Cervinia: la stagione sciistica volge al termine, ma il gusto continua...

L'aria di montagna, la pace di una nevicata, i panorami mozzafiato e l'atmosfera glamour. Cervinia è tutto questo e molto di più. Sebbene la stagione sciistica sia quasi giunta alla fine, ci sono ottimi motivi per concedersi ancora una fuga tra le vette. Lunedì 8 e martedì 9 aprile alcuni degli chalet più in di Cervinia ospiteranno “Il Cervino è in buone mani”. L'evento enogastronomico che celebra le eccellenze alimentari di Mgm Alimentari reinterpretate da grandi chef. Un finale di stagione tutto da gustare, che mira a rendere la nota località valdostana un nuovo punto d'interesse per gli amanti del bon vivre.

Tutto pronto per “Il Cervino è in buone mani”

Tra gli ospiti, gli chef stellati Michelin Vito Mollica del Ristorante Atto di Firenze e Amanda Eriksson del Ristorante Wood di Cervinia; Ernst Knam, pasticcere e cioccolatiere di fama internazionale, Roberto Okabe, pioniere della cucina giapponese creativa, e Daniele Sanna re del barbecue del ristorante Brasia BBQ Agricolo by Josper, che dal 1969 offre il massimo livello qualitativo di griglia su brace.

“Il Cervino è in buone mani”, tutti gli appuntamenti

Lunedì 8 aprile - Chalet Etoile - Pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Chef Roberto Okabe

Hotate Aburi Kabyá

Capesante scottate, salsa ponzu, caviale imperiale Cru e fiori di zucca in crosta di grano

Tentacoli polpo e ricci di mare flambati

Tartare di carabineiros

Scampo crudo con panna acida e fiocchi di caviale Cru

Chef Daniele Sanna

Pita al BBQ

Pita con pulled di stinco brasato al caffe Nespresso, salsa Brasia e funghi porcini

Grigliata mista

Costine di maiale marinata

Chorizo maragato

French Rack d'agnello Nuova Zelanda accompagnato con salsa chimichurri

Lunedì 8 aprile - La Cresta Chalet - Aperitivo dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Chef Vito Mollica

Astice al vapore accompagnato con salsa cacciucco e fave fresche

Risotto agli agrumi e tartare di gamberi rossi

Baccalà sfoglato com ciambotta di verdure

Pan brioche con foie gras d'anatra e tartufo

Martedì 9 aprile - Love Cervinia - Pranzo dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Chef Amanda Eriksson

Pane Bao con insalata di granchio reale, yuzu e acciughe del Cantabrico con un bicchierino di panna acida Ken

Caviale imperiale Cru e vodka Valdotaine

Crema di cardoncelli e funghi porcini

Morchella in gremolada, tartufo nero e gel ai mirtilli

Chef Ernst Knam