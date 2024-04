Ecco com'è la nuova “Antica Pizzeria Da Michele” a Caserta

Essere presenti ovunque nel mondo, avere la volontà di espandersi ulteriormente ben sapendo che ogni nuova apertura comporta investimenti mirati, incremento di risorse, budget meticolosi, eppure mantenere la consapevolezza che è nel proprio territorio di origine, in questo caso parliamo della Campania, che va mantenuto ed anche ulteriormente rinvigorito un presidio che poggia sul rispetto verso la clientela e sulla volontà di ancoraggio alle proprie radici.

La Pizza a ruota di carro dell‘Antica Pizzeria Da Michele

Per Alessandro Condurro, AD de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world, ciò ha significato volere aprire la sesta sede in Campania in pieno centro a Caserta: “Con Caserta arriviamo alla cinquantaduesima apertura nel mondo, anticipando di poco quella di Singapore, prevista per questo corrente mese di aprile. Cercavamo da un po' di tempo il luogo giusto per la città di Caserta: la centralità del luogo e la piacevole convivenza con altre realtà del territorio ci hanno convinti che Corso Trieste e, in particolare, la galleria, fosse il posto più adatto”. E che del posto adatto trattasi è fuori di dubbio.

Antica Pizzeria da Michele: l'approccio “friendly” a Caserta

Arteria principale della città, retrocessa a “sleeping street” (via dormiente) a causa di miopia degli operatori del terziario nel non volersi adeguare ai veloci cambiamenti delle abitudini di shopping dei ceti emergenti, Corso Trieste è adesso in vivace rinascimento e l'apertura del “L'Antica Pizzeria Da Michele” di certo catalizza la tendenza per come apporta incremento di qualità nell'offerta e conseguente incremento di presenze sia tra i locali che tra i turisti. Palazzo Reale è a due passi. La sede è molto bella, evidente il suo approccio “friendly”. La pizzeria presenta un design elegante con archi agli ingressi, su uno dei quali è incisa la scritta ‘Il tempio della pizza' a voler dare il benvenuto agli avventori.

L‘Antica Pizzeria Da Michele a Caserta 1/5 La brigata dell'Antica Pizzeria Da Michele a Caserta 2/5 Il Tempio della Pizza, Antica Pizzeria Da Michele a Caserta 3/5 Il calzone dell'Antica Pizzeria Da Michele 4/5 La Margherita dell'Antica Pizzeria da Michele 5/5 Previous Next

All'interno, circa 90 coperti e tanti riferimenti alla storia di via Cesare Sersale, alla tradizione del fondatore, Michele Condurro, alle poesie sulla pizza e alle visite più attuali di tanti personaggi del cinema. Costante e lodevole la trasparenza sulla tracciabilità con tecnologia blockchain degli ingredienti delle pizze grazie al Qr code di Authentico sui menu. Affiatate le brigate che lavorano al forno, ai fritti e in sala. D'altronde, la spiccata competenza del personale, frutto di selezione attenta, di formazione continua e di spiccate leve motivazionali, costituiscono da sempre uno dei non pochi valori aggiunti delle pizzerie della famiglia Condurro e del suo top management.

La famiglia Condurro è tra le poche famiglie storiche di pizzaioli napoletani, con un'attività che, fondatore il mitico Michele Condurro, comincia nel lontano anno 1870. Elemento distintivo della pizza del fondatore, che ancora orgogliosamente si palesa anche qui a Caserta, è la pizza a ruota di carro. La pizza a ruota di carro è la XL delle pizze ! Il diametro è nell'intorno dei 32 cm e palesemente, gioiosamente diremmo, arriva a tavola con i bordi che vistosamente escono dal piatto. Insomma, la pizza a ruota di carro deborda dal piatto già grande di suo. Perché la pizza napoletana delle pizzerie dei quartieri popolari nasce a ruota di carro ? Quanto disperatamente semplice è il perché ? Perché ne era . . . di più: più cibo da masticare, maggiore speranza di lenire fame atavica, fame onnipresente !

Alessandro Condurro, amministratore delegato di Antica Pizzeria Da Michele

Quando cominciò ad apparire inelegante la ruota di carro, quando ci si voleva addirittura distinguere da chi mangiava la pizza per sfamarsi piuttosto che per ghiottoneria, allora la pizza si rimpicciolì nel suo diametro: ci stava nel piatto e andava bene così nei quartieri bene della città. La pizzeria da Michele a Napoli ha sua sede storica nel popolare e popoloso quartiere di Forcella, e come potrebbe allora la pizza non essere a ruota di carro ? Il menu del primo mese è essenzialmente composto dalle pizze della casa madre, margherita, marinara e cosacca, arricchite da altre tipiche della tradizione, come il ripieno al forno e fritto, diavola, provola e pepe e salsiccia e friarielli. Dal secondo mese, saranno aggiunte alcune novità e la special del mese, che contraddistingue le altre sedi campane.

Anno di fondazione 1870: a Forcella, nel cuore di Napoli, unica sede. Dopo 154 anni, in Italia, nel resto di Europa, in Nord America, in Asia. Condurro è il passato della pizza, inteso come baluardo e testimone della tradizione autentica, ed anche il futuro della pizza, con la sua attenta, mai frettolosa e impacciata, espansione world wide. È proprio vero che va lontano chi viene da lontano !

L'Antica Pizzeria Da Michele Caserta

Corso Trieste 74 - 81100 Caserta

Tel 0823 155 8154