Nous: arte, design e benessere sull'isola di Santorini

L'estate sta bussando alle porte e anche sull'isola di Santorini, in Grecia, è tutto pronto per la nuova stagione. Lo sa bene Nous, che si prepara ad accogliere viaggiatori da tutto il mondo nelle sue 119 camere e suite. Si tratta di un albergo del Donkey Hotels Group, di proprietà della famiglia Joannou. Il resort è operato da YES! Hotels, il brand contemporaneo del Donkey Hotels & Resorts Hospitality Group. YES! Hotels è il primo gruppo alberghiero che ha introdotto il concetto di “ospitalità contemporanea” in Grecia e ad oggi rimane un pioniere in questo campo.

Il NOUS di Santorini

Nous, hotel di arte e design a Santorini

Nous ricostruisce i tradizionali villaggi dell'isola. Le sue suite e le sue camere sono annidate nei promontori naturali di Santorini. Tutti i materiali, i tocchi stilistici ed i tessuti adottati per la realizzazione dell'albergo sono quelli già impiegati nell'isola di Santorini da secoli. Nous si ispira a questi tramite l'ispirazione pura e geometrica delle forme e dell'architettura dell'isola, abbracciandoli e reinterpretandoli in maniera contemporanea.

L'unicità dell'isola e la sua storia hanno forgiato Nous. Il famoso murales ritrovato nel sito archeologico di Akrotiri ispira la palette di colori adottata nel resort. Colori di terra, sfumature di terracotta e caldi colori vibranti vengono utilizzati in tutte le camere e le aree comuni. Il tradizionale ‘kouloura' – il modo tutto particolare di attorcigliate i vigneti tipici nell'isola – sono diventati un interessante elemento decorativo riadattato con l'occhio moderno.

Una estesa collezione di opere d'arte di 12 artisti contemporanei greci è rinvenibile sia in tutte le camere sia nelle aree comuni dell'albergo. La forza contemporanea ma anche distruttiva dei vulcani è l'ispirazione dietro la collezione, un invisibile filo che connette la storia di Santorini a Nous. Allo stesso tempo, una serie di mobili dal design moderno (di designer del calibro di Doshi & Levien, Konstantin Grcic, Faye Toogood ecc.) sono dislocati in tutte le aree. Il loro carattere fuori dal tempo completa lo stile minimalista del mare Egeo, creando un moderno tempio del benessere.

La lobby del NOUS di Santorini
Una Junior Suite del NOUS di Santorini
La piscina principale del NOUS di Santorini
La piscina privata di una Suite al NOUS di Santorini
Una Pool Suite del NOUS di Santorini

Il resort ha una capacità di 119 camere, la maggior parte delle quali con piscina privata. La spaziosità è un elemento fondamentale di ogni tipo di sistemazione. Ogni camera, bungalow e suite - così come le aree comuni – sono progettate per far vivere un'esperienza confortevole all'ospite. Ogni area di Nous ha il proprio stile. Speciale enfasi è stata data al paesaggio architettonico, così l'hotel è disegnato in modo tale da consentire alla maggior parte delle stanze di avere un proprio giardino privato creando delle verdi e piacevoli oasi.

L'offerta gastronomica di Nous

La proposta gastronomica del Nous si declina in due modi. Fin dall'apertura del resort il ristorante con piscina all day propone una cucina che fonde ingredienti locali e approccio autentico Questi sono i due pilastri della gastronomia di Nous. Gli ingredienti genuini provengono da Santorini o dal resto della Grecia. I loro ricchi sapori, insieme alle tecniche della cucina impiegate dalla comunità locale, diventano una ispirazione per gli chef di Nous. Riconoscendo l'interesse globale che i vigneti di Santorini stanno ricevendo, il resort offre ai propri ospiti la possibilità di conoscere i produttori vitivinicoli locali tramite la partecipazione a degustazioni che vengono “celebrate” in speciali cantine disponibili nel resort.

Colazione al NOUS di Santorini

Oltre al ristorante con piscina, Nous Santorini Resort ha inaugurato Elio's Italian American Chophouse lo scorso luglio. La nuova esperienza culinaria fonde la cucina classica italiana con la vivacità di una trattoria newyorkese portando il fascino della Big Apple sulla splendida isola greca. Luogo di ritrovo perfetto per tutti i viaggiatori gourmend, Elio's combina un'atmosfera affascinante e nostalgica con un servizio impeccabile e cordiale.

Elio's porta a Nous il fascino metropolitano dei "ristorantini" italo-americani, servendo una cucina italiana senza tempo con un tocco moderno su una splendida terrazza che offre una vista illimitata dell'isola. Entrando negli interni di Elio, gli ospiti sono accolti da un'eclettica collezione di opere d'arte contemporanea, che si fonde armoniosamente con riferimenti estetici unici agli anni Cinquanta e Sessanta. Per migliorare ulteriormente l'atmosfera, la musica brillantemente curata crea l'atmosfera con una fusione di Italo disco, swing, soul e jazz vocalist, completata dai ritmi energici del funk, R&B e hip hop di New York.

Wellness nella Spa di Nous

Il resort conta molte amenità in ambito wellness e fra questi spicca una Spa eccezionale con 5 trattamenti esclusivi, piscine coperte e chiuse, sauna, bagno turco, frigidarium, palestra, e un'area yoga all'aperto. Un team di terapisti altamente specializzati guiderà gli ospiti di Nous attraverso un personale viaggio nel benessere. Con il suo maestoso bilanciamento tra uomo e natura e che ha le sembianze di Santorini come punto di partenza, i terapisti suggeriscono una serie personalizzata di trattamenti per il corpo e la mente che sono disponibili esclusivamente nel resort.

La zona Spa del NOUS di Santorini
La piscina esterna della Spa del NOUS di Santorini
La piscina interna della Spa del NOUS di Santorini

La maggior parte di questi è basata sull'utilizzo di prodotti naturali locali come le varietà di uva presenti nell'isola. Inoltre, nell'area Spa, gli ospiti troveranno un Vitamin Bar, uno spot dove potranno gustare insalate fresche e succhi di frutta, barrette di cereali, smoothies e, ovviamente, i tradizionali prodotti di Santorini.

Nous Santorini

Epar.Od. Firon-Ormou Perissis - Mesaria 847 00, Grecia

Tel +302286440200