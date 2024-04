Esplorando Gozo: l'isola di Calypso nel Mediterraneo

A nord-ovest di Malta, Gozo è la seconda isola dell’arcipelago maltese. Nel racconto dell’Odissea, una delle avventure più intriganti di Ulisse è l’incontro avvenuto proprio qui con la dea Calypso. Omero narra infatti che la ninfa trattenne l’eroe prigioniero per ben sette anni; secondo una leggenda locale ancora oggi si può vedere la grotta dove Calypso viveva, in prossimità della rinomata spiaggia di sabbia rossa di Ramla, la più bella di Gozo, caratterizzata da dune, mare dall’acqua cristallina adatto anche ai bambini, parcheggio facile lungo la strada e un bar prima di entrare in spiaggia; quest’area protetta disabitata e lasciata allo stato naturale è affollata solo d’estate da turisti di ogni nazionalità. Sempre secondo la leggenda, il fatto che nei paraggi della grotta non ci sia alcuna abitazione è dovuto al fatto che dentro la grotta si aggira ancora lo spirito di Ulisse, che produrrebbe strani lamenti.

L'sola di Gozo

Essendo un’isola piccola, di 14 km di lunghezza per 7 di larghezza nel punto più ampio, Gozo comunque offre una nutrita collezione di panorami mediterranei intatti. Il mare si vede dappertutto e dista solo pochi minuti di macchina da qualunque punto dell’isola: è un mare trasparente e caldo, dove nuotare, fare snorkeling o immersioni nella bella stagione è molto piacevole. I paesini lungo la costa di Xlendi e Marsalforn, dove si trova tra l’altro Il-Kartell uno dei ristoranti a gestione familiare che più ha conservato la cucina tipica dell’isola, sono frequentati d’estate anche da tanti maltesi, perché per i locali Gozo è l’isola delle vacanze e del riposo, lontana dallo stress di Malta.

Molti possiedono qui seconde case o affittano guest house per la stagione, complice anche la comoda raggiungibilità dalla capitale Valletta con meno di un’ora di Fast Ferry che attracca al porto di Mgarr, dove proprio davanti all’imbarcadero si trova il ristorante di pesce Tmunn, entrato anche nella guida Michelin. Un altro indirizzo da conoscere nel centro dell’isola è Vini&Capricci, ristorante e negozio che Abraham, un imprenditore locale, ha avviato sulle stie di Eataly per proporre ristorazione e vendita di prodotti qualità, italiani e locali.

Gozo: l'isola delle vacanze e del riposo

Per alloggiare a Gozo ci sono numerose possibilità, che vanno dalle Farm House in campagna, come l’Agriturismo Tuta, poche stanze indipendentemente nel verde con una bella piscina all’aperto, alle Guest House diffuse nelle cittadine e nei paesi dell’isola. Marsalform con la sua bella passeggiata arcuata e i numerosi bar e ristorantini in fronte mare è tra le più gradite: qui Murella Living è una sistemazione comoda, con accesso indipendente e una bella sala colazione al primo piano con tavolini all’aperto.

Agriturismo Tuta a Gozo (foto: tuta.mt) Murella Living a Gozo (foto: tripadvisor.com) Kempinski San Lawrenz a Gozo (foto: www.kempinski.com) Ristorante Tmunn a Gozo (foto: dine.mt) Ristorante II-Kartel a Gozo(foto: www.qualityassuredmalta.com)

Chi cerca indirizzi alberghieri di livello, però, trova anche alberghi di alto livello: a Gozo si trova il più bel cinque stelle dell’arcipelago maltese, il Kempinski San Lawrenz che dispone anche di due diverse Spa. Nascosto vicino alla famosa Dwejra Bay, è un lussuoso resort di 141 camere in mezzo 30.000 metri quadrati di giardini semi tropicali. Tutte le stanze, anche le standard, sono di dimensioni generose e guardano il giardino, le piscine o la campagna circostante con uno o più terrazzini privati; tutti i bagni sono in marmo e tutte le camere sono arredate da elementi decorativi tipici di Gozo.

La linea di costa di Gozo si sviluppa per un perimetro di 43 chilometri pieno di piccole calette e baia nascoste che permettono tranquillità totale anche in piena stagione, quando l’accesso da terra è un po’ difficile o se è necessario raggiungerle via mare. Numerose barche organizzano battute di pesca, crociere romantiche al tramonto, gite intorno a Gozo e passaggi per la vicinissima isola disabitata di Comino nota per la sua laguna blu, paradiso di chi ama il mare. Si possono anche fare escursioni giornaliere in barca o, dopo averle vista dall’alto, andare ad ammirare dal mare le impressionanti scogliere di Ta’ Cenc, 20 ettari di pareti di roccia alte 120 metri a strapiombo sull’acqua, una Dover in miniatura trasportata nel mezzo del Mediterraneo.

Le coste dell'Isola di Gozo

Gozo è anche una destinazione molto ricercata per immersioni subacquee e attrae sia principianti, sia esperti, in quanto ci si può immergere tutto l’anno, perché la temperatura del mare raramente scende sotto i 16 gradi e la vita marina è abbondante, con scenari di caverne, barriere coralline, grotte, relitti e visibilità fino a 40 metri. Una curiosità sono le saline di Xwejni. Appena passata la baia di Qbajjar la costa si caratterizza per una roccia bassa sul mare divisa come una scacchiera in tante vasche rettangolari di roccia di diversa grandezza. E’ un paesaggio inusuale e spettacolare, che racconta una storia di sacrifici e tradizione di un lavoro che si tramanda di padre in figlio da generazioni, cinque nel caso della famiglia di Josephine che spiega il funzionamento della salina.

Le Saline di Xwejni sull‘isola di Gozo

Sembra che le vasche furono costruite dai romani 2000 anni fa, quando il sale era un elemento pregiato di commercio nel Mediterraneo. Il processo di lavorazione è semplice: quando la marea sale, l’acqua viene indirizzata nelle vasche di raccolta attraverso diversi canali. Quando la marea si abbassa, l’acqua defluisce e il processo di evaporazione lascia affiorare i cristalli di sale. Quando questi sono completamente asciutti vengono raccolti e impacchettati con una produzione di diverse tonnellate all’anno.

Agriturismo Tuta | Triq Is Sarg - Kercem KCM | 1264 Gozo (Malta) | Tel +356 2780 1448



Murella living | Triq il-Forn Marsalforn MFN 1303 | Gozo (Malta) | Tel +356 21550340

Kempinski San Lawrenz | Triq ir-Rokon San Lawrenz | Gozo (Malta) | Tel +356 2211 0000

Tmunn | Triq Martino Garces Mgarr Harbour Ghajnsielem | Gozo (Malta) | Tel +356 2156 6276

Il-Kartell | Marina Street, Marsalforn | Gozo (Malta) | Tel +356 2155 6918