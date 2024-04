Il lusso in bicicletta in giro per l'Italia: ecco 4 nuovi Luxury Bike Hotel

Nei Luxury Bike Hotels il tempo assume una nuova dimensione, un ritmo diverso da quello frenetico della vita quotidiana. Qui si può finalmente concedere il lusso di dedicarsi alle attività che riempiono l'anima di serenità e benessere. Pedalare attraverso paesaggi mozzafiato, lasciarsi coccolare con massaggi rigeneranti, assaporare le prelibatezze del territorio e concedersi il piacere dell'ozio contemplativo diventano priorità assolute.

Escursioni in bici presso i Luxury Bike Hotel in Italia

Immersi in palazzi storici e tenute di charme, questi luoghi offrono non solo comfort impeccabile, ma anche un viaggio nel tempo, dove il passato si fonde armoniosamente con il presente. Per gli appassionati delle due ruote, ogni dettaglio è curato per garantire un'esperienza senza pari: depositi bici attrezzati, noleggio personalizzato, guide esperte e itinerari su misura per esplorare il territorio. E mentre si esplorano le meraviglie dei dintorni in sella alla propria bicicletta, al ritorno ci si attende un trattamento speciale: snack ristoratori, massaggi rivitalizzanti e ogni comfort per ricaricare le energie. In questo angolo di paradiso, il tempo sembra dilatarsi, consentendo di assaporare ogni istante con calma e piacere.

Ecco quattro Luxury Bike Hotels in Italia

La collezione dei Luxury Bike Hotels si arricchisce continuamente di nuovi hotel e destinazioni. Ecco le ultime novità per regalarsi una vacanza rigenerante, abbinando le attività all’aria aperta al dolce far niente, a riti di benessere in Spa e alla cura di sé.

Monroc Hotel - In Val di Sole, un 4 stelle per veri esploratori

Nel cuore della Val di Sole, a Commezzadura (Tn), il Luxury Bike Hotel Monroc è un 4 stelle in posizione ideale per gli amanti dell’outdoor e per i bikers di ogni livello. Al cospetto delle Dolomiti del Brenta, patrimonio Unesco, e nei pressi dei Parco Naturale Adamello Brenta e del Parco Nazionale dello Stelvio, la struttura è perfetta per chi desidera esplorare il territorio in bicicletta - a partire dalla ciclabile di 40 km che costeggia il torrente Noce e che passa proprio davanti all’hotel - e per fare il pieno di cose belle: la montagna, l’aria, l’acqua. La telecabina Val Mastellina nei pressi del Monroc porta in 20 minuti alla partenza del Bike Park Val di Sole e di tantissimi altri percorsi per Mtb e non solo.

Monroc Hotel a Commezzadura

Dal 14 al 16 giugno prossimi, inoltre, il Monroc Hotel sarà protagonista con la Coppa del Mondo Uci Mtb in Val di Sole, giornate in cui si potrà vivere il territorio insieme ai campioni della Mountain Bike e delle sue declinazioni. Inaugurato meno di dieci anni fa il Monroc Hotel si caratterizza per l’impiego di materiali naturali e locali negli spazi comuni e nelle camere e suites dotate di tutti i comfort, come il legno di cirmolo che avvolge con il suo profumo balsamico.

Ambito rifugio dopo le attività all’aria aperta, o semplicemente luogo perfetto per regalarsi momenti di autentico relax, è la Spa Tablà, termine che nel dialetto solandro indica gli antichi masi dove i contadini essiccavano e custodivano il fieno. Ed è proprio il profumo del fieno, insieme a quello di pino, che avvolge gli ospiti della Spa che hanno a disposizione saune, idromassaggio, percorso Kneipp, oltre ai trattamenti estetici e ai massaggi con l’olio all’arnica del Beauty Center.

Spa del Monroc Hotel 1/3 Escursione in bici in Val di Sole 2/3 La cucina del Monroc Hotel 3/3 Previous Next

Nel Ristorante Gourmet è possibile appagare i piaceri del palato attraverso tre percorsi culinari: Piatti Explorer, nati dall’estro mediterraneo e dalla creatività dello chef Mario Trifilò; Piatti Insider, che svelano i gusti e le ricette locali tipiche del territorio trentino; e Piatti Veg per chi vuole mangiare green e con gusto. All’interno del Monroc Gusto Lab, invece, vengono create paste fresche, confetture, conserve sottolio e dolci che è anche possibile portare a casa e regalare, impacchettati nelle Monroc Box.

