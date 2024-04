Luna, sospesi tra cielo e mare sulla baia di Positano

Un luogo sospeso tra il cielo e il mare, su un terrazza dalla quale ammirare la baia di Positano. Riapre Luna, il ristorante gastronomico di Villa Magia, il boutique hotel della famiglia Vespoli. Un indirizzo perfetto per chi cerca una cucina mediterranea gustosa e autentica in un contesta di una bellezza in grado di togliere il fiato.

Luna a Positano

A Villa Magia riapre il ristorante Luna

Lo chef Enzo Licciardi si muove tra tradizione e creatività, semplicità e stupore. I suoi piatti profumano di agrumi, essenze locali e mare. Dagli orti e giardini che circondano l’hotel raccoglie limoni, il celebre sfusato amalfitano, erbe aromatiche, fichi e pomodori. Il Menu à la Carte si rinnova di mese in mese e vede grande protagonista il pescato locale ma anche carni e formaggi campani: ci sono il Polpo fritto servito con cous cous, barbabietola rossa e provola di Agerola; il Gambero rosso crudo abbinato a pan brioche, burrata e agrumi; la ricciola affumicata insaporita con cipolle rosse, piselli, yogurt e crumble. I primi piatti sono di tradizione: i ravioli al nero di seppia con spigola, gamberi, scampi affumicati e piselli; lo spaghettone di Gragnano servito con aragosta e basilico proveniente dall’orto di Villa Magia.Saldo alle sue origini sannite (è nato ad Apice, in provincia di Benevento) Licciardi propone anche incursioni gastronomiche ispirate ai capisaldi dell’entroterra campano come il maialino casertano con barbabietola, scarola e Provolone del Monaco o la Giravolta una pasta fatta in casa condita con genovese di manzo, cacio, pepe e tartufo nero e le tradizionali linguine alla Nerano con zucchine, Provolone del Monaco e basilico fresco.

Enzo Licciardi, chef di Luna a Positano

I Percorsi Degustazione sono tre: il menu “Simona” di terra, il menu “Luca” di mare e il menu “Enzo Fa’ tu” che porta in tavola cinque portate dello chef realizzate a mano libera. Il racconto dei piatti è affidato al maître Arcangelo Mormile che lavora al fianco della famiglia Vespoli da oltre trent’anni, è lui che con garbo accoglie gli ospiti al ristorante raccontando piatti e aneddoti della storica villa. Al sommelier Salvatore Apuzzo è affidata invece la Cantina di Luna, circa 250 etichette tra i migliori vini italiani e francesi sapientemente abbinati ai piatti dello chef.

Una veduta di Positano

Luna apre tutte le sere anche ai non residenti in hotel. La cena è servita sulla storica terrazza, sospesa tra cielo e mare, dove è possibile ammirare l’intera baia di Positano, le caratteristiche case disposte a grappolo e le vie verticali del piccolo borgo che digradano fino alla spiaggia. Pochi e riservati tavoli, le luci soffuse e la vista mozzafiato sulla distesa blu del mare rendono questo indirizzo un luogo esclusivo dove vivere un’esperienza sensoriale memorabile.

Chi è lo chef Enzo Licciardi

Interprete di una cucina mediterranea che celebra il territorio e le sue migliori materie prime. E’ così che si presenta lo chef Enzo Licciardi, originario di Apice in provincia di Benevento, patria del vino e del buon cibo. Dopo una lunga gavetta presso il ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi decide di perfezionare le sue competenze nelle cucine estere. Si trasferisce a Miami e nel Principato di Monaco dove costruisce un solido background di esperienze, ma il richiamo delle proprie origini è forte tanto da convincere Licciardi a tornare tra i sapori e gli odori della sua amata terra d’origine. Nel 2021 diventa chef del Ristorante Luna at Villa Magia dove si dedica ad una cucina tipicamente locale, capace di esaltare le migliori eccellenze del territorio e l’antica tradizione gastronomica campana. Oggi è a capo di una brigata giovane e dinamica, pronta a stupire gli ospiti con piatti che uniscono qualità e semplicità, creatività e tradizione.

Luna

Via S. Giovanni 19 - 84017 Positano SA

Tel 089875584