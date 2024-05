Voglia di sperimentare? Prova il primo ristorante erotico d’Italia

Cibo ed eros sono sempre andati d’accordo. Ma perché non rendere ancora più evidente questo connubio afrodisiaco e sensuale? Ci prova Voglia, il primo ristorante erotico d’Italia aperto a Milano nel cuore di Porta Venezia. L’obiettivo? Deliziare i sensi e stuzzicare la fantasia e il palato dei suoi commensali. Voglia promette, infatti, un’esperienza culinaria e artistica senza precedenti, celebrando la passione in tutte le sue forme.

Come è Voglia, il primo ristorante erotico d’Italia

Il progetto Voglia nasce dall’idea degli imprenditori Claudia Mangano e Stefano Vaccaro con l’intento di creare il primo Erotic Restaurant in Italia, un’ode all’eleganza e alla sensualità, dove ogni dettaglio è pensato per stimolare i sensi ed incantare l’anima.

Il locale presenta una fusione di elementi lussuosi e suggestivi, con una combinazione di ottone, velluto rosso e rosa, marmo bianco e specchi a listelli. L’illuminazione dai toni caldi crea un’atmosfera intima e rilassante, avvolgendo gli ospiti in un abbraccio accogliente; la carta da parati, raffigurante un disegno erotico, aggiunge a Voglia un tocco misterioso e affascinante.

In tutto lo spazio dominano opere artistiche e sculture di carattere erotico, realizzate da maestri nazionali ed internazionali. Non solo in tavola ma anche come complemento d’arredo, completano l’atmosfera i piatti custom made per Voglia, raffiguranti elementi e posizioni del kamasutra.

Ogni singolo elemento del ristorante, dalla carta da parati ai piatti, è stato creato su misura, tailor made, rendendolo unico e irripetibile. Il design e i materiali grafici di Voglia sono stati commissionati a Cartesio Group.

La sala segreta di Voglia, il primo ristorante erotico d’Italia

Per chi desidera un’esperienza più esclusiva, è presente una sala privata con un tavolo da gioco dotato di roulette e carte personalizzate Voglia, che incoraggiano gli ospiti a confessare segreti piccanti.

Solo chi avrà la fortuna e l’ingegno di indovinare il codice del lucchetto potrà accedere alla Secret room e scoprire i segreti più nascosti del “First talian Erotic Restaurant “.

Cosa si mangia da Voglia, il primo ristorante erotico d’Italia

Il menu, creato per sedurre i sensi e accendere la passione, presenta in prevalenza piatti a base di pesce e crostacei, con una selezione di caviale riservata ai palati più esigenti.

“Carne Fresca” - carpaccio di manzo con crema di carote zenzero e cipollotto -, “Juicy” - carré d’agnello con zucchine e miele - e “Meat Me” - filetto di manzo con gremolada, tartufo nero e porro fondente -, sapranno invece tentare gli amanti della terra.

Ogni piatto è stato ideato incorporando elementi afrodisiaci, garantendo a chi li assaggia un piacere gastronomico senza pari. Dai frutti di mare alle spezie esotiche, ogni boccone è un inno al piacere sensoriale.

Non è solo il gusto a fare da padrone ad un menù così unico, i nomi dei piatti infatti alludono a suoni, riferimenti ed assonanze, non lasciando nulla sottinteso.

“Oh My God”, “Fallo Soft” e “Too Hot to Handle” sono solo alcune delle esclamazioni che il cliente si troverà a pronunciare ai camerieri.

La lista dei dolci presenta un’esplosione di piaceri indulgenti, con nomi altisonanti che preannunciano un finale memorabile. “La mela del peccato” – finta mela di ananas, su crema ananas e cacao, mousse allo yogurt e crumble - viene composta al tavolo con un live show che coinvolge gli ospiti in un’esperienza interattiva. Ad accompagnare i piatti una selezione di Erotic Signature Cocktails dai sapori internazionali, serviti su calici e coppe che richiamano alla mente sinuose parti del corpo.

Burlesque ed eventi da Voglia, il primo ristorante erotico d’Italia

Aperto ogni sera dal martedì alla domenica, Voglia offre un programma di live performances variegate e coinvolgenti: Rétro Burlesque, Old Circus, danzatrici del fuoco e spettacoli con i serpenti, sono solo alcuni degli shows che aggiungeranno un tocco di teatralità ed intratterranno alla cena.

Voglia

Via Panfilo Castaldi 33 – 20124 Milano

Tel 353 467 4176