Tra le offerte di soggiorno proposte dal Luxury Bike Hotel Monroc segnaliamo il pacchetto Bike Easy, con validità da giugno a ottobre, che comprende: 5 pernottamenti, trattamento di mezza pensione, welcome drink, 2 uscite in e-bike accompagnate con noleggio e-bike incluso, 1 pic-nic Explorer, voucher beauty di 20 euro, ingresso wellness inclusa borsa wellness con accappatoio e ciabattine, parcheggio auto coperto. La quota è su richiesta e varia in base al periodo del soggiorno.

Monroc Hotel | Collegamento Daolasa Station 22 | 38020 Commezzadura (Tn) | Tel 0463 735000

Borgo Lanciano Resort & Spa - Energia, bellezza e benessere sui Monti Sibillini

A 300 metri d’altitudine in posizione isolata e avvolto nel verde e nella quiete dei Monti Sibillini, il Luxury Bike Hotel Borgo Lanciano Resort & Spa di Castelraimondo (Mc) in provincia di Macerata è un vero paradiso per tutti gli appassionati di mountain-bike e di cicloturismo.

Borgo Lanciano Resort e Spa a Castelraimondo

Nelle vicinanze numerosi percorsi di ogni livello per chi vuole esplorare in bicicletta un territorio di sorprendente bellezza tra dolci colline, borghi antichi e una natura incontaminata: itinerari ad anello per Camerino, Matelica, Pioraco e Sefro per l’altopiano del Monte Lago. Oppure l’itinerario verso il Parco Regionale Gola Rossa e le grotte di Frasassi o ancora, per i più esperti, il tempio del Valadier e il Canyon del Sentino. Inediti itinerari bike si trovano anche nella vicina Riserva Naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfiato.

Il resort, circondato da cinque ettari di verde, è ricavato da un autentico borgo medievale con tanto di antica casa padronale in pietra e legno, dove gli ospiti vengono accolti in 54 camere e suites dotate di ogni comfort. L’immensa Kimber Spa di duemila metri quadrati regala momenti di relax e rigenerazione mentre un viaggio sensoriale alla scoperta dei tipici piatti del territorio e delle eccellenze marchigiane viene proposto dal Ristorante I Due Angeli e al Bistrot Benessere. La struttura è pet friendly e dispone, ovviamente, di tutti i servizi bike friendly.

Suite del Borgo Lanciano Resort e Spa 1/3 Esterno del Borgo Lanciano Resort e Spa 2/3 Zona benessere del Borgo Lanciano Resort e Spa 3/3 Previous Next

Valida fino al 30 novembre 2024, la proposta Bike & Spa include 2 notti con sistemazioni in camera doppia “benessere” con trattamento di pernottamento e prima colazione continentale a buffet e guida bike a disposizione per i circuiti prescelti in formula Full Day per due giorni. Quota a camera a partire da 945 euro.

Borgo Lanciano Resort & Spa | Località Lanciano 5 | 62022 Castelraimondo (Mc) | Tel 0737 642844

Augustus Hotel & Resort Forte dei Marmi - Versilia, charme e atmosfera d’altri tempi

Tra il litorale di sabbia fine e le fitte pinete racchiuse dalla cerchia delle Alpi Apuane il Luxury Bike Hotel Augustus Hotel & Resort Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, accoglie gli appassionati di ciclismo e cicloturismo di ogni livello desiderosi di andare alla scoperta della bellissima Versilia in sella alla propria bici, attraverso i tanti itinerari di genere e difficoltà diversi.

Augustus Hotel e Resort Forte dei Marmi

L’offerta del territorio è in grado di rispondere ad ogni aspettativa: dagli itinerari ad anello alle ciclabili sul lungomare che collegano Forte dei Marmi fino a Torre del Lago Puccini - dalle quali è possibile deviare per raggiungere i paesini e le città dell’entroterra toscano - fino ai percorsi più impegnativi per sportivi ben allenati attraverso le colline e le montagne versiliesi. Inoltre l’Augustus Hotel & Resort Forte dei Marmi è meta ideale per chi vuole godersi le tappe toscane del prossimo Giro d’Italia.

