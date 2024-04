Alla Garbatella come i Cesaroni: ecco tre bar da provare

Alla Garbatella, storico quartiere romano nato negli anni '20, il tempo sembra non esistere. Ma una volta varcata la soglia dei suoi cocktail bar, tutto cambia. Quando cala il buio, nei bar del borgo, infatti, è tutto uno shakerare. Diventata una delle destinazioni turistiche più in voga della capitale grazie al traino de “I Cesaroni”, la notorietà della Garbatella è destinata a crescere ulteriormente con la settima stagione della serie tv, le cui riprese partiranno a giugno 2024, dopo un decennio di pausa. Anche se, a dire il vero, la maggioranza delle riprese avvenga agli studi di Cinecittà.

Il bar de I Cesaroni alla Garbatella

In ogni caso l'arrivo di locali “trendy” e cocktail bar ha dato nuovo impulso alla vita notturna del rione, unendo la tradizionale atmosfera popolare del quartiere con le più recenti tendenze in fatto di cucina creativa e mixology. Risultato? La Garbatella oggi rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e presente, un luogo dove la cultura del cocktail si fonde armoniosamente con la tradizione popolare, creando un ambiente unico e accogliente che continua ad attrarre sia local che turisti.

Alla Garbatella: tre indirizzi selezionati da Italia a Tavola

Tra i locali che incarnano lo spirito della "nuova" Garbatella, ne abbiamo selezionato tre che brillano per originalità e mix equilibrato tra atmosfera tradizionale e innovazione culinaria e dei cocktail.

Honkytonk Bar

Aperto nel 2018, Honkytonk si ispira al brano “Honky Tonk Women” dei Rolling Stones. Il locale offre un'atmosfera rilassante e accogliente, in linea con lo spirito della Garbatella. Dal suo debutto, ha introdotto a Roma il concetto di food pairing, combinando cibo di qualità con un'ampia selezione di cocktail. Federico Ferranti, uno dei proprietari e bar manager del locale, evidenzia come, sebbene la formazione e l'esperienza siano radicate nella tradizione, il locale ha scelto di non seguire la tendenza dei cocktail a basso contenuto alcolico. Invece, si è concentrato sulla creazione di bevande analcoliche su misura, mantenendo alta la qualità e l'attenzione alla presentazione.

Honkytonk Bar alla Garbatella (foto: facebook.com) L'interno dell'Honkytonk Bar (foto: facebook.com) La sala dell Honkytonk Bar (foto: facebook.com)

All'Honkytonk, i clienti possono gustare i classici della mixology, ma anche cocktail originali come il Ryuku, un "dessert alcolico" servito all'interno di una mela svuotata e arricchito con apple brandy e amaretto Disaronno. Questo approccio non solo ha migliorato l'esperienza visiva, rendendo ogni drink "instagrammabile", ma ha anche enfatizzato l'importanza della presentazione e delle decorazioni. In linea con i trend del momento ci sono poi sei varianti di Spritz (ne vendono circa 200 al giorno). La selezione di birre artigianali è costantemente aggiornata e si affianca a una scelta curata di vini, pensati per soddisfare ogni palato.

L'offerta food va oltre i tradizionali appetizer, con un menu che comprende tigelle, pizza scrocchiarella, taglieri, tartare e panini gourmet, oltre a una tentatrice selezione di dolci. Il locale attira non solo i residenti, ma anche i turisti, attratti dalle guide che lodano il quartiere grazie al successo de "I Cesaroni". Inoltre, alcune serate sono animate da musica dal vivo.

Honkytonk Bar | Via Luigi Fincati 26 - 28 - 30 | 00154 Roma | Tel 393 912 9592

Latteria Garbatella

Nata nel 2015, la Latteria Garbatella occupa lo spazio dell'ex storico Bar della Nanetta e mantiene molti elementi legati alla storia del locale. Qui, il focus è sulla natura e la sostenibilità, con un menu che cambia ogni quattro mesi per garantire freschezza e stagionalità.

Latteria Garbatella (foto: media.cntraveler.com) Un cocktail alla Latteria Garbatella Elisir analcolico alla Latteria Garbatella

La drink list si evolve costantemente, proponendo twist sui classici ed elisir analcolici, mentre i piatti spaziano da spuntini leggeri a opzioni più strutturate, con una forte presenza di proposte vegane e vegetariane.

Latteria Garbatella | Piazza Geremia Bonomelli 9 | 00154 Roma | Tel 06 512 3913

Why Not Cocktail Bar

Inaugurato nel 2016, Why Not si distingue per la sua atmosfera informale e divertente. Il bar offre una vasta selezione di proposte, da reinterpretazioni di classici a cocktail originali.

Why Not Cocktail Bar alla Garbatella (foto: restaurantguru.it)

Gli ingredienti sono selezionati con cura per garantire qualità e originalità nella preparazione e presentazione dei cocktail.La proposta gastronomica è pensata per accompagnare perfettamente i drink, con una selezione di appetizer freddi, taglieri e tapas calde.

Why Not Cocktail Bar | Via Luigi Fincati 2 | 00154 Roma | Tel 339 265 6020