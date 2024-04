Voliamo nell’unica First class al mondo che serve Dom Perignon e caviale illimitati

Chi l'ha detto che un viaggio è solo un viaggio e un volo non è altro che una semplice traslazione da un punto A a un punto B? Nella realtà di molti viaggiatori, il tempo trascorso in aereo rappresenta una parentesi meno gradita, una necessità piuttosto che un piacere. Ma cosa succederebbe se questo intervallo divenisse una parte integrante e valorizzata dell'esperienza di viaggio?

La disposizione delle 14 suite a bordo degli A380 di Emirates 1/3 L'Airbus A380 di Emirates in volo 2/3 Lo schermo 32 pollici presente in ogni suite di First Class di Emirates 3/3 Previous Next

Riscoprire il viaggio: quando volare diventa un piacere

Immaginate di poter trasformare la routine del volo in un'esperienza che sfiora i confini del confort domestico, dove l’idea di fondo è quella di fornire un ambiente nella quale il benessere del passeggero è al centro, dove ogni dettaglio è pensato per allontanare la sensazione di essere sospesi in uno spazio anonimo e temporaneo. Non è una novità il fatto che Emirates, la compagnia di bandiera emiratina, ha da sempre l’obiettivo di distinguersi nel piccolo, ma redditizio segmento dei viaggi di lusso: non parliamo semplicemente di passare il tempo, ma di godere di ogni momento speso in aereo. Una premessa che apre la strada a un servizio che va oltre il trasporto ma che mira a trasformare il volo in un evento memorabile in sé.

Le classi di volo: dall'economy alla First Class

Per capire bene di cosa parliamo, però, è necessario tenere bene in mente le diverse classi di viaggio che distinguono il mondo dell’aviazione commerciale. Tale differenza non è solo una questione di prezzo, ma indica livelli differenti di comfort, servizio ed esperienza.

Economy Class : è la più accessibile e la più comune. Qui, l'attenzione è rivolta all'efficienza: massimizzare il numero di passeggeri che possono essere trasportati su un singolo volo. Nonostante la densità maggiore di sedili, le compagnie aeree stanno migliorando l'esperienza in economy grazie a intrattenimento, maggiore cura nella proposta gastronomica e, in alcuni casi, Wi-Fi (a pagamento).

: è la più accessibile e la più comune. Qui, l'attenzione è rivolta all'efficienza: massimizzare il numero di passeggeri che possono essere trasportati su un singolo volo. Nonostante la densità maggiore di sedili, le compagnie aeree stanno migliorando l'esperienza in economy grazie a intrattenimento, maggiore cura nella proposta gastronomica e, in alcuni casi, Wi-Fi (a pagamento). Premium Economy : rappresenta un passo avanti rispetto alla Economy; più spazio per le gambe, sedili più larghi e reclinabili e servizi aggiuntivi come migliore qualità del cibo e maggiore attenzione nel servizio. Questa classe è ideale per i viaggiatori che cercano un po' più di comfort senza il prezzo della Business Class.

: rappresenta un passo avanti rispetto alla Economy; più spazio per le gambe, sedili più larghi e reclinabili e servizi aggiuntivi come migliore qualità del cibo e maggiore attenzione nel servizio. Questa classe è ideale per i viaggiatori che cercano un po' più di comfort senza il prezzo della Business Class. Business Class : un salto significativo in termini di lusso e servizio. Con sedili che si trasformano in letti, accesso a lounge esclusive negli aeroporti, menù gourmet e un livello di privacy superiore, la Business Class è progettata per il viaggiatore che deve arrivare a destinazione riposato e pronto a lavorare o godersi la vacanza.

: un salto significativo in termini di lusso e servizio. Con sedili che si trasformano in letti, accesso a lounge esclusive negli aeroporti, menù gourmet e un livello di privacy superiore, la Business Class è progettata per il viaggiatore che deve arrivare a destinazione riposato e pronto a lavorare o godersi la vacanza. First Class: è il vertice del lusso, disponibile solo su alcune rotte e configurazioni di aerei. Le suite private, i servizi personalizzati, i pasti preparati da chef e le amenities esclusive come docce e bar privati, rendono questa classe un'esperienza eccezionale che va oltre il semplice viaggio.

