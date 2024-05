La dolce vita viaggia sull'Orient Express. In carrozza con Heinz Beck

“La Dolce Vita Orient Express”, prima iniziativa italiana di luxury hospitality su rotaia, ha fatto tappa al Vinitaly per rivelare agli operatori la nuova partnership. La partnership tra "La Dolce Vita Orient Express" e Vinitaly permetterà ogni anno di selezionare sei eccellenze enologiche presenti al Salone, rappresentative del Nord, Centro e Sud Italia, che entreranno a far parte della carta dei vini del treno.

La livrea e il logo de La Dolce Vita Orient Express

E stata inoltre annunciata la prima collaborazione - tramite la società Beck & Maltese Consulting e propedeutica ad una più ampia partnership - con il rinomato chef tre stelle Michelin, Heinz Beck, per la firma della cucina a bordo delle crociere su rotaia del lusso Made in Italy. Le etichette selezionate e il nuovo menu dello chef Heinz Beck, saranno a bordo de “La Dolce Vita Orient Express” a partire dal primo viaggio, previsto nella primavera del 2025.

“La Dolce Vita Orient Express”: un viaggio di lusso Made in Italy

La Dolce Vita Orient Express è la prima iniziativa a marchio Orient Express, realizzata da Arsenale e Orient Express, società attive nel settore dell'ospitalità di lusso, con il supporto di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani, pensata per viaggiatori alla ricerca di un'esperienza unica, interamente all'insegna del Made In Italy. Con diversi itinerari iconici, ognuno dei quali permetterà di scoprire la ricchezza delle regioni italiane, il treno percorrerà oltre 16,000 km, di cui 7.000 Km non elettrificati, valorizzando il turismo slow e sostenibile. L'accordo tra Arsenale e Vinitaly si basa su valori condivisi, orientati alla valorizzazione del territorio, al rispetto delle tradizioni italiane e dell'eccellenza del Made in Italy, patrimonio riconosciuto in tutto il mondo.

Il menu de La dolce Vita Orient Express firmato dallo chef Heinz Beck (foto: forbes.it)

L'esperienza enogastronomica proposta si integra perfettamente nel concetto di ospitalità diffusa promosso da Arsenale, volto a promuovere collaborazioni con realtà locali, autentici simboli dell'eccellenza italiana, che spaziano dalla produzione delle carrozze, la selezione dei prodotti a bordo al design interno, offrendo agli ospiti esperienze esclusive anche al di fuori del contesto ferroviario. Arsenale Spa nata nel 2020 da un’iniziativa di Paolo Barletta e Annabel Holding, è una società italiana attiva nel mondo dell’ospitalità di lusso.

Obiettivo primario è la valorizzazione del settore turistico italiano attraverso due divisioni principali: Hospitality Hotel e Resort sviluppa e gestisce strutture alberghiere in sinergia con i più rinomati brand mondiali del lusso, come Soho House e Orient Express. La pipeline della società prevede diverse operazioni strategiche tra Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.

Una cabina luxury de La Dolce Vita Orient Express
Il salotto de La Dolce Vita Orient Express
Vista dallo specchio di una cabina de La Dolce Vita Orient Express

Nel 2023 Arsenale ha iniziato la fase di internazionalizzazione sviluppando un nuovo concetto di crociera di lusso su rotaia grazie a know-how e manifattura made in Italy. Ha siglato una partnership con Saudi Arabia Railways, la compagnia ferroviaria nazionale dell'Arabia Saudita, per lo sviluppo di Dream of The Desert, il primo treno di lusso atteso nel Regno, con Etihad Railway, compagnia ferroviaria nazionale degli Emirati Arabi Uniti, per lo sviluppo di un treno di lusso che viaggerà nella penisola mediorientale. Con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc, le ferrovie dell’Uzbekistan ed il Comitato Statale per il Turismo della Repubblica dell'Uzbekistan, per lo sviluppo del primo treno di lusso in Asia centrale che viaggerà a partire dalla fine del 2026 ed infine con Egypt National Railway per il primo treno di lusso in Egitto. Qui il sito.