presenta come una sofisticato piccolo boutique hotel arredato con pezzi di design del’900 e tanti esclusivi tessuti che celebrano la tradizione tessile di Como.

Dandelion Como Suites & Park: fra tradizione e contemporaneità

Dispone al momento solo di 16 tra camere, suite e appartamenti, ma i lavori di ristrutturazione delle vecchie strutture della corte una volta adibite a fienile e stalle non sono terminati e permetteranno di ricavare qualche spazio in più. Le grandi suite della villa da 32 metri quadrati sono le sistemazioni più spaziose, arredate con oggetti di design contemporaneo e vintage e tessuti realizzati a Como in esclusiva per l’hotel, che si possono acquistare anche nello shop accanto alla reception. Ideali per un soggiorno prolungato o per un weekend romantico dispongono di un letto matrimoniale e divano twin per 2 persone e sono dotate di uno spazioso bagno con doccia. Al piano terra dispongono di accesso diretto sull’area verde del parco.

Una Suite al Dandlion Como Suites & Park (foto: dandelioncomo.it) 1/5 L'esterno al Dandelion Como Suites & Park 2/5 Il ristorante Arabella al Dandelion Como Suites & Park 3/5 Un piatto del menu al Dandelion Como Suites & Park 4/5 La colazione al Dandelion Como Suites & Park 5/5 Previous Next

Il ristorante Arabella, aperto anche a ospiti esterni, è di dimensioni contenute: una sala ha spazio per 8 tavoli per circa 20 coperti e tavolone centrale da 12 coperti, più un tavolo dello chef vicino al bar. Simone Maggi è chef e direttore di sala e propone una cucina comasca tradizionale, ma rivisitata. Nella carta va segnalato un interessante menu degustazione a mano libera: è un percorso di quattro portate creato in base alla stagione, all’ispirazione del momento e all’improvvisazione dello chef. E’ servito per tutto il tavolo su prenotazione al costo di 70 euro e naturalmente si possono abbinare vini scelti da una carta ricca di suggestioni e di proposte interessanti.

Al Dandelion anche la prima colazione, servita tra e 7.30 e le 10 del mattino nell’antica stalla è un’esperienza speciale. L’atmosfera è da casa dei nonni, con prodotti genuini di qualità a chilometro zero, prodotti biologici, opzioni vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio, servite in modo originale e creativo per nutrire tutti i sensi. Le marmellate sono fatte in casa e tra i succhi si può assaggiare un originale succo di mirtillo.

Dandelion Como Suites & Park

Via Firenze 15 - 22079 Villa Guardia (Co)

Tel 335 636 0163