La Torricella: alla scoperta delle Langhe tra cibo, vino e relax con la Winery Spa

Tre figlie, un figlio e un genero. L’azienda agricola fondata da Diego Pressenda per la produzione di vino, un casale nel cuore delle Langhe, territorio riconosciuto Patrimonio Unesco dal 2014 per il paesaggio e la sua cultura enogastronomica, e tanta forza di volontà: questi sono gli ingredienti che hanno portato al progetto vincente e apprezzatissimo dell’agriturismo La Torricella.

Agriturismo La Torricella nel cuore delle Langhe

Un ambiente familiare e amichevole, che fa sentire a casa e a proprio agio, senza rinunciare alla qualità dell’accoglienza e dei servizi. Oggi La Torricella è un agriturismo con Spa, nato nel 2010 nella casa natale di papà Diego e circondato dai vigneti dove vengono coltivate le uve per la produzione delle 14 etichette della cantina Pressenda. Questo è il luogo ideale per un weekend all’insegna del relax, dell’ottimo cibo e alla scoperta del patrimonio vitivinilico della zona.

Agriturismo La Torricella: i valori della famiglia Pressenda

Un’accoglienza completa e integrata, che continua a crescere tenendo fede ai valori della famiglia Pressenda. «L’azienda nasce per la produzione di vino e continua ad essere quella la nostra attività principale. Ma la volontà di aprirci al pubblico, di mostrare la nostra produzione e la nostra casa, di condividere la cultura e tradizione tramandata di padre in figlio ci ha portato a concepire un progetto più grande, che oggi vede una cantina visitabile, momenti di degustazione e un agriturismo con Spa dove pernottare e mangiare per un’esperienza di gusto e relax completa», ha spiegato Annalisa Pressenda.

All’interno dell’agriturismo sono arredate otto camere in stile tradizionale, tutte con bagno privato e balcone panoramico, all’esterno una piscina e un grande giardino con area giochi per i bimbi. A 500 metri dalla struttura principale, sono invece disponibili sei case vacanze, appartamenti completi anche di cucina, con giardino privato e piscina con solarium. Il panorama? Mozzafiato a 360 gradi.

Tradizione e innovazione al ristorante La Torricella

Il ristorante La Torricella porta sul tavolo esattamente tutto questo: ogni piatto è un mix di tradizione e innovazione, di qualità e identità. Alessandra è la sorella che si occupa della cucina, insieme a suo marito Francesco Celia che gestisce la sala, curando ogni dettaglio e coccolando i commensali con un giusto mix di professionalità e confidenza. Gli ingredienti sono tutti del territorio, a partire dalle verdure dell’orto di casa, o acquistate dalle aziende agricole della zona (di cui tra l’altro c’è elenco nel menu).

Ai piatti della tradizione piemontese, come i tajarin all’uovo al ragù di Langa, il sottofiletto di Fassona o il fritto misto alla piemontese, si aggiungono piatti più ricercati, come i cappellacci ripieni di quaglia o lo scamone di Fassona in panatura di nocciola (altro prodotto d’eccellenza della zona). Tutto accompagnato dall’ottimo vino della casa. Il ristorante La Torricella propone diverse formule di menu degustazione o il menu alla carta, e ospita cerimonie e grandi eventi.

La Winery Spa dell'agriturismo Torricella, tra relax e vino

L’intuizione è stata azzeccatissima, e all’interno dell’agriturismo sei anni fa è nata una zona benessere e vino. Si chiama Winery Spa, guidata proprio da Annalisa Pressenda, ed è una zona riservata che comprende una sauna, un bagno turco, una vasca idromassaggio e una vasca la vinoterapia, dove ci si immerge in acqua calda con sali integrali, vinacce e altri derivati dell'uva, avvolti da profumi e suoni rilassanti. C’è un aspetto che rende questa Spa davvero unica: l’area benessere viene riservata per un percorso privato di un paio d’ore, che può essere di coppia, per famiglie o per gruppi fino a 12 persone.

Questa scelta rende l’esperienza più intima e apre le porte anche ai bambini, che possono accedere agli ambienti accompagnati dai genitori e a seconda delle raccomandazioni mediche (apprezzeranno certamente la vasca idromassaggio). La zona benessere richiama la vocazione dell’azienda: la doccia della vasca idromassaggio è ricavata da una botte di vino e tutte le stanze hanno una vetrata con vista panoramica sulle colline. I pacchetti della Spa sono abbinati alla degustazione di vino o al pranzo e sono aperti anche a chi non pernotta in agriturismo. Vengono proposti servizi con professionisti esterni, come per i massaggi o per i rituali di Aufguss o Savonage, e una linea di prodotti cosmetici all’uva dalle proprietà benefiche e antiossidanti (prodotti da un’azienda del territorio con le uve dei vigneti Pressenda. Anche in vendita).

Le visite alla cantina e le degustazioni all'agriturismo La Torricella

Dal vigneto al vino: il tour guidato apre le porte della cantina di produzione, per scoprirne i processi e tutte le fasi. Si passeggia tra le vigne, sbircia tra le vasche di acciaio per la vinificazione e lo stoccaggio e poi tra le botti e le barrique di legno per l’affinamento. Si annusa l’odore del vino che matura e osserva la parete viva della cantina interrata che trasuda umidità e mantiene la temperatura perfetta.

Silvia e Oscar sono i fratelli Pressenda che si occupano del vino, enologa lei e commerciale lui. La visita termina nella sala degustazione, con proposte di assaggio delle etichette Pressenda per tutti i gusti, con possibilità di abbinare taglieri di salumi e formaggi e spuntini tradizionali. Il tour è su prenotazione, tutti i giorni dalle 11.00 alle 17.00.

La Torricella

Località Sant' Anna 98 - 12065 Monforte D'Alba (Cn)

Tel 0173 78327