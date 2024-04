Nove caffetterie sociali a Torino: l’inclusione al bancone del bar

Nelle caffetterie sociali il consumo è sostenibile e consapevole, dal punto di vista economico, ambientale, sociale e culturale. Una clientela sempre più sensibile al sociale e all’ambiente. È questa, per fortuna, la tendenza anche nella ristorazione, che oltre a garantire qualità deve impegnarsi per un mondo più giusto, didascalie a parte. Ecco le 9 caffetterie sociali di Torino, che piacciono, piacciono tanto.

Tribe Up&Down

In Corso Dante, nel quartiere di San Salvario, è stato inaugurato il primo bar gestito da giovani con la sindrome di Down e disabilità Cognitive: Tribe Up&Down è un bar formativo, nato dalla volontà dei titolari Patrizia Faidiga e Roberto Canu, per valorizzare le autenticità e i talenti di ciascuno.

Tribe Up&Down a Torino (foto: facebook.it)

Un bar normalissimo dal menù tradizionale, che propone caffetteria, aperitivi alcolici e analcolici e pranzo, ma sono già tante le serate a tema organizzate per assaggiare i cocktail e ascoltare musica. Il prossimo passo? Collaborare con le scuole del territorio e creare sempre più opportunità intorno all’inclusione e al bancone del bar.

Tribe Up&Down | Corso Dante 12H - 10134 Torino | Tel 376 228 0870

Pandan

Pandan è un caffè e bistrot a conduzione sociale, gestito da Esserci, una cooperativa sociale che da oltre 30 anni si occupa di persone fragili con l’obiettivo di aiutarle a stare meglio. Pandan si trova nel cuore del quartiere di San Salvario, una dei quartieri più alla moda di Torino, e a poca distanza dalla stazione di Porta Nuova. È il posto ideale per una pausa, a qualsiasi ora, e l’atmosfera è familiare, piacevole, sana in tutti i sensi. Oltre all’attenzione per la materia prima, a favore di prodotti artigianali e rispettosi dell’ambiente, Pandan promuove l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, “perché siamo convinti che il lavoro sia un mezzo fondamentale per favorire l’integrazione e la crescita delle persone”.

Pandan a Torino (foto: torinosocialfactory.it)

Ottimo per la colazione e la pausa pranzo (sono proposti anche diversi piatti combinati), Pandan organizza l’aperitivo il mercoledì, giovedì e venerdì, il momento ideale per assaggiare il cocktail esclusivo Torinotto con Amaro di Torino, Prosecco e una spruzzata di Lime. Il Wi-fi libero e l’ambiente informale e rilassato richiama molti freelance che lavorano qui davanti a una bevanda preparata e servita con cura e simpatia. E a volte capita di avere della musica live di sottofondo, perché da Pandan sono organizzati momenti di incontro: come i laboratori di musica e danza o l’Alzheimer Cafè, un momento in cui i familiari di persone affette da demenze, con l’aiuto di professionisti si possono incontrare in modo informale e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto.

Pandan | Via San Pio V 15 bis - 10125 Torino | Tel 348 251 4680

Al Cecchi, Piola oltre frontiera

La cooperativa Esserci gestisce anche la Al Cecchi, Piola oltre frontiera, all’interno della Casa del Quartiere Cecchi Point, luogo di cultura, scambio e aggregazione in zona Aurora. Il ristorante propone menu in cui tradizione e innovazione si incontrano per creare un’esperienza culinaria calorosa e familiare.

Al Cecchi, Piola oltre frontiera a Torino (foto: facebook.it)

Gli ingredienti sono rigorosamente freschi, genuini e di stagione (le verdure utilizzate sono quelle coltivate con il progetto di agricoltura sociale Ceste di Rapa) e l’attenzione alla persona e al sociale valorizza l’inclusione, attraverso l’inserimento lavorativo di persone con fragilità. La piola è aperta a pranzo da lunedì a venerdì (12.30-14.30) con un menu differente ogni giorno e a cena da martedì a sabato (19.30-22.30).

Al Cecchi | Via Antonio Cecchi 17 - 10152 Torino | Tel 328 606 2118

Star Coffee House

Bellissimo, lo Star Cofee House, sempre della cooperativa Esserci. Si trova all’interno del Museo interattivo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari”, a Pino Torinese, nella prima collina fuori dal capoluogo.

Star Coffee House a Pino Torinese (foto: tripadvisor.com)

Negli spazi del museo interattivo sono organizzate attività di supporto agli Alzheimer cafè, pensate per il mantenimento delle capacità cognitive delle persone affette da demenza e alla promozione dell’invecchiamento attivo.

Star Coffee House | Via Osservatorio 30 - 10025 Pino Torinese (To) | Tel 3938727768

CASO Caffetteria sociale

Sempre in San Salvario, Il Polo Culturale Lombroso16 è un HUB sociale, in cui si portano avanti progetti culturali e attività orientate ai bisogni dei cittadini sul territorio di San Salvario. Proprio lì, in una struttura colorata che ospita anche la piccola ma familiare e attivissima Biblioteca Civica Natalia Ginzburg, nasce il progetto CASO, con una caffetteria gestita da un'impresa sociale che lavora con e per persone vulnerabili e soggetti fragili.

