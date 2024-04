Hotel Plunhof: il miglior Eco-Hotel del mondo nel 2023, tra relax e design

L'Hotel Plunhof è un luogo unico che unisce storia antica, architettura di design e sostenibilità. Situato nell'oasi alpina della Val Ridanna, è un Eco-Hotel certificato e il vincitore globale ai World Luxury Hotel & Spa Awards 2023. Qui, immergersi nella natura e godere di trattamenti di alta qualità è un'esperienza esclusiva.

Hotel Plunhof in Val Ridanna

Raggiungibile in pochi chilometri da Vipiteno, il Plunhof Hotel offre un rifugio ideale per rigenerarsi attraverso passeggiate nel verde e relax nel mondo acquatico. Con la stagione primaverile, la bellezza della natura circostante si sprigiona in tutta la sua magnificenza, regalando un'atmosfera unica tra boschi, prati e le maestose vette delle Alpi dello Stubai.

Hotel Plunhof: tra architettura sostenibile e relax incantevole

Con la sua architettura di design e un’attenzione curata fin nei minimi dettagli verso la sostenibilità, vissuta come Eco-Hotel certificato, è un luogo magico, nel quale wellness e relax giocano a fondersi con la bellezza circostante, creando un tutt’uno che fa bene al corpo, alla mente e all’anima. Un tempo semplice maso, oggi il Plunhof è un tempio del benessere che guarda al futuro: di recente si è aggiudicato il titolo di Global Winner ai World Luxury Hotel & Spa Awards, che mettono sotto i riflettori hotel, Spa e ristoranti che offrono ai loro ospiti esperienze uniche e un servizio eccezionale.

Per l’edizione 2023 la sua esclusiva Spa & Acqua Minera è stata premiata come vincitrice globale nella categoria “Best Luxury Theme Design Spa”. Non solo: è stata giudicata anche “Best Unique Experience Spa in Italy” e “Best Spa Design Theme in Europe”. Come ciliegina sulla torta, la splendida struttura altoatesina è stata riconosciuta “Best Luxury Romantic Hotel in Europe” e “Best Luxury Wellness Hotel in Europe”.

Eco-Hotel ultra-sostenibile, ha saputo unire il lusso inaspettato a un nuovo concetto di benessere saldamente legato al territorio. E persegue una filosofia attenta all’utilizzo delle risorse, al punto che le materie prime sono recuperabili entro un massimo di 15 km dall’hotel ed è previsto un uso costante di energie alternative e rinnovabili. Qui la sostenibilità è totale, con la certezza assoluta di poter trascorrere una vacanza dal minor impatto ambientale possibile.

Suite dell'Hotel Plunhof

Oasi alpina fatta di acqua, vetro e materiali dal profondo della terra, il Plunhof è una struttura da scoprire con i cinque sensi per immergersi a tutto tondo nel benessere. Le 67 camere e suites dell’hotel, dal design raffinato e moderno, scaldato dalla tradizione, hanno come leitmotiv il calore del legno locale unito all’energia della pietra, per un soggiorno dove privacy, spazi e cura dei dettagli fanno la differenza. Per un’armoniosa connessione con la natura circostante, la magnifica area outdoor del Plunhof è un vero paradiso, con il laghetto naturale balneabile, la piscina salata con idromassaggio, la piscina di acqua di fonte riscaldata e le ampie zone dedicate al relax, con una vista panoramica mozzafiato sui monti e sulla chiesetta dei minatori di S. Maddalena.

Hotel Plunhof: oasi di benessere fra tradizione e design

Il Plunhof si rivela il punto di partenza perfetto per piacevoli escursioni nella quiete dei boschi, circondati da una ricca vegetazione (pini, abeti, faggi, agrifogli…) e da cime altissime. Dopo una mattinata o un pomeriggio en plein air, niente di meglio di una sosta alla meravigliosa area benessere della struttura. Si ricollega idealmente agli 800 anni di tradizione mineraria della Val Ridanna, con le sue pietre antiche provenienti dalla montagna vicina, la pluripremiata Minera Acqua & Spa del Plunhof: 4.000 mq di benessere per un’esperienza di relax che non ha eguali in Europa.

Minera Acqua e Spa dell'Hotel Plunhof

Un connubio di design e tradizione in grado di regalare emozioni esclusive, in un percorso che si snoda tra saune minerarie a 80-100°, bagno turco, biosauna, sauna a infrarossi, sauna con area relax panoramica sul roof, vasche Kneipp, il mondo delle grotte con un laghetto minerario e un mondo acquatico indoor con una vasca lunga 20 metri e una piscina relax che si apre verso l’esterno.

L'esterno del Minera Acqua e Spa dell'Hotel Plunhof
La sauna del Minera Acqua e Spa dell'Hotel Plunhof
L'area relax del Minera Acqua e Spa dell'Hotel Plunhof
Larea fitness del Minera Acqua e Spa dell'Hotel Plunhof

A completare il proprio personale percorso di benessere ci sono i trattamenti proposti nella Spa, che sfruttano il potere energetico delle Alpi con rituali per il viso, il corpo e l’anima. Fiore all’occhiello dell’ampia offerta di trattamenti esclusivi è il Rituale Primordiale con quarzite argentea: unisce il potere della quarzite d’argento a erbe selezionate, resine e fiori della Valle Aurina e calma il sistema nervoso facilitando il rilassamento. Tariffe: da Euro 180, per persona e notte in camera doppia, compreso di prima colazione fino alle ore 11, cena gourmet e posto macchina in garage.

Hotel Plunhof

Obere Gasse 7 - 39040 Ridanna Racines (Bz)

Tel 0472 656247