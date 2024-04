Viaggio nella Firenze medioevale: come è dormire all'Hotel Bernini Palace

Dormire in un palazzo fiorentino del XV secolo nel cuore di Firenze, dietro a Piazza della Signoria e alla Galleria degli Uffizi? Siamo all'Hotel Bernini Palace, cinque stelle e membro di Preferred Hotels & Resorts e oggi uno dei salotti più esclusivi della città. E non solo “l'esterno”, ma anche all'interno dell'hotel l'atmosfera che si respira ha radici e richiami lontani: parte da una Firenze antica e gloriosa, che si scorge nella maestosa Sala del Parlamento, passa dal suggestivo stile Tuscan Floor, per poi fondersi con la contemporaneità nel Lounge Bar e nella hall. Entriamo in questo pezzo di storia fiorentina.

L'esterno dell‘Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group

Bernini Palace, il primo hotel a Firenze ad avere l'acqua corrente

Come detto, già la location è unica nel suo genere. L'hotel sorge nel cuore di Firenze, a pochi passi da luoghi, opere d'arte e piazze che hanno fatto la storia d'Italia, dietro Piazza della Signoria, a pochi passi dalla Galleria d'Arte degli Uffizi, da Palazzo Vecchio, piazza Santa Croce e piazza San Giovanni. L'Hotel Bernini Palace è situato in uno storico Palazzo risalente al XV secolo, realizzato nel classico stile architettonico fiorentino, con cornicioni marcapiano lungo le pareti e persiane in legno.

Le notizie più antiche dell'albergo, il primo a Firenze ad avere l'acqua corrente e il primo a disporre di una stalla per i cavalli degli ospiti, risalgono al XV secolo, quando l'edificio era proprietà dell'antica famiglia Della Pera, antenati della famiglia dei Peruzzi, citati anche nel XVI canto del Paradiso dantesco, come racconta la lastra di marmo accanto all'ingresso «Nel picciol cerchio s'entrava per porta che si nomava da qué della Pera», potentissimi finanzieri fiorentini con interessi radicati in tutta Europa.

Il soffitto della Sala del Parlamento dell'Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group

Intorno alla metà del 1800, l'edificio ospita l'elegante Albergo dello Scudo di Francia. Tra il 1865 ed il 1870 diventa Hotel Columbia Parlamento: grazie alla sua conveniente posizione, infatti, è frequentato dai Parlamentari della Camera che si riuniscono a Palazzo Vecchio e dai Senatori di Palazzo Pitti, quando Firenze era Capitale del Regno d'Italia. Per questi ospiti illustri, che spesso risiedono anche per periodi lunghi, viene riservato un servizio di prim'ordine. Dopo questa prestigiosa parentesi l'hotel è sede del famoso ristorante Doney.

La hall dell‘Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group

Alcuni decenni fa è stato oggetto di un capillare restauro e ammodernamento finalizzato al recupero dell'attività alberghiera. Durante i restauri è stato riportato alla luce un loggiato del 1500 e ripristinata la grande sala al primo piano affrescata con ritratti dei protagonisti del Risorgimento, poi denominata Sala del Parlamento, oggi Sala delle Colazioni. Nel 2010 acquisisce la prestigiosa struttura il Gruppo Duetorrihotels, prestigiosa realtà italiana del settore hospitality. Mission della società presieduta da Franco Vanetti è quella di riportare al centro della vita culturale e sociale di alcune storiche città italiane gli alberghi.

Dormire all'Hotel Bernini Palace

Oggi l'Hotel Bernini Palace ha 74 camere (18 Doppie Classic, 20 doppie Superior, 24 Doppie Deluxe e Deluxe Tuscan, 8 Junior Suite e Junior Suite Tuscan, 4 Suite) tutte dotate dei migliori e più moderni comfort, con particolare attenzione ai dettagli: lenzuola di lino, esclusivi materassi Simmons, piumotti anallergici e soffici copri piumini in raso di cotone. Ogni camera è completamente diversa dall'altra, nei colori e nella forma.