Lusso in alta quota: la First Class di Emirates

La First Class di Emirates è senza dubbio una delle più rappresentative del lusso estremo nei viaggi aerei. Il costo di un biglietto in questa categoria può raggiungere i 7mila euro per tratta e chiunque avrà visto almeno una volta nella vita, anche solo per caso, la cabina che montano gli Airbus A380: 14 suite private che garantiscono non solo isolamento dal resto della cabina, ma anche un ambiente simile a una camera d'albergo di lusso. Ogni suite è equipaggiata con una poltrona che si trasforma in un letto completamente piatto, rivestito con biancheria di alta qualità per garantire un sonno riposante durante il volo. Oltre a ciò, le suite sono dotate di illuminazione ambientale personalizzabile, armadietto privato, e un minibar individuale.

Emirates, a bordo con stile: Dom Perignon e caviale “bottomless”

Il servizio a bordo inizia prima ancora del decollo, con un benvenuto a base di Dom Perignon vintage 2013 (di cui Emirates possiede l’esclusiva per il servizio su tutti i voli di linea) che, per tutta la durata del viaggio, è servito in maniera illimitata, come tutti gli altri vini in carta. Il servizio di ristorazione è “on-demand”: è possibile, cioè, ordinare piatti dalla cucina gourmet in qualsiasi momento.

Tra tutte le voci del menu, quella che sicuramente colpisce di più e il caviale, anche questo disponibile in quantità illimitata e presentato con tutti gli accompagnamenti classici: blinis morbidi, panna acida leggermente acidula, cipolla tritata e uovo strapazzato. Considerando il prezzo medio del caviale che, se di qualità, arriva a toccare gli 8mila euro al chilo, si potrà comprendere bene l’investimento che fa Emirates in termini di proposta.

Emirates, il menu a bordo: tra gourmet e snack di mezzanotte

Il menu della First Class è diviso in tre parti principali: diner, light bites e movie snack. Per la cena, gli antipasti includono consommé di pollo con ravioli al coriandolo, zuppa di patate e porri, e un assortimento di mezze arabe tradizionali come houmous, muhammara, baba ghanouj, tabouleh, fattoush, tahini, foglie di vite ripiene e kibbeh di agnello. Tra i piatti principali si può scegliere il filetto di manzo alla piastra con jus di manzo, fagiolini e purè di patate al prezzemolo; il salounah di agnello, un piatto del Golfo con agnello e verdure brasate, servito con riso al cumino o il branzino alla piastra con salmoriglio, accompagnato da patate fondant, cipolle al forno e peperonata.

Filetto con jus di manzo, fagiolini e patate al prezzemolo della First Class di Emirates 1/4 L‘antipasto di salmone marinato, arancia, gelatina di mele, barbabietola e noci di First Class di Emirates 2/4 Il servizio del caviale nella suite di First Class di Emirates 3/4 Alcuni dessert arabi della First Class di Emirates 4/4 Previous Next

I light snack vanno dal poke bowl di caponata, un ragù di melanzane servito con feta e carciofi saltati, fino al curry rosso di pollo thai con riso jasmine al vapore. Per i movie snack, ideali per accompagnare la visione di uno dei tanti film presenti sul sistema di intrattenimento di bordo, i passeggeri possono scegliere tra popcorn salati, edamame blanché con sale e togarashi, insalata di aragosta con uova di salmone e tobiko, mini hamburger di manzo con cheddar e cipolla rossa caramellata e mini hamburger vegetariani con relish di pomodoro e peperoncino.

Ogni pasto è accompagnato da pane fresco appena sfornato, e la cena si conclude con una selezione di dolci, tra cui charlotte di rabarbaro e fragola, delizia al cioccolato e una varietà di pasticcini arabi.

