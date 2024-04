Il lusso moderno di un antico monastero: dormiamo al Relais San Maurizio

Un monastero circondato da colline e vigneti, un grandissimo giardino esterno e arredi che con grande eleganza ricordano la storia di questo luogo: Relais San Maurizio di Santo Stefano Belbo (Cn) nasce dove nel 1619 un gruppo di monaci cistercensi costruì un monastero sui resti di un'antica cappella edificata su una collina vista Langhe. Nel 1862 il monastero fu acquistato dai conti Incisa, una famiglia nobiliare delle valli circostanti, che ne fecero dimora privata trasformando l'antico chiostro in un elegante giardino all'italiana e ravvivando gli interni. Nel 1998 la proprietà passa alla famiglia Gallo, ma è nel 2002 che il monastero apre le sue porte e dopo quattro anni di restauro nasce il Relais San Maurizio, casa dell'ospitalità di lusso, del wellness e della ristorazione stellata.

Relais San Maurizio di Santo Stefano Belbo immerso nelle Langhe

Come è dormire al Relais San Maurizio: le 35 camere e suite

Ospitalità cinque stelle, che unisce storia, arte, cura del dettaglio e un forte legame con il territorio, che si respira fin da subito e in ogni ambiente. Sono 35 in tutto le camere di 6 tipologie diverse: il Monastero ospita le più classiche, da 25-40 mq; mentre l'adiacente Villa San Luigi, un antico casale settecentesco recentemente restaurato, ospita le Grand Panorama, Grand Patio e Presidential Suite.

Sia nelle camere che negli ambienti comuni gli elementi architettonici originali e l'elegante arredo rendono gli spazi raffinati, con un forte richiamo al passato, ma estremamente confortevoli. Bellissimo il salotto verandato che affaccia sul parco secolare, con un bar e sala fumatori annessi. Questo è il luogo ideale per un caffè o l'aperitivo. Di grande atmosfera sono anche le quattro salette comunicanti, ognuna arredata in modo differente, per la lettura, il relax o il gioco da tavolo. Hanno un'anima diversa le suite di Villa San Luigi, in un connubio tra tecnologia e tradizione, tra design e artigianato. In ogni luogo (anche in esterno) e all'improvviso, sono esposti vecchi oggetti, attrezzi e accessori dei monaci che per anni hanno abitato il monastero.

Cosa si mangia al Relais San Maurizio: Origini Bistrot e Guido da Costigliole

Uno degli ambienti più affascinanti è senz'altro la vecchia chiesa oggi sconsacrata, che ospita il buffet di Origini Bistrot; insieme al vecchio refettorio, divenuto una elegantissima sala da pranzo.

Relais San Maurizio vuole offrire delle vere e proprie esperienze per il palato, con Origini Bistrot (aperto tutti i giorni escluso il mercoledì) che rivisita le ricette originali e i sapori autentici in un ambiente senza tempo; e con la cucina di Guido da Costigliole, stella Michelin, dove Ugo Alciati coordina il progetto ristorativo insieme all'executive chef Fabio Sgro, portando avanti una cucina di tutela e ricerca, di materie prime genuine ricercate personalmente tra i produttori locali. Location esclusiva in estate, quando la terrazza Monterosa, con vista sulla cucina e sulle Langhe fino alle Alpi, rende ancora più piacevole il viaggio tra i sapori locali della buona tavola.

La spa del Monastero Relais San Maurizio

La spa del Monastero ha tutto quello che si desidera per staccare la spina e rilassarsi. Una bellissima piscina interna con idromassaggio, una terrazza esterna con vista sulle meravigliose colline delle Langhe cuneesi, la sauna finlandese, la doccia scozzese, il bagno turco ed i trattamenti olistici eseguiti con ingredienti tipici del territorio rendono unica questa esperienza di benessere e relax che giova al corpo ed allo spirito.

La Via del Sale è l'area nata all'interno delle antiche grotte dei monaci e si compone di due vasche ispirate all'acqua e ai sali del Mar Morto. Nelle due vasche, con differente densità salina, sono disciolti cloruro di sodio, cloruro di magnesio, cloruro di potassio e bromo in quantità molto alta (50 volte quella presente negli oceani). I benefici sono quelli della talassoterapia e la sensazione è di estrema leggerezza, tanto che il corpo galleggia involontariamente. Attenzione a non prolungare il tempo di permanenza all'interno delle vasche essendo la temperatura dell'acqua particolarmente elevata. L'area Wellness è ad accesso libero per tutti gli ospiti del Relais San Maurizio, con incluso il percorso talassoterapico per la durata di circa 30 minuti per ciascun giorno di permanenza. Per gli chi non soggiorna in hotel sono previsti ingressi giornalieri o di mezza giornata con trattamenti, pranzo o aperitivo. La spa del Monastero accoglie anche le famiglie con bambini nella fascia oraria dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

Il Percorso Divino del Relais San Maurizio

Ancora più esclusiva è la proposta del Percorso Divino: due grandi botti dei primi del ‘900 ospitano una biosauna che profuma ancora di Barolo, e un ambiente per il relax con un letto realizzato con semi di vinaccioli che rilasciano calore al corpo. Il percorso si completa con il bagno in un'antica tinozza riempita di acqua e vino.

La vinoterapia sfrutta i benefici del vino; ringiovanisce l'epidermide contrastando l'invecchiamento cutaneo, ne migliora il tono, la idrata e svolge un'azione tonificante per i muscoli. Un vero e proprio elisir di bellezza, per un benessere di tutti i sensi.

Relais San Maurizio

Località San Maurizio 39 - 12058, Santo Stefano Belbo (Cn)

Tel 0141 841900