Una delle suite dell'Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group 1/3 La vista da una delle stanze dell‘Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group 2/3 Particolare di una delle stanze dell‘Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group 3/3 Previous Next

In camera gli ospiti trovano un set di cortesia della linea Trussardi, che vanta un sempre gradito tocco “green”: tra i materiali, plastica riciclata proveniente dall'oceano. Una recentissima quanto massiccia opera di rinnovo ha permesso tra le altre cose, di ristrutturare i corridoi, di dotare ogni camera di parquet e di bagni completamente nuovi, di aggiornare impianto idrico e di condizionamento, armadi e arredi. Tra eleganti tappezzerie, tessuti pregiati e ricercati lampadari e con affacci esclusivi sui cortili interni dell'hotel o sui vicoli della Firenze Medievale (alcune hanno un affaccio su Piazza San Firenze e vantano magnifiche vedute sul Duomo, su Palazzo Bargello e sul Campanile di Badia Fiorentina), ogni camera dell'hotel regala momenti di pace e di relax unici.

L'Executive Tuscan floor dell'Hotel Bernini Palace

Ma per chi vuole immergersi in una reinterpretazione dello stile toscano, quello più antico e in una dimensione eccentrica e inusuale che sembra arrivare da altri tempi e da altri luoghi c'è il Tuscan Floor, dallo stile particolare, unione di tocchi rinascimentali ed echi orientali, con cui è arredato tutto il primo piano: pavimenti in cotto, mobili e tessuti dalle calde nuance cromatiche sui toni del rosso, dell'amaranto, dell'arancio e dell'oro, arazzi d'epoca, tendaggi e tappezzerie preziosi, tutti pezzi unici, si accompagnano ai soffitti a travi di legno, ai letti a baldacchino e alle decorazioni per creare degli ambienti ad alto tasso di romanticismo e originalità. Le camere (Superior, Deluxe, Junior Suite e Suite) si affacciano sui cortili interni, le viuzze e i vialetti della Firenze medievale.

Hotel Bernini, un luogo intriso di storia

Bellezza e gusto, oltre che storia, che ovviamente non si respirano solo in camera, ma che è un fil rouge di tutto l'hotel. A partire dalla hall, uno spazio pervaso da un piacevole atmosfera, con oggetti di decoro e di arredo ricercati nelle forme e nei colori, tessuti pregiati, pavimento in parquet. L'arredamento è stato recentemente rinnovato e ogni dettaglio concorre a creare un ambiente che fonde mirabilmente richiami alla tradizione ed elementi contemporanei. Lungo le pareti, corrono modelli di teste che sfoggiano eccentrici cappelli: con ogni probabilità, sebbene non esistano informazioni storiche a riguardo, l'attuale hall fu in passato una particolare boutique di copricapi. Nella hall si affaccia il Lounge Bar, una sorta di palcoscenico cui fanno da quinte lunghe file di bottiglie pregiate. Dalla hall parte uno scalone in pietra serena, tipica dell'area fiorentina, recentemente ristrutturata, con corrimano di velluto viola, lampadari, specchi anticati e applique alle pareti.

La Sala del Parlamento dell'Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group

Dalla hall alla Sala del Parlamento. Ricordiamo, infatti, che l'Hotel Bernini una volta era l'Hotel Parlamento, dimora e luogo d'incontro degli onorevoli che proseguivano in quei locali le loro discussioni appena fuori dalle aule di Palazzo Vecchio, allora sede della Camera dei Deputati, e degli Uffizi, dove si riuniva il Senato del Regno. Nell'ampio salone al primo piano troviamo la Sala delle Colazioni, quella che un tempo era chiamata Buvette del Parlamento, laboratorio di idee e progetti. Lo ricordano i tondi affrescati lungo le pareti con i protagonisti del Risorgimento italiano. Garibaldi al centro e tutto intorno tanti toscani, come Nero Corsini (ultimo ministro del Granduca), Giuseppe Montanelli e Cosimo Ridolfi, Vincenzo Salvagnoli e Manfredo Fanti. Con loro, “i piemontesi” Cavour e Brofferio, Balbo e Gioberti, Lamarmora e Valerio, con Giuseppe La Farina, animatore della Società Nazionale. C'è anche Daniele Manin, protagonista della Repubblica di San Marco del 1849; spicca invece l'assenza di Giuseppe Mazzini, ma non sorprende: fedele agli ideali repubblicani, Mazzini non mise mai piede in Parlamento, non fosse altro per non giurare fedeltà al Re.

