Hôtel de Paris Monte-Carlo, i 150 anni delle cantine d’albergo più grandi al mondo

Era il gennaio 1874 quando, nella roccia sotto il palazzo, nascevano, per richiesta di Marie Blanc, le caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la più grande cantina del mondo situata in un hotel: immerse nel silenzio e nella frescura, la cantina ospita, infatti, oltre 350mila bottiglie disposte su 1,5 chilometri, con circa 6mila referenze diverse. Una concentrazione assolutamente unica e un patrimonio enologico famoso in tutto il mondo per la sua rarità. Proprio in occasione del 150° anniversario, le cantine rinnovano il loro aspetto e svelano la prima fase della loro metamorfosi: un nuovo ingresso e una nuova sala di accoglienza e degustazione, progettata con lo studio Moinard. La seconda fase è prevista tra novembre 2024 e marzo 2025. Ma non solo il programma di festeggiamenti prevede cene esclusive, conferenze e masterclass, in collaborazione con le principali aziende vinicole e produttrici di champagne. Ma non solo: per celebrare questo anniversario, Monte-Carlo Société des Bains de mer rilancia la propria tradizione produttiva e lancia un’edizione limitata di “grande champagne premier cru de Cognac, Les Caves Hôtel De Paris Monte-Carlo”.

Nelle caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo sono custodite oltre 350mila bottiglie

Le cene esclusive per i 150 anni delle cantine dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo

I nuovi spazi sono stati presentati in anteprima ad alcuni selezionati ospiti in occasione della cena Petrus del 21 marzo 2024, con la presenza di Stéphane Valeri, presidente e CEO di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Jean Moueix, proprietario di Petrus, Olivier Berrouet, enologo di Petrus ed Eric Simonet, direttore generale delegato. Dopo una visita alle cantine, la cena si è svolta nell’intimità della Diamond Suite Princesse Grace, con una degustazione esclusiva di rare annate di Petrus e una cena preparata da Dominique Lory, Executive Chef dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Nell’ambito delle celebrazioni, le cantine ospiteranno altre tre cene esclusive:

5 aprile 2024: Cena Grands Crus Bordeaux , in collaborazione con Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Château Haut-Brion e Château Margaux, orchestrata dallo chef Yannick Alleno. La cena sarà preceduta da una degustazione e da una conferenza sul tema “Il cambiamento climatico e i suoi effetti sui grandi vini di Bordeaux”.

, in collaborazione con Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Château Haut-Brion e Château Margaux, orchestrata dallo chef Yannick Alleno. La cena sarà preceduta da una degustazione e da una conferenza sul tema “Il cambiamento climatico e i suoi effetti sui grandi vini di Bordeaux”. 11 giugno 2024: Cena Tenuta San Guido - Bolgheri, anch’essa diretta da Yannick Alleno, preceduta da una Master Class tenuta dai sommelier e da una degustazione privata con la signora Priscilla Incisa Della Rocchetta della tenuta toscana Tenuta San Guido, che produce il grande Sassicaia.

anch’essa diretta da Yannick Alleno, preceduta da una Master Class tenuta dai sommelier e da una degustazione privata con la signora Priscilla Incisa Della Rocchetta della tenuta toscana Tenuta San Guido, che produce il grande Sassicaia. 7 novembre 2024: Cena Moët Hennessy di Emmanuel Pilon, chef del Louis XV - Alain Ducasse all’Hôtel de Paris. Preceduta da una degustazione e da una conferenza sul tema “Il cambiamento climatico e i suoi effetti sulla regione dello Champagne”, questa cena concluderà i festeggiamenti.

La Route Des Grands Crus, per scoprire i tesori delle cantine dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo

Da aprile a ottobre 2024, gli ospiti dei ristoranti del resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer potranno degustare una selezione di grandi vini francesi al calice. I vini di Bordeaux, Borgogna, Valle del Rodano e Loira sono stati accuratamente selezionati dai sommelier del Gruppo e verranno inseriti a completamento delle carte dei vini. Un’occasione davvero unica per degustare vini rari e iconici e per accedere al patrimonio delle cantine dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Vini antichi e storici delle caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo

L’edizione limitata “Grande champagne premier cru de cognac Les Caves Hôtel de Paris Monte-Carlo”

Ma non solo. Per celebrare il loro 150° anniversario, le Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ritornano alla loro tradizione produttiva originale e creano il “Grande Champagne Premier Cru de Cognac”, un cognac molto raffinato, di qualità XO ultra-vecchio di Champagne. Questo vecchio XO è prodotto esclusivamente con acquaviti provenienti dai migliori vigneti della Grande Champagne, come Segonzac St Preuil e Bonneuil.

Vini pregiati custoditi nelle caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo

Ci sono voluti lunghi decenni in botti di rovere, in cantine fresche e umide, per invecchiare le acquaviti che compongono questa miscela e conferirle lunghezza e morbidezza con un rancio rilevabile fin dal primo assaggio. L’Ugni Blanc, il vitigno utilizzato per produrre questa bevanda eccezionale, conferisce a questo elisir sfumature di cuoio e di armadio per sigari, caratteristiche dei grandi cognac invecchiati. Questo cognac, ricco ed equilibrato insieme, rivela aromi di tostatura e liquirizia, per finire con una lunga nota di vaniglia e pane tostato.

Questa cuvée unica sarà disponibile nei bar del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer, presso Les Caves de l’Hôtel de Paris e nella boutique del Casino de Monte-Carlo.

L’importanza unica delle cantine dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo

Un patrimonio vivo e in costante evoluzione, per anticipare i gusti del momento e portare avanti le tradizioni: le Caves si servono della loro storia per evolversi e rappresentano un motore all’interno del resort, per la ricerca di novità, di nuove regioni del mondo, di nuove denominazioni e di nuovi vignaioli, per i clienti che amano scoprire ciò che è ancora noto a pochi. In questo contesto le cantine svolgono un ruolo logistico meno appariscente, ma vitale, poiché riforniscono quasi 40 punti vendita del resort con vini e champagne, liquori e bevande. Ogni anno vengono aperte e servite 330mila bottiglie di vino e di champagne, pari a una media di 900 bottiglie al giorno.

Il caveau di degustazione nelle caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 1/4 Particolare delle caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 2/4 Particolare della reception de les caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 3/4 La reception de les caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 4/4 Previous Next

Per Stéphane Valeri, Presidente delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer: «I 150 anni delle Caves de l’Hôtel de Paris celebrano non solo la favolosa eredità di Marie Blanc, ma anche la passione e il talento dei nostri cantinieri e sommelier, che fanno fruttare questo patrimonio, sia nel cuore delle Caves, sia nei circa trenta ristoranti e bar che gestiamo oggi. Questa, per il nostro gruppo, è una grande e bella storia di trasmissione e condivisione. Offriamo questo patrimonio ai nostri clienti, affinché possano vivere un’esperienza indimenticabile nelle nostre cantine, uniche al mondo».

«Questo anniversario è una splendida occasione per far incontrare i nostri migliori clienti amanti del vino, gli ospiti del resort e i nostri team intorno ai valori che il vino comunica: condivisione, trasmissione e autenticità», sottolinea Patrice Franck, executive head sommelier del Gruppo.

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Place du Casino - 98000 Monaco

Tel +377 98 06 30 00