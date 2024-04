Ara Maris, tutto pronto per l'apertura: entriamo nel nuovo 5 stelle a Sorrento

Il conto alla rovescia sta per terminare: il 23 aprile apre hotel Ara Maris, il gioiello 5 stelle lusso incastonato nel cuore della incantevole Penisola Sorrentina. Qui, il lusso non è soltanto tangibile, bensì permea ogni istante dell'esperienza dell'ospite, avvolgendolo in un abbraccio di eccellenza senza pari. L'Ara Maris è parte di Preferred Hotels & Resorts, il prestigioso network globale che rappresenta una selezione di hotel di lusso indipendenti in tutto il mondo e che garantisce agli ospiti l’eccellenza.

Camera deluxe panoramic dell'Ara Maris

Com'è il nuovissimo Hotel Ara Maris

Ara Maris, infatti, non è solo un hotel: è una celebrazione dell'armonia tra l'uomo e la natura, un'elegante fusione tra il fascino senza tempo di Sorrento e un design unico che cattura l'essenza stessa della bellezza circostante. Gli arredi e le aree comuni si fondono armoniosamente con il paesaggio spettacolare, offrendo agli ospiti un ambiente confortevole e sofisticato dove ogni dettaglio è curato con la massima attenzione. Il personale premuroso trasformerà inoltre l'esperienza di ogni ospite in un momento davvero straordinario e indimenticabile.

Piscina della spa dell'Ara Maris
La spa dell'Ara Maris
Junior suite dell'Ara Maris
Terrazza della camera deluxe panoramic dell'Ara Maris
Il bagno della suite executive dell'Ara Maris
La piscina dell'idromassaggio della suite Meraviglia dell'Ara Maris
Il bagno della suite Meraviglia dell'Ara Maris

L'Ara Maris è molto di più di un semplice alloggio di lusso. È un'oasi di tranquillità e benessere, dove gli ospiti possono immergersi completamente in un'esperienza sensoriale unica. Dall'ampia zona relax con piscina e solarium, immersa nel verde rigoglioso, fino alle attività offerte lungo la splendida costa e alle vicine isole di Capri, Ischia e Procida, ogni momento trascorso all'Ara Maris è un'opportunità per riconnettersi con sé stessi e con la bellezza circostante.

Ara Maris: 49 camere, un bistrot, un cocktail bar e la spa

Con 49 camere e suite dai colori vivaci e arredi contemporanei, l'Ara Maris offre un'esperienza di soggiorno senza pari, completata da una gamma di servizi e comfort impeccabili. Dalle delizie gastronomiche proposte al Cora Bistrot ai cocktail artigianali serviti nel raffinato Lumi Sky Lounge, passando per le cure rigeneranti della Thala Spa, ogni desiderio degli ospiti è pronto ad essere soddisfatto.

La struttura dallo stile contemporaneo si distingue per la sua posizione strategica, punto di partenza per ammirare ed esplorare la splendida costa e il profondo mare blu. Dalle gite in barca a vela al trekking, fino alle bellissime isole di Capri, Ischia e Procida nelle vicinanze: numerose sono le attività offerte ai visitatori.

Ara Maris

Via Correale 15 - 80067 Sorrento (Na)

Tel 081 8781681