Il salone, oggi, è la Sala delle Colazioni (aperte a tutti, non solo agli ospiti dell'hotel, dalle 7 alle 10:30). Il ricco buffet offre un vasto assortimento di prodotti artigianali, da forno, biologici e naturali: croissant, torte, pani del fornaio, confetture miste, yogurt alla frutta, naturale, scremato, da bere. Succhi di frutta, spremute, spumante brut. Una selezione di affettati, formaggi, uova e verdura fresca è dedicata alla clientela internazionale, e un corner è riservato a prodotti per celiaci.

Mangiare all'Hotel Bernini Palace

D'altronde la buona cucina è parola d'ordine a Firenze, e in Toscana, così come all'Hotel Bernini Palace, grazie, in particolare, al suo ristorante La Chiostrina. Situato al piano terra dell'hotel, vicino alla hall, all'interno di uno storico portico del 1500, è stato restaurato recentemente. La luce che entra dal cortile interno, i suoi colori e la sua atmosfera lo rendono luogo di ristoro unico nel centro città.

Il Ristorante La Chiostrina dell'Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group

Ottimo per cene, incontri di lavoro, light lunch e ideale per assaggiare specialità gastronomiche toscane ma non solo, con un menù rinnovato stagionalmente. Le proposte riflettono il territorio, famoso per vini, carni, tartufi: la Toscana è una terra ricca di produzioni anche artigianali, e di ricette tradizionali tramandate da generazioni, rivisitate in chiave contemporanea. La cantina offre un'ampia selezione di vini del territorio.

Il Lounge Bar dell'Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group

Ritrovo perfetto per brindisi in compagnia o romantici rendez-vous, invece, il Lounge Bar emana un'atmosfera calda e accogliente, che richiama il lusso di un salotto privato, un ambiente di charme dove gli arredi di pregio si fondono armoniosamente con il design contemporaneo. Il barman, sommelier professionale, propone un'ampia rosa di cocktail e long drink: due su tutti, il Negroni, ideato proprio a Firenze nel 1919 dall'omonimo conte Camillo, e il Golden Martini, arricchito da polvere d'oro, serviti, per l'aperitivo, con una selezione di finger food e formaggi. Chi volesse scoprire tutti i segreti della preparazione dei cocktail, come Negroni, Spritz e Hugo, può rivolgersi al barman, disponibile a dare lezioni private ed esclusive, complete di preparazione e degustazione finale. Il Lounge Bar, aperto a tutti dalle ore 10:30 sino a notte inoltrata, è location ideale anche per un after dinner da veri intenditori: la carta dei whisky racchiude ben 50 ricercate etichette.

La Terrazza dell'Hotel Bernini Palace Foto: Aromi.group

Senza dimenticare la Terrazza Panoramica. Sul tetto del Bernini Palace, avvolta dalla storia della città la terrazza è affacciata su Palazzo Vecchio, dispone di gazebo, di una zona solarium e del servizio bar a chiamata. Perfetta per un appuntamento, un cocktail o un aperitivo.

Hotel Bernini Palace e il servizio concierge a 5 stelle

Vera chicca dell'hotel il servizio di portineria diretto da esperti concierge dell'associazione internazionale di Concierge d'albergo professionisti Les Clefs d'Or. Le chiavi color oro incrociate sui baveri della loro giacca ne sono il simbolo. I 2 Concierge Clefs d'Or dell'hotel guidano gli ospiti lungo tutto il loro soggiorno, realizzando ogni loro desiderio e necessità con la massima professionalità. Sono in grado di pianificare i trasferimenti da e per la stazione e l'aeroporto, prenotare guide professionali per scoprire l'arte, la storia e le bellezze della città, consigliare tour personalizzati. Possono riservare e acquistare biglietti dei musei anche all'ultimo momento e vantano un servizio unico ed esclusivo riservato ai migliori 5 stelle del capoluogo toscano, che consente di evitare lunghe attese per la visita alla Cupola del Duomo e i musei fiorentini connessi. Possono indicare agli ospiti i migliori atelier e boutique della città, con la possibilità di farsi assistere da un personal shopper, oppure organizzare trasferte agli outlet circostanti, tra cui l'esclusivo The Mall. Possono suggerire wedding planner e commissionare ogni tipo di plus: massaggi in camera, hairstylist, trattamenti di bellezza.

Hotel Bernini Palace

Piazza San Firenze 29 - 50122 Firenze

Tel 055 288621