CASO Caffetteria Sociale a Torino (foto: thefork.it)

La caffetteria è aperta dal martedì al sabato, dalle 10 alle 23 e spesso ospita eventi e aperitivi, anche sfruttando la sua bella terrazza. Il menù cambia ogni settimana e i prezzi sono contenuti: primo e secondo a 8 euro; contorno e dolce a 4 euro.

CASO Caffetteria sociale | Via Cesare Lombroso 16 - 10125 Torino | Tel 375 682 6168

Chinino Food

Questo è un ristorante diverso dagli altri. Nato nel 2016, Chinino Food è un grande progetto gestito dalla Cooperativa Paradigma, di sostegno, accoglienza e inclusione realizzato seguendo la passione per il gusto, che ci accomuna tutti. Il menu alla carta propone ottimi piatti preparati con cura e amore: a pranzo il menu di primo, secondo e contorno costa 12 euro, i piatti singoli hanno prezzi davvero contenuti (5,50 euro i primi e 6,50 euro i secondi, dolci a 3-4 euro).

Chinino Food a Torino (foto: fabbricadelchinino.it)

Ma non solo: il Chinino Food organizza anche eventi a tema con menu dedicati ai prodotti tipici e tradizionali o stagionali. Il ristorante è aperto a pranzo dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.30 e a cena il venerdì dalle 19.30.

Chinino Food | Via Montevideo 41 - 10134 Torino | Tel 366 271 0098

Le Fonderie Ozanam

Le Fonderie Ozanam è una cooperativa sociale senza scopo di lucro che opera nel mondo della ristorazione da 33 anni. È un progetto di integrazione e riqualificazione urbana, che si è sviluppato attorno alla tavola e ai fornelli, per ampliarsi sempre di più. Oggi le Fonderie Ozanam hanno una sede energica che unisce “idee, gusto e solidarietà”. Qui vengono formati, accompagnati e inseriti ragazzi e ragazze con certificata situazione di svantaggio, che iniziano a lavorare nelle cucine e per i catering.

Le Fonderie Ozanam a Torino (foto: ortialti.com)

La cucina è slow, stagionale, artigianale il più possibile e soprattutto equa e giusta. I prodotti sono più che a km0 e arrivano dall’ortoalto sul tetto, gestito dalla cooperativa. Oltre all’orto, i tetti ospitano anche un apiario con alveari e il miele prodotto viene usato per i piatti del ristorante o venduto in vasetto. Il piatto forte? La pizza è uno dei prodotti più apprezzati, gustosa ma leggera, con un impasto a lunga lievitazione, di 24 - 48 ore, con farina di tipo 1 ed una percentuale di farina di soia, per pizze croccanti, leggere e assolutamente digeribili.

Le Fonderie Ozanam | Via foligno 14 - 10149 Torino | Tel 011 521 2567

Cascina Roccafranca

Cascina Roccafranca, nel quartiere di Mirafiori Nord, è un’istituzione ormai. Sono tantissime le attività e gli eventi organizzati oltre all’osteria caffetteria Andirivieni gestita dalla cooperativa Raggio, che promuove inserimenti lavorativi di persone appartenenti a categorie svantaggiate, con particolare attenzione a soggetti con disabilita` o che abbiano affrontato percorsi di recupero da Dipendenze, detenzioni o processi migratori.

Cascina Roccafranca a Torino (foto: www.cascinaroccafranca.it)

L’Osteria Andirivieni garantisce qualità e attenzione alle materie prime e ai produttori, valorizzando una cucina circolare e vini naturali. Il ristorante è aperto dal martedì al venerdì, a pranzo (ore 12–14) e cena (18–23) con proposte per un pranzo veloce e leggero, il sabato nelle fasce 12.30–15 e 18–23 e la domenica per il pranzo dalle 2 alle 14. Siamo disponibili anche per eventi privati e catering.

Cascina Roccafranca | Via Edoardo Rubino 43/A - 10137 Torino | Tel 01119503860

Locanda nel Parco

Locanda nel Parco è gestita dalla Cooperativa Sociale Mirafiori, attivissima sul territorio. L’atmosfera è molto piacevole, e la struttura circondata da un enorme parco. La cucina nel ristorante, pizzeria e bar è solo una delle coccole di questa realtà, che punta all’inserimento lavorativo dei ragazzi e delle ragazze seguiti.

Locanda nel Parco a Torino (foto: www.casanelparco.it)

L’offerta cambia di giorno in giorno e propone menu alla carta, pizza, giropizza, menu degustazione, merenda sinoira o apericena.

Locanda nel Parco | Via Panetti 1 - 10127 Torino | Tel 345 687 8874