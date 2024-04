Piemonte for all: ecco 12 itinerari accessibili e sostenibili

Il Piemonte è sempre più apprezzato dal turismo nazionale e internazionale. Nel 2023 ha raggiunto un nuovo record, con oltre 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze registrate, segnando un aumento significativo rispetto al 2022.

Handbike per gli itinerarai accessibili e sostenibili

Una crescita confermata dalle recenti vacanze di Pasqua, che hanno visto un boom di visitatori a Torino, con +153% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma da tempo il Piemonte cerca di andare oltre e lavorare nell’ottica di un’accoglienza accessibile e inclusiva: “dal turismo per Tutti al turismo per Ognuno” è il motto.

Turismo accessibile in Piemonte

“Nel corso del 2023 si sono realmente intensificate le azioni intorno al turismo accessibile da parte del Piemonte”, hanno commentato al grattacielo della Regione Piemonte durante la conferenza stampa per la presentazione del Bilancio del Turismo in Piemonte 2023: da “Borghi in carrozza”, la guida alle destinazioni turistiche del territorio fruibili anche dalle persone con disabilità motoria, al progetto “Via Francigena for all”, che sta adeguando alla fruizione per tutti i due tratti dello storico percorso in Valle di Susa e nel Canavese. A queste proposte si è aggiunto il nuovo catalogo “Piemonte for All”, realizzato da Visit Piemonte e CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS su incarico della Regione Piemonte.

Il catalogo di viaggi (per tutti): tra arte, cultura ed enogastronomia

Il catalogo è nato grazie al coinvolgimento di tutte le ATL, tour operator di incoming e consorzi turistici, che hanno individuato 12 itinerari accessibili e sostenibili che spaziano dall’arte e cultura all’enogastronomia, dallo sport al relax. “Per la prima volta in Italia è disponibile un catalogo di proposte accessibili e sostenibili in tutto il territorio regionale”, ha dichiarato Giovanni Ferrero, responsabile del progetto Turismabile. “Si tratta di un autentico lavoro di squadra fatto con gli operatori del turismo che hanno realizzato una serie articolata di proposte commerciali che possano rispondere alle diverse esigenze.

12 itinerari accessibili e sostenibili

È un percorso iniziato con la Regione Piemonte e mira soprattutto a un cambiamento culturale in cui si veda la persona con disabilità come un turista con esigenze particolari al pari e con la stessa dignità degli altri turisti”.

Il catalogo è stato realizzato affinché possa essere fruibile davvero da tutti e tutte, anche per le persone con disabilità visiva: “nello specifico, le immagini sono state arricchite con una descrizione alternativa che viene rilevata da lettori vocali e permette dunque alle persone cieche o ipovedenti di comprendere i contenuti rappresentati nelle fotografie”. Sempre con lo stesso scopo, ne è stata realizzata una versione utilizzando un font ad alta leggibilità per una comunicazione maggiormente inclusiva.

Gli itinerari in Piemonte

Le proposte di itinerario sono davvero varie e per tutti i gusti. C’è quello nel cuore del Monferrato, tra vini e enogastronomia, quello in Valle Maira, che tocca il Museo Occitano e riserva naturale dei Ciciu di Villar, oltre alla cucina tradizionale, poi ancora Cuneo, il lago d’Orta, ovviamente Torino e tanto altro ancora. Programmi di tre giorni per scoprire il territorio, la cultura, l’enogastronomia, e qualche curiosità. Ogni scheda si chiude con le informazioni utili e valorizzando la sostenibilità della proposta; in fondo il tariffario con il prezzo per ciascun pacchetto.

Quattro strutture accessibili a tutti in Piemonte

BW Plus Hotel Genova

Il Bw Plus Hotel Genova si trova nei pressi alla Stazione Porta Nuova e a pochi passi dal centro di Torino, dispone di 91 camere tutte diverse nello stile, di cui 6 particolamente accessibili, concepite appositamente per agevolare al meglio la permanenza degli ospiti con disabilità motoria, con ingresso più ampio, sanitari e docce con supporti idonei, wc con altezza 49 cm.

BW Plus Hotel Genova a Torino (foto: book.bestwestern.it)

L'hotel presenta un comodo ingresso sotto il porticato di Via Paolo Sacchi al piano e l’assenza di barriere architettoniche interne rende facilmente accessibili aree e spazi comuni.

BW Plus Hotel Genova | Via Paolo Sacchi 14/B | 10128 Torino | Tel 011 5629400

Villa Sardino

Villa Sardino offre un appartamento fino a quattro posti letto, con un'ampia stanza matrimoniale con la possibilità, su richiesta, di avere due letti singoli, un grande soggiorno con divano matrimoniale, bagno con facile accesso per i diversamente abili ed un angolo cottura.

Villa Sardino a Settimo Vittone (foto: hotelmix.it)

La location è all’interno di una villa liberty di inizio ‘900 con grande parco con zone relax e piscina, a disposizione degli ospiti.

Villa Sardino | Strada Comunale del Castello 1 | 10010 Settimo Vittone (To) | Tel 339 365 4980

Les Montagnards

Les Montagnards è un tipico chalet di montagna con dodici camere dall’atmosfera calda e accogliente, confortevoli e in completa sintonia con l’ambiente montano circostante.

Les Montagnards a Balme (foto: rifugidelpiemonte.it)

L'hotel presenta un soggiorno comune, una luminosa sala colazione con veranda, ampio giardino fiorito con dehors, zona Wellness con sauna e doccia emozionale e zona relax. Tra i servizi: Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, ricarica auto elettrica in struttura, Dog/Pet-sitter.

Les Montagnards | Frazione Cornetti 73 | 10070 Balme (To) | Tel 347 36 34 082

La casa di Talin

La casa di Talin è un’azienda agricola a conduzione familiare che da sempre accoglie turisti e viaggiatori. Nel cascinale, le camere sono ampie (da 2 a 4 persone), accoglienti e luminose arredate con stile ed eleganza e con vista unica sulle colline circostanti. Sono tutte dotate di bagno privato con doccia.

La casa di Talin a Serravalle Langhe (foto: tripadvisor.it)

Gli appartamenti sono invece perfetti per le famiglie che desiderano più autonomia e si compongono di zona living con cucina, camera da letto e bagno. Hanno accesso diretto all’ ampio porticato privato e sono circondati da un grande giardino. Essendo privi di barriere architettoniche rendono l’accesso particolarmente comodo ad anziani e disabili. La struttura dispone di parcheggio privato.

La casa di Talin | Località baraccone 4 | 12050 Serravalle Langhe (Cn) | Tel 3391909339