Immerso nella vegetazione rigogliosa del parco con accesso diretto alla spiaggia privata, l’Augustus Hotel & Resort Forte dei Marmi, noto per la sua accoglienza a 5 stelle, si articola di diversi edifici e ville - tra cui la Villa Agnelli - dove tra gli anni Venti e gli anni Sessanta hanno trascorso le loro vacanze i più noti artisti, intellettuali, uomini d’affari e aristocratici. Gli edifici ospitano oggi le camere, le suite, i due ristoranti che propongono cucina gourmet del territorio, la Day Spa, la palestra attrezzata. A disposizione anche due piscine riscaldate, una in giardino e una in spiaggia con acqua di mare e idromassaggio.

Suite all'Augustus Hotel e Resort Forte dei Marmi 1/3 Esterno dell'Augustus Hotel e Resort Forte dei Marmi 2/3 In spiaggia all'Augustus Hotel e Resort Forte dei Marmi 3/3 Previous Next

Tra le offerte di soggiorno, il pacchetto Luxury Bike Hotel Summer Week Lbh02 che include sistemazione in camera doppia per 7 notti al prezzo di 6, due massaggi, 2 cene per 2 persone, 2 giorni di servizi spiaggia presso l’Augustus Beach Club in posizione centrale. Soluzione non valida nei periodi di alta stagione. Quota su richiesta.

Augustus Hotel & Resort Forte dei Marmi | Viale Ammiraglio Morin 169 | 55042 Forte dei Marmi (Lu) | Tel 0584 787200

Ddò Relais di Puglia - Valle d’Itria, bellezza senza confini

Muretti a secco a perdita d’occhio, uliveti centenari, filari di vigne e fichi d’india, gli iconici trulli e le masserie in pietra chiara. Tra questi scorci, nel cuore della Valle d’Itria, si trova il Luxury Bike Hotel Ddò Relais di Puglia di Ostuni (Br): quattro ettari di campagna circondano l’elegante struttura ricettiva nata dall’attento recupero di una casa colonica d’inizio Novecento che conserva il fascino e l’armonia dell’antica edilizia rurale pugliese, con le spesse mura di pietra, gli archi, le volte a crociera, il forno di un tempo che ora ospita la camera Deluxe.

Ddò Relais a Ostuni

Altre 4 camere - tutte con accesso indipendente direttamente dal giardino e arredi in legno realizzati da maestranze artigiane - e una villa indipendente dal design contemporaneo completano l’offerta ricettiva del Ddò Relais. La ricca prima colazione, con dolci e lievitati preparati dalla chef con ingredienti locali, viene servita nel patio, mentre su richiesta è possibile prenotare un light lunch o una cena esclusiva in uno degli angoli più suggestivi e rilassanti della tenuta. A disposizione degli ospiti la piscina, il solarium e la Spa con bagno turco, sauna finlandese, zona relax con lettini e area massaggi.

Ddò Relais è il punto ideale per partire alla scoperta del territorio in bicicletta (gravel, mtb o e-bike), lungo i diversi percorsi e itinerari che attraversano i borghi della zona - Ostuni, Cisternino, Alberobello, Savelletri, Locorotondo, Martina Franca - fino al mare, toccando la riserva naturale del Parco delle Dune Costiere, oppure seguendo la Ciclovia dell’Acquedotto che conduce nel cuore della Valle d’Itria.

Piscina del Ddò Relais 1/3 Esterno del Ddò Relais 2/3 Escursione in bici al Ddò Relais 3/3 Previous Next

Per chi non pedala sono infinite le esperienze proposte da Ddò: visita alle cantine e agli oleifici della zona con degustazioni, o a un caseificio dove partecipare alla produzione di mozzarelle e burrate, sessioni di yoga, passeggiate a cavallo o in carrozza, tour in mongolfiera, gite in barca.

A chi prenota un soggiorno di almeno 2 notti, che include ricca prima colazione a buffet e à la carte, Ddò Relais mette a disposizione un pacchetto Sport Experience comprensivo di accesso alla Spa - sauna e bagno turco - una lezione di pilates e noleggio bicicletta al prezzo speciale di 85 € a persona (oltre il costo della camera scelta).

Ddò Relais di Puglia | Contrada Difesa San Salvatore | 72017 Ostuni (Br) | Tel 335 7851145