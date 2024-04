Vacanze da sogno al Veraclub The V Luxury: sole, mare e relax immersi nel lusso

A Sahl Hasheesh, nelle vicinanze di Hurghada (a 24 km dal suo aeroporto), aprirà il prossimo giugno il Veraclub The V Luxury, fronte mare, su un’ampia spiaggia di sabbia e acqua cristallina. La formula sarà sempre quella “All inclusive”, che comprende: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale “Seven Senses”.

Veraclub The V Luxury a Sahl Hasheesh

L’offerta culinaria, si amplia con una cena inclusa al ristorante grill sulla spiaggia, al presso il ristorante à la carte “Angels & Demons” con cucina internazionale e una al ristorante “Picaña” con specialità brasiliane. Open bar e snack durante tutto il giorno presso i vari bar, con bevande analcoliche e alcoliche incluse.

L'offerta al Veraclub The V Luxury

Le 301 camere, principalmente di tipologia Deluxe, si affacciano intorno alle due piscine, di cui una scaldata per i mesi invernali. Le stanze, con letto matrimoniale o letti separati, sono arredate con cura e di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, tv, minibar, bollitore per tè e caffè e cassetta di sicurezza. Le piscine, così come la spiaggia, sono attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. C’è anche un acqua park per bambini, mentre i più grandi possono approfittare del centro Spa con bagno turco, sauna, hammam e varie sale massaggi (servizi a pagamento).

Ingresso del Veraclub The V Luxury 1/6 Hall del Veraclub The V Luxury (foto: veratour.it) 2/6 Cocktail Bar al Veraclub The V Luxury (foto: veratour.it) 3/6 Una sala del Veraclub The V Luxury (foto: veratour.it) 4/6 Una camera del Veraclub The V Luxury (foto: veratour.it) 5/6 Piscina del Veraclub The V Luxury 6/6 Previous Next

L’animazione tiene compagnia agli ospiti di tutte le età con giochi, tornei e serate di musica e spettacolo. I più sportivi possono dedicarsi al Beach volley, beach soccer, bocce e palestra. Mentre a pagamento, il centro diving offre il noleggio di attrezzature per lo snorkeling, corsi e escursioni con accompagnatore. Il Superminiclub organizza attività per i bambini dai 3 agli 11 anni e mette a disposizione uno spazio climatizzato per attività ludico-ricreative, un’area giochi all’aperto e l’acqua park. Le escursioni organizzate? Su richiesta e a pagamento: giro in barca o visite a Dolphin House, Luxor, Aswan e Quad nel deserto.

The V Luxury ha prezzi che vanno dai 1.050 ai 1.550 (in alta stagione) a persona, 7 notti compreso volo, formula all inclusive. Promozione speciale miniquota attiva tutto l'anno: importo forfettario dai 220 ai 350 euro un bambino al di sotto di 11 anni, con due adulti paganti.

Veraclub The V Luxury

Hurghada 1 - Red Sea Governorate - 84521 (Egitto)

Tel +20 12 78575677