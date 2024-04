Mai bevuto un Polifemo? La drink list siciliana di Casa Bi a Milano

Sei a Milano, ma vorresti essere in Sicilia? Come darti torto… Ma se non puoi partire, puoi provare, almeno per un po’, a staccare la spina dalla frenetica vita meneghina e tuffarti nelle immagini della splendida isola. Dove? A Casa Bi, l’oasi del gusto situata nel cuore di CityLife, che si lascia ispirare dai miti e dalle leggende della Sicilia, terra intrisa di storia e fascino, per presentare la sua nuova lista di cocktail. Una selezione di sette drink accompagna gli ospiti in un viaggio attraverso le epiche gesta dei ciclopi, le vicende delle divinità e le incantevoli storie delle ninfe che popolano la mitologia dell'isola. Un'esperienza che coinvolge non solo il palato ma anche la mente, immergendo i commensali in un mondo di magia e suggestione.

Il bancone dei Casa Bi

Per accompagnare i cocktail, Casa Bi propone una selezione di prelibatezze siciliane da condividere, dalle bruschette al pomodoro e basilico alle crocchette di patate con prezzemolo e parmigiano, fino alle irresistibili pizze al padellino, tutte arricchite dai sapori autentici dell'isola.

I nuovi cocktail di Casa Bi ispirati ai miti e le leggende della Sicilia

Tra i drink della nuova cocktail list di Casa Bi ispirati ai miti e le leggende della Sicilia ispirata ai miti e le leggende della Sicilia troviamo:

Testa di moro di Casa Bi 1/7 Scilla e Cariddi di Casa Bi 2/7 Polifemo di Casa Bi 3/7 Mondo Soprano di Casa Bi 4/7 Le Tre ninfe di Casa Bi 5/7 Colapesce di Casa Bi 6/7 Aretusa di Casa Bi 7/7 Previous Next

Colapesce (ingredienti: tequila bianca, Mezcal, peperone giallo, tabasco, sciroppo di agave, succo di passion fruit, spuma di pompelmo salato (homemade). Un'interpretazione innovativa del classico Paloma arricchita dal tocco affumicato dato dal Mezcal e dalla nota piccante del tabasco. I colori giallo e blu del drink richiamano rispettivamente i tesori recuperati da Colapesce e il mare che circonda l'isola. La leggenda di Colapesce, l'abile nuotatore che sacrificò sé stesso per sostenere una colonna e salvare la Sicilia, si traduce in un cocktail di carattere e profondità.

(ingredienti: Gin, Italicus, Soda papaya e arancia homemade, tonica). Un mix fresco e avvolgente servito in un tumbler alto che racchiude la freschezza dei mari siciliani. Ispirato alla leggenda di Aretusa, la ninfa trasformata in fonte d'acqua dolce per sfuggire all'amore indesiderato di Alfeo, questo cocktail delizia i sensi con la sua combinazione di aromi dolci e fruttati. Scilla e Cariddi (ingredienti: Vodka infusa al fico, Saint Germain, Sciroppo fava tonka homemade, citrus mix, ginger beer). Da una rivisitazione del classico Moscow Mule, nasce un cocktail avvolgente e strutturato ispirato alla leggenda di Scilla e Cariddi, le due forze opposte che custodivano lo Stretto di Messina. Le loro correnti facevano naufragare le navi, ma non quella di Odisseo che sopravvisse aggrappandosi a un fico su uno scoglio. La vodka infusa al fico e lo sciroppo di fava tonka homemade conferiscono a questa bevanda un sottile retrogusto arricchito da note speziate e aromatiche.

Casa Bi

Piazza Tre Torri - 20145 Milano

Tel 351 6476962