Vini e distillati d'élite: la cantina di Emirates

Emirates dedica un'attenzione particolare alla selezione dei vini a bordo, con una cantina che è probabilmente la più completa tra tutte le compagnie aeree. Un impegno che, in termini numerici, significa un investimento annuale che supera i 186 milioni di Aed (circa 50 milioni di euro), destinati all'acquisto di vini e champagne d'eccellenza. Attualmente, la compagnia emiratina possiede strutture specializzate in Francia dove sono conservate circa 6 milioni di bottiglie, alcune delle quali saranno pronte per il consumo solo dopo il 2037.

Il Dom Perignon 2013 offerto ai passeggeri di First Class di Emirates 1/4 Il porto servito come fine pasto ai passeggeri di First Class di Emirates 2/4 Le Pagode de Cos del 2011 di Saint-Estephe, nella carta dei vini per i passeggeri di First Class di Emirates 3/4 L‘iconico cognac Hennessy Paradis, punta di diamante tra i distillati di Emirates 4/4 Previous Next

Tra le novità più recenti, l'introduzione di prestigiosi vini bianchi di Borgogna, come il Chevalier Montrachet 2013 di Bouchard Père & Fils, dal valore commerciale di circa 700 euro a bottiglia. Anche i vini rossi non sono da meno, con aggiunte significative da vigneti grand crus come Échezeaux, Clos Vougeot e Chambertin. Emirates prevede inoltre di includere nei prossimi anni vini da Bordeaux classificati come first growth, da tenute rinomate quali Château Mouton Rothschild e Château Margaux.

Oltre ai vini, particolare attenzione è dedicata alla selezione di superalcolici e distillati, anche questi, come tutto il resto, in degustazione illimitata: tra tutti, impossibile non citare la presenza dell’iconico Hennessy Paradis; questo celeberrimo cognac è la punta di diamante dell’azienda di riferimento dell’intero settore, fondata nel 1965 da Richard Hennessy. Chi scrive, pochi giorni dopo il viaggio, ha trovato lo stesso cognac in un noto “tristellato” newyorkese al modico prezzo di 365 dollari a bicchiere (tasse e mancia escluse).

Il bar a 40 mila piedi dell’Airbus A380

L’Airbus A380 di Emirates è anche dotato di un bar a bordo, situato tra le sezioni First e Business Class, che offre un'area comune dove i passeggeri possono rilassarsi e socializzare. Nonostante i passeggeri di First possano ricevere qualsiasi bevanda o snack direttamente alla loro suite privata, il bar offre un'opportunità per sgranchirsi le gambe e incontrare altri viaggiatori in un ambiente informale.

Il lounge bar a bordo degli Airbus A380 di Emirates

Il bar è ben fornito con una vasta selezione di bevande premium, inclusi cocktail speciali, vini pregiati, champagne, liquori e vari snack. L'area è progettata per essere accogliente e confortevole, con sedute eleganti e un'atmosfera rilassata. Questo spazio rappresenta un valore aggiunto per chi cerca un cambiamento di scenario durante il volo o desidera semplicemente un momento di convivialità lontano dalla propria suite.

Una doccia sopra le nuvole: le Shower Spa di Emirates

La ciliegina sulla torta sono senza dubbio le due esclusive Shower Spa, offerte solo ai passeggeri della First e che, fino al lancio della Residence Suite di Etihad, rappresentavano un unicum su un vettore commerciale. Questo servizio è particolarmente prezioso per i passeggeri che non hanno avuto l'opportunità di rinfrescarsi in aeroporto, in quanto permette loro di farlo comodamente durante il volo. Ogni passeggero ha diritto a 30 minuti di utilizzo per ciascuna delle due suite spa, inclusi 5 minuti di acqua calda, monitorati da un indicatore luminoso che segnala il tempo residuo. Sebbene la pressione dell'acqua non sia eccezionale, le facilities sono molto apprezzate.

La shower spa presente sugli Airbus A380 di Emirates

Il comfort è massimizzato dal pavimento riscaldato e da una gamma completa di prodotti da bagno Timeless Spa di Emirates, che comprendono grandi asciugamani bianchi, asciugacapelli ed eau de parfum Bulgari. In aggiunta, ogni viaggiatore riceve un esclusivo beauty case Bulgari in pelle, contenente prodotti di bellezza di alta qualità: il tutto per un valore commerciale di oltre 200 dollari.