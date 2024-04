Hilton Molino Stucky Venice, ecco il nuovo menu del Ristorante Aromi

Un nuovo viaggio culinario sta per partire da Venezia. Il Ristorante Aromi dell’Hilton Molino Stucky Venice riapre, infatti, con un nuovo menu creato dall’executive chef Ivan Fargnoli. Al Ristorante Aromi gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un’esperienza gastronomica innovativa e intrigante, godendo dei piatti dello chef, che fondono sapori internazionali, ingredienti inusuali e ricette creative. Qualità e innovazione danno vita a nuove e prelibate armonie, declinate nei piatti signature e in tutto il menu.

Il Ristorante Aromi dell’Hilton Molino Stucky Venice riapre con il nuovo menu

Il nuovo menu del Ristorante Aromi

Ne è esempio il Consommé d'anatra ai sapori orientali, che richiede una lavorazione complessa ed estremamente precisa, in cui il lemon grass e lo zenzero sposano perfettamente gli aromi di legno conferiti dalla lenta cottura in forno della carne. Il risultato è un consommé prezioso e di rara armonia. Questo piatto, frutto di una lunga ricerca che ha portato ad un perfetto equilibrio di sapori, rappresenta al meglio l’idea di cucina di Fargnoli.

Aromi Restaurant - Lingotto di Vicciola 1/4 Aromi Restaurant - Moro oceanico 2/4 Aromi Restaurant - Gelato all'aglio nero 3/4 Aromi Restaurant - Consommé ai sapori orientali 4/4 Previous Next

Il Tonno pinna gialla marinato con salsa al "Milano-Torino", servito con pan brioche e maionese al Toban Djan piccante, in cui il tonno assorbe i sentori del vermouth e del bitter a seguito della leggera marinatura nel famoso cocktail Milano Torino, per poi essere scottato in padella e servito con un pane tostato. Il Toban Djan conferisce alla maionese che lo accompagna un tocco di sapore asiatico, che si sposa perfettamente con il resto del piatto. Il Risotto al dragoncello, Venice Gardens Stucky gin e battuto di scampi è il piatto di Ivan Fargnoli in cui il mediterraneo entra in maniera più preponderante: un risotto di una linearità disarmante, preparato con parmigiano e dragoncello, è reso unico dagli aromi della laguna conferiti dal Gin Stucky ed è completato dal fine battuto di scampi. Il Moro oceanico australiano Glacier 51, polvere di chorizo, carpaccio di zucchine marinate, spinaci, salsa di chorizo e bouillabaisse è uno dei piatti iconici di Ivan Fargnoli. Il merluzzo pregiato, insaporito dalla leggera piccantezza del chorizo spagnolo, è abbinato ad una sapiente bouillabaisse e completato dal carpaccio di zucchine, che ne esalta i sapori. Una vera rarità è il Lingotto di Vicciola, in cui la pregiatissima Vicciola vede la sua morbidezza valorizzata da una sapiente cottura e il suo sapore inconfondibile esaltato dall’abbinamento con le mini-pannocchie di mais cotte alla brace, agretti classici e salsa con nocciole.

Infine, l’originalissimo Gelato all'aglio nero, formaggio fresco, kumquat e riso soffiato, un piatto sorprendente in cui l’aglio assume le insolite vesti di dessert, abbinato al kumquat sciroppato dal sapore dolce amaro che conferisce un carattere unico e gradevolissimo al fine pasto.

Ristorante Aromi, il menu degustazione guidatato

Per i veri intenditori è irrinunciabile il percorso culinario guidato, con il menu degustazione di 7 portate - abbinato ai vini pregiati selezionati dal maître, Giovanni Burrafato - in cui lo chef esprime al meglio il suo concetto di cucina raffinata e conduce l’ospite in un vero e proprio viaggio nel gusto e nella prelibatezza.

Aromi Restaurant, lo chef Ivan Fargnoli e il maitre Giovanni Burrafato

Una sinfonia di sapori unici, un percorso gourmet frutto di ricerca sapiente, passione per la buona tavola e amore per la qualità che prende vita sulle sponde della Giudecca in una nuova stagione tutta da assaporare.

Ristorante Aromi - Hilton Molino Stucky

Giudecca 810 - 30133 Venezia

Tel 0412723311