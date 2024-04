I... Contrasti di Formia: la bottega gastronomica con fine dining

Contrasti ha visto la luce due anni fa a Formia (Lt), grazie al progetto condiviso da Carlantonio Duro e dall’azienda Ittica “Purificato”. Situato sotto la Torre di Mola, simbolo di Formia, Contrasti - Bottega Gastronomica si è rapidamente affermato come punto di riferimento per i sapori del mare. La sua identità si basa sulla ricerca continua e sul rispetto della stagionalità dei prodotti ittici, caratteristiche distintive di questo locale gastronomico.

La brigata del ristorante Contrasti a Formia

La proposta gastronomica di Contrasti unisce la cucina classica al fine dining curato personalmente da Carlantonio Duro, anche Executive Chef del locale. Dopo la formazione presso l’Istituto Alberghiero di Formia, ha arricchito il suo bagaglio professionale con esperienze in cucine stellate sia in Italia che all'estero. I suoi studi e le tecniche apprese all'estero hanno infuso un tocco innovativo alla tradizione, con particolare attenzione alla qualità degli ingredienti. Carlantonio privilegia il reperimento di materie prime di prima scelta, collaborando con fornitori locali come Purificato per il pesce e la Macelleria Cillo Sabatino per le carni. “La tecnica va di pari passo con il rispetto degli ingredienti, così da avere una cucina pulita ed essenziale” dice.

Contrasti: una cucina di mare stagionale

Il menu è rigorosamente stagionale e muta nel corso dell’anno adeguandosi così ai ritmi della natura. Al centro della sala c’è poi una bella vetrina che funge da maturatore attraverso cui ammirare i pesci nelle varie stagionature: tonni, ricciole, cefali, ombrine e prodotti locali sottoposti a frollatura. Da qui nascono i salumi di mare perché Contrasti è ristorante si, ma anche bottega dove si produce in casa propria. Arrivano così in tavola prodotti eccelsi come lo speck di tonno, la pancetta arrotolata di pesce spada o il lardo di seppia e il carpaccio di grotta con 3 diverse stagionature (7/15/25 giorni).

La tavola imbandita del ristorante Contrasti a Formia

Gli antipasti però spopolano anche con la degustazione all’italiana: 8 portate a persona tra ricciola affumicata home made, baccalà mantecato, vela di pane croccante con cozze di Gaeta, cremoso di formaggio marzolino dei monti Aurunci, olive di Itri e finocchietto di Ventotene; seppia, scarole e olive di Itri e Gaeta; panzanella; polpo alla luciana; tagliatella di seppia con friariello napoletano. Anche qualche verace proposta di terra come il vitello tonnato cbt e la loro giardiniera home made con verdure di stagione.

Carpaccio di pescato in tre stagionature ( 7 - 14 - 22 giorni) del ristorante Contrasti 1/5 Razza e patate del ristorante Contrasti 2/5 Vitello tonnato del ristorante Contrasti 3/5 Spaghetto con vongole veraci e bottarga di pesce spada del ristorante Contrasti 4/5 Linguine con bottarga di pesce spada, burro demi sel e limone in polvere del ristorante Contrasti 5/5 Previous Next

I primi piatti invece spaziano dallo spaghetto di grani selezionati italiani con vongole veraci e bottarga di pesce spada al pacchero di Gragnano con finocchietto e pomodoro arrosto. C’è lo gnocco di patate con mazzancolle, capperi di Ventotene, pane croccante e, infine, le linguine Pastificio Mancini con bottarga di pesce spada, burro demi sel e limone nero in polvere. Un piatto godurioso ed equilibrato che ha trovato la via più nobile per arrivare a più persone possibili: per ogni piatto ordinato viene infatti destinato 1 euro all’Associazione Ristoranti contro la fame. Ma torniamo al menu. Si procede verso i secondi, tutti estremamente semplici nelle preparazioni che virano o sulla brace, grazie all’utilizzo del forno brace Josper e del legno di quercia o, sulla cottura al vapore. Priorità di Chef Carlantonio è quella di preservare l’alta qualità della materia prima del mare, senza stravolgerla né offuscarla con eccessivi estremismi.

Bao ripieni di pescato del giorno del ristorante Contrasti 1/5 Pancia di maialino arrosto con purè di carote al rosmarino del ristorante Contrasti 2/5 Sogliola, tartufo e verza del ristorante Contrasti 3/5 Millefoglie con burro, visciole e crema diplomatica del ristorante Contrasti 4/5 Bignamisù del ristorante Contrasti 5/5 Previous Next

Interessante nel menu è la sezione street food con bao ripieni del pescato del giorno o con spalla di maiale. Infine, i dolci classici ma soggetti a qualche originale rivisitazione: millefoglie con burro francese, con visciole selvatiche e crema diplomatica o il bignamisù “il tiramisù in versione bignè da mangiare rigorosamente con le mani!” suggerisce lo chef. In sala c’è Giuseppe Esposito, responsabile dell’accoglienza, e il sommelier Luca Mano, formatosi nelle Langhe e con esperienze professionali nelle terre del Barolo. È lui a studiare la carta dei vini che, con circa 230 etichette, verte sui vini italiani con notevoli incursioni estere, oltre ad una interessante parentesi sui vini artigiani con fermentazioni spontanee e lieviti indigeni. Il locale è essenziale e con un’eleganza moderna, in uno spazio ricavato da un’ex torre di avvistamento.

Se l’interno, con i suoi 45 coperti, possiede reperti antichi come la parete in pietra risalente al 1500, l’esterno invece è di stile mediterraneo con ulivi e piante di rosmarino e lavanda che incorniciano i circa 70 posti a sedere nella bella terrazza vista mare. All’ingresso il bancone in legno di castagno, le tovagliette in cuoio a tavola e la mise en place minimal raccontano un locale in cui unicità e ricercatezza accolgono gli ospiti per un’esperienza di gran gusto e classe.

Contrasti - Bottega Gastronomica

Via Abate Tosti, 33 - 04023 Formia (Lt)

Tel